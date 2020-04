Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Empathie, Sachebene, Perspektive. Mit dieser Reihenfolge legen Sie den Grundstein für eine erfolgreiche Krisenkommunikation. © fizkes

Die vergangenen Wochen haben das Leben und den Arbeitsalltag der Menschen dramatisch verändert. Wegen der aktuellen Einschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus hat sich das Freizeitverhalten der Bevölkerung extrem gewandelt – und dadurch auch die wirtschaftliche Lage vieler Branchen. Das bringt unter anderem vor allem erstaunlich positive Auswirkungen auf die Werbung, wie aktuelle Studien zeigen.

Für Ihr Unternehmen wird es langfristig wesentlich sein, wie sie mit dieser Situation umgehen und wie sie jetzt kommunizieren. Das betrifft nicht nur die Kommunikation mit Kunden, sondern auch jene mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Geschäftspartnern. Im Anschluss fünf wichtige Punkte für die Corona-Krisenkommunikation:

Gerade jetzt ist es besonders wichtig, dass Führungskräfte auf den unteren Ebenen als offene Ansprechpartner für die Belegschaft wahrgenommen werden. Foto © Rawpixel.com

Stellen Sie die interne Kommunikation klar

In unsicheren Zeiten sehnen sich Arbeitnehmer klarerweise nach Fakten und Sicherheit. Daher ist es für Sie wichtig, Ihrem Team eine klare Orientierung mitzugeben und den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen das Gefühl zu vermitteln, dass man sich um sie kümmert. Außerdem sollten Sie Ihren Mitarbeitern einen genauen Fahrplan für die Kommunikation nach außen (also an Kunden, Vertriebspartner und Co.) vermitteln. Wie auch immer Sie es handhaben: Durch die räumliche Trennung und Vereinzelung der Beteiligten gewinnt eine strukturierte interne Kommunikation enorm an Bedeutung.

Ihre Botschaften müssen überzeugen. Sie sollten daher klar und verständlich formuliert sein. Foto © fizkes

Halten Sie mit Kunden erfolgreich Kontakt

In der Kommunikation mit Ihren Kunden geht es darum, die schwierige Situation Ihres Gegenübers zu verstehen – abseits der eigenen unternehmerischen Zwänge. Sie sollten klarstellen, dass Sie sich des Ernstes der Lage bewusst sind und sich der richtigen Dosis an Inhalten, Frequenz und Tonalität im Umgang mit Kunden und Konsumenten bedienen. Ihre Kommunikation nach außen hin sollte gerade jetzt intelligent, empathisch und kreativ funktionieren. Es wäre grundlegend falsch, wenn Sie einfach stur bei ihrem Kommunikations- und Marketingplan blieben.

Die wirkliche Chance besteht hier darin, systematische Veränderungen vorzunehmen, damit Meetings auch nach der Krise effektiver werden. Foto © peshkov

Zeigen Sie Ihr Unternehmen von der besten Seite

Nutzen Sie die Krise, um die Bindung zu Ihren Kunden zu stärken und zu sagen: „Wir sind auch weiterhin für euch da. Gemeinsam stehen wir diese Krise durch. Auf uns könnt ihr euch verlassen.“ Um in dieser schwierigen Zeit Ihr positives Image zu bewahren oder sogar zu verbessern, sollten Sie die sozialen Medien keinesfalls vernachlässigen! Des Weiteren sollten Sie versuchen, bestmöglich zu digitalisieren, egal in welchem Bereich, um die Wirtschaft und den Kundenkontakt weitestgehend aufrechtzuerhalten! Es ist essenziell, dass Sie jetzt ein positives Unternehmensimage bei Kunden und Mitarbeitern aufbauen, denn diese Zeit wird vielen noch lange in Erinnerung bleiben und das Handeln beeinflussen.

Viele orientieren sich um und nutzen Social-Media-Kanäle, um ihre Zielgruppen zu erreichen. Foto © Aleksei

Lernen Sie täglich dazu

Was Sie unbedingt sofort tun sollten: Überprüfen Sie, ob sämtliche Veröffentlichungen Ihres Unternehmens noch aktuell sind und in einer veränderten Gesamtlage noch adäquat erscheinen. Nehmen Sie sonst sofort Korrekturen vor. Verpassen Sie Ihren Dokumenten im Intra- und Internet einen Zeitstempel, damit jeder sehen kann, wie aktuell die Informationen sind. Und denken Sie immer daran: Wie auch immer Sie handeln, gehen Sie in Ihrer Kommunikation offen und transparent damit um. Intern wie extern. Un das auch, wenn einmal Fehler passiert sein sollten.

Wer die Krise clever für sich nutzt, wird gestärkt aus ihr hervorgehen. Foto © tumsasedgars

Nutzen Sie die Isolation als Experimentierfeld

Versuchen Sie gerade jetzt, nicht in Richtung Schadensbegrenzung zu denken. Sie sollten Zweifel und Angst loslassen und die Zeit der sozialen Isolation nutzen, um sich neu zu orientieren. Die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt. Neue Arbeitsmodelle können ausprobiert, vielleicht auch neue Produkte und Zielgruppen erschlossen werden. Wer die Krise clever für sich nutzt, wird gestärkt aus ihr hervorgehen. Die Zeit der Mutigen startet genau jetzt: Heterogene Teams mit einer Vielfalt an Perspektiven und Arbeitsformen, das zeigen Studien, erzielen bessere und innovativere Ergebnisse. Die Idee dahinter: Wo viele Blickwinkel und Lösungsansätze zusammenkommen, entsteht Innovation.