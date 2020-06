Facebook

Vinzenz Eder hat seine Geschäftsidee 2019 erfolgreich in die Tat umgesetzt © myvanture

Sprechen Sie mit anderen Unternehmern

Die Geburt und die ersten Schritte des eigenen Unternehmens sind tatsächlich ein wenig vergleichbar mit dem erstgeborenen Kind. Man weiß zunächst noch nicht genau, was auf einen zukommt. Danach sammelt man Informationen, und wenn das Kind auf der Welt ist, muss man flexibel sein und manches ganz anders machen, als man es sich eigentlich vorgestellt hat. So ähnlich ist es auch Vinzenz Eder ergangen. Der Jungunternehmer hat sein Business 2019 gegründet. Bei myvanture haben Kunden die Möglichkeit, vollausgestattete Campingbusse für Ihre Reise zu mieten.

Ganz am Anfang stand die Idee – der Rest war noch mehr oder minder ungewiss. Was dagegen am besten hilft, ist reden, reden, reden … So hat Vinzenz vor der tatsächlichen Gründung von myvanture Tipps von anderen Unternehmern eingeholt - unter anderem über das DurchSTARTer-Programm.

Sehr sinnvoll ist es auch, nach ähnlichen, bereits bestehenden Unternehmen zu suchen – durchaus auch im Ausland. Sie müssen nicht alles neu erfinden, sondern dürfen durchaus aus den Erfolgen und Fehlern anderer lernen. Scheuen Sie sich nicht, sich Rat bei anderen Unternehmern einzuholen Foto © BullRun

Erkundigen Sie sich nach Förderungen

„Es ist nie zu spät und nur selten zu früh“, heißt es so schön. Leider trifft dieses Sprichwort in Bezug auf Förderungen nicht ganz zu. Für einige Förderungen muss der Antrag bereits vor der tatsächlichen Gründung gestellt werden, gibt Vinzenz zu bedenken: „Es gibt viele Förderungen, die bereits in der Vorgründungsphase beginnen. Je eher man sich damit beschäftigt, desto besser. Wenn man eine Förderung beantragt, sollte aber ein Businessplan und die Finanzplanung unbedingt schon da sein.“ Den Durchblick im Förderungs-Dschungel zu behalten, ist allerdings schon die erste Schwierigkeit – es gibt eine Vielzahl an Förderungen für alle möglichen Unternehmenstypen. Damit Sie hier wirklich aus dem Vollen schöpfen, ist es ratsam, sich beraten zu lassen: „Wir haben stark von Anfang an mit dem Gründerservice der Wirtschaftskammer Kärnten zusammen gearbeitet und die Beratungen in Anspruch genommen. Daher haben wir uns von Beginn an mit dem Thema auseinander gesetzt und nehmen aktuell zwei Förderungen in Anspruch. Es ist eine gute Möglichkeit, um in der Markteintrittsphase finanziell besser dazustehen.“ Unbeschwert durch die Gründungsphase? Dazu ist guter Rat vonnöten, weiß Vinzenz Eder Foto © myvanture

(Auf-)Teilen und herrschen

Ja, loszulassen ist nicht leicht, aber Sie können nicht alles alleine machen. Gerade in der Anfangsphase Ihres Unternehmens werden Sie versucht sein, so viel wie möglich selbst zu erledigen – auch aus Personalmangel. Überlegen Sie sich vorab genau, was in der Startphase wirklich wichtig ist. Bedenken Sie: Es gibt auch die Möglichkeit, Experten außerhalb Ihres Unternehmens anzuheuern. Bei myvanture ist das zum Beispiel im Marketing der Fall. „Man muss sich gerade als Startup sehr an die Gegebenheiten anpassen. Marketing ist bei uns ein Kernbestandteil des Geschäftsmodells. Mitarbeiter haben wir in dieser Phase noch nicht, für Marketing und Social Media sind aber Arbeitsplätze geplant. Als Selbstständiger sollte man es so sehen, dass man nicht alles alleine machen kann. Es gibt sehr kompetente Marketing- und Onlinemarketingagenturen, die in der Startphase unterstützen, sofern das das Budget zulässt“, weißt Vinzenz hin. Sie können nicht alles alleine schultern. Überlegen Sie sich, was wirklich notwendig ist und geben Sie auch Mal einzelne Aufgaben aus der Hand Foto © deagreez

Prüfen Sie Ihre Idee auf ihre Wirtschaftlichkeit



Selbstverständlich kann eine Unternehmensgründung so gut wie nie ein Sprung ins kalte Wasser sein – das lässt schon einmal die Unternehmensfinanzierung nicht zu.

Doch wie das Konzept für das erste eigene Business überprüfen? „Bei myvanture ist die Geschäftsidee an sich aus den Gesprächen mit Freunden entstanden. Ich bin in einer Camping-Familie groß geworden und halte mich heute in meiner Freizeit leidenschaftlich gerne in den Bergen auf – daher habe ich auch persönlich einen großen Bezug zum Thema. Als die Idee für das Unternehmen immer konkrete Formen annahm, habe ich auch Marktforschung betrieben – so gut wie jeden Tag bin ich am Flughafen in Klagenfurt gestanden und habe potentielle Kunden befragt um so viele Informationen wie möglich zu bekommen“, erinnert sich Vinzenz Eder. „Der Zeitpunkt, ab dem für mich fix war, dass ich das Unternehmen gründe, war, als diese Befragungen abgeschlossen und ausgewertet waren, ich eine Planrechnung durchgeführt und die Finanzierung durchdacht hatte.“

Ihre neuesten Erkenntnisse passen nicht mit Ihrem Businessplan überein? Immer wieder überarbeiten lautet hier generell die Devise. Betrachten Sie Ihren Businessplan als lebendes Dokument und nicht als in Stein gemeißelt – so hat es auch myvanture gehandhabt. Irren ist menschlich und auch die Marktgegebenheiten können sich stets ändern. Wer hier nicht flexibel ist, wird kaum erfolgreich sein. Ihre neuesten Erkenntnisse passen nicht zu Ihrem Business Plan? Zögern Sie nicht, diesen bei Bedarf zu überarbeiten Foto © skarie

Denken Sie beim Finden der passenden Rechtsform an die Zukunft



Was ist die passende Rechtsform für Sie? Eine allgemeingültige Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Eine Rechtsform, die für das eine Unternehmen optimal wäre, kann für ein anderes geradezu hinderlich sein. Wiegen Sie dazu die Vor- und Nachteile der einzelnen Rechtsformen ab. Einerseits sollte die Rechtsform Ihres zukünftigen Unternehmens für Ihre aktuelle Situation passend sein – andererseits sollten Sie auch ein Auge auf Ihre nahe Zukunft werfen. Für myvanture war schnell geklärt, dass nur eine GmbH in Frage kommen würde: „Mit unsere Onlineplattform und der Campingbusvermietung ist myvanture ein sehr kapitalintensives Startup. Mir war von Anfang an klar, dass ich mich privat absichern möchte – auf der anderen Seite habe ich auch bedacht, dass zukünftigen Investoren die Beteiligung ermöglicht werden soll. Mit einer OG oder KG wäre das nicht umsetzbar gewesen.“

Gut beraten in Gründungsfragen Sie möchten mit Ihrem zukünftigen Unternehmen sicher alles richtig machen? Das Gründerservice und die Junge Wirtschaft Kärnten steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Entstanden in Kooperation mit dem Gründerservice Kärnten.