Bestimmt kennst du sie, die Geschichten von Absolventen, die selbst mit Uni- oder FH-Abschluss in unbezahlten Praktika arbeiten müssen, um überhaupt eine Chance auf einen Job zu haben. Das muss aber nicht so sein! Hier findest du vier wirkungsvolle Tipps für die Vorbereitung deines perfekten Karrierestarts.

Du möchtest deinen erfolgreichen Karrierestart nicht dem Zufall überlassen? Dann plane deinen Berufseinstieg bereits während dem Studium! © ASDF

Wage den Schritt ins Ausland

Freunde, Familie und Beziehung sind in der trauten Heimat, warum also in Ausland gehen? Dafür sprechen sehr trifte Gründe! Kaum etwas macht einen so nachhaltigen Eindruck auf potentielle erste Arbeitgeber, wie ein Auslandssemester oder noch besser ein Auslandspraktikum. Beides zeugt von Durchsetzungs- und Durchhaltevermögen, Zielstrebigkeit und Selbstständigkeit – alles Eigenschaften, von denen dein zukünftiger Arbeitgeber träumt.

Du hast die Chance auf ein Praktikum in einem international agierenden und namhaften Unternehmen? Dann schnapp es dir unbedingt! Große Namen können wie ein Schlüssel zum Traumjob wirken. Eine besonders gute Chance bietet hier zum Beispiel das Projekt „Go international“ der Wietersdorfer GmbH für Studierende aus der Steiermark und Kärnten, im Zuge dessen Praktikumsplätze in den USA, in Norwegen, Deutschland, Polen und Slowenien angeboten werden. Ein Auslandspraktikum verleiht deinem Lebenslauf Seltenheitswert Foto © Maria Sbytova

Sammle praktische Berufserfahrung

Eine gute Ausbildung ist die Grundlage – doch damit können viele punkten. Liest man sich die Stellenausschreibungen der meisten Unternehmen durch, wird schnell klar: Berufserfahrung ist noch immer das Must-have-Nummer eins. Das heißt nicht, dass du für alle ausgeschriebene Stellen tatsächlich zwangsläufig seit drei Jahren Vollzeit berufstätig sein musst. Oft reicht es, wenn du eine Vielzahl an einschlägigen Praktika vorweisen und dich gut verkaufen kannst. Auch bei deinem Studentenjob solltest du nach Möglichkeit darauf achten, dass er dich deinem tatsächlichen Berufsziel einen Schritt näher bringt. Erkundige dich beim Arbeitgeber deiner Träume nach Studentenjobs, natürlich möglichst bereichsnahe zu deinem angestrebten späteren Job. Ja, es kann verlockend sein, neben dem zeitintensiven und geistig anstrengenden Studium einfach einen relativ anspruchslosen Nebenjob anzunehmen. Aber bringt er dich weiter? Hier ist es daher sinnvoller deine kostbare Zeit in deine Zukunft zu investieren. Auch schon bei der Wahl deines Nebenjobs in der Uni solltest du deine späteren Berufsziele miteinplanen Foto © fizkes

Knüpfe Kontakte

An deiner TU, Fachhochschule oder an deiner Universität hält ein externer Vortragender aus der Wirtschaft einen Vortrag? Dann betrachte die Vorlesung nicht als x-beliebige Stunde, die es abzusitzen gilt, sondern als einmalige Chance einen wertvollen Kontakt zu knüpfen. Auch deine Professoren können hilfreich sein, um zum Beispiel an einen attraktiven Praktikumsplatz zu kommen. Zeig dich dafür nicht nur während der Vorlesungen engagiert, sondern trau dich auch, bei deinen Professoren direkt zu fragen!

Abseits des Studiums ist es auch ratsam, den Kontakt mit Kollegen und Vorgesetzten aus deinem Praktika aufrecht zu erhalten. Ohne gutes Netzwerk läuft heute zumeist gar nichts mehr. Ohne Netzwerk geht heute so gut wie gar nichts mehr. Nutze daher jede Gelegenheit! Foto © yurolaitsalbert

Starte dein eigenes Projekt

Praktika kann heute schon jeder zielstrebige Student vorweisen. Ein gutes Netzwerk ist seltener – richtig selten ein Auslandspraktikum. Wenn du deinen Lebenslauf noch zusätzlich aufpolieren möchtest, dann fasse ein eigenes Projekt abseits von TU, FH, Uni oder Praktika ins Auge. Das Projekt sollte natürlich zu deinem angestrebten Berufsfeld passen. Bau dir zum Beispiel deine eigene Website, werde im sozialen Bereich tätig oder führe einen Blog – deiner Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Damit kannst du nicht nur deine Fachkompetenz unter Beweis stellen, sondern auch deine Managementqualitäten und deine Zielstrebigkeit.

