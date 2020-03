Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alles im Griff und vollkommen ausbalanciert - leider schaut der Berufsalltag oft ganz anders aus © Pixel-Shot

Bezahlte Anzeige

Wenn Gefühle wie Ohnmacht und Hilflosigkeit im Job zunehmen, sollten bereits alle Alarmglocken läuten. Überforderung im Job entsteht durch das Gefühl, einer Situation ausgeliefert zu sein. Anzeichen von Überforderungen sind zum Beispiel die Überakzeptanz von Grenzüberschreitungen, Entscheidungsunfähigkeit und Verlust der Sinnhaftigkeit. Soweit muss es aber weder bei Ihnen noch bei Ihren Mitarbeitern kommen! Übernehmen Sie erfolgreich die Kontrolle der Lage statt sich ihr als ausgesetzt zu betrachten.

Sorgen Sie für körperliches und mentales Wohlbefinden

Wenn es uns körperlich oder mental nicht gutgeht, nimmt das Einfluss auf alle Bereiche unseres Lebens – auch auf die Leistungsfähigkeit im Beruf. Dies kann wiederum zu Überforderung führen. Während die Steigerung des körperlichen Wohlbefindens noch als recht unproblematisch erscheint, wird es mit der mentalen bereits schwieriger. Um dieses zu erreichen ist etwa die Option auf persönliches Wachstum, die Gestaltungsmöglichkeit der eigenen Umgebung, Autonomie und eine positive Beziehung zu anderen essentiell. Alle vier Punkte können Sie als Führungskraft gut in den Arbeitsalltag integrieren. Fördern Sie die berufliche Entwicklung Ihrer Mitarbeiter und geben Sie Ihnen das Gefühl, an der Zukunft des Unternehmens direkt mitzuarbeiten – denn genauso soll es ja im Idealfall sein. Sorgen Sie für eine Atmosphäre des Vertrauens und gestehen Sie Ihren Mitarbeitern einen gewissen Gestaltungsfreiraum im Erledigen Ihrer Aufgaben zu. Ein gutes Arbeitsklima ist ein sicherer Grundstein für mentales Wohlbefinden und gegen Überlastung im Job Foto © fizkes

Wenn Sie sich gerne noch eingehender mit den Themen „Healthy Living“, Leistungssteigerung und Wohlbefinden im Job auseinandersetzten möchten, dann sei Ihnen an dieser Stelle der Impulsvortrag von Dr. Alex Witasek empfohlen.

Führen Sie regelmäßig einen realistischen Selbstcheck durch

Als Führungskraft haben Sie folgenden Satz bestimmt schon einmal gesagt oder gedacht: „Ich arbeite 80 Stunden pro Woche.“ Aber arbeiten Sie tatsächlich so lange? Das Hirn nimmt diesen Satz für bare Münze, egal ob Sie tatsächlich jede Woche 80 Stunden an Arbeitsleistung erbringen oder nicht. Gerade wenn es im Job stressig ist, neigt man dazu, die tatsächliche Arbeitszeit falsch einzuschätzen. Zeichnen Sie daher eine Woche lang einfach Ihre tatsächliche Arbeitszeit auf. Ein realistisches Bild der tatsächlichen Auslastung zu erhalten, kann dem Gefühl der Überlastung entgegenwirken. Regelmäßige Selbstchecks geben ein realistisches Bild von der tatsächlichen Arbeitsbelastung Foto © BullRun

Lernen Sie von anderen

Sie können nicht immer alles perfekt machen – scheitern ist menschlich, genauso wie das Gefühl der Überforderung. Um Ihren Blickwinkel zu erweitern, alternative Arbeitsmethoden zu erlernen oder neue Kraft und neuen Mut zu fassen, kann es sehr hilfreich sein, sich mit anderen auszutauschen. Lernen Sie von positiven und negativen Beispielen und sammeln Sie Tipps von anderen Führungskräften, die bereits in einer ähnlichen Situation waren. Neben Messen und Tagungen können auch Vorträge und Foren Quelle der Inspiration sein. Tauschen Sie sich mit anderen Unternehmern aus, zum Beispiel bei Foren oder Messen Foto © Nicholas Martin

Sorgen Sie für Visionen und Werte in Ihrem Unternehmen

Ein Unternehmen ohne Vision und Mission ist wie ein Schiff ohne nautische Instrumente. Auf dem Papier hört sich das ganz selbstverständlich an. Im Alltag wird aber gerne darauf vergessen, Mission und Vision auch nachhaltig an seine Mitarbeiter weiterzugeben. Gerade wenn der Karren bereits läuft, rückt der eigentliche „Sinn“ eines Betriebs in den Hintergrund. Hier bieten junge und motivierte Unternehmen ein positives Beispiel. Sorgen Sie daher dafür, dass Ihrem Team Mission, Vision und Werte des Unternehmens präsent sind. Wichtig ist dabei, dass es sich nicht nur um leere Floskeln handelt, sondern um gelebte Unternehmenskultur. Richtungslosigkeit ist der beste Nährboden für Überforderung.

Leben Sie lösungsorientiertes Denken

Nicht alles, aber fast alles beginnt im eigenen Denken. Wer falsch an eine Arbeitssituation herangeht, hat damit schon den ersten Schritt in die verkehrte Richtung getan. Versuchen Sie einmal, sich nicht auf ein Problem zu konzentrieren, sondern auf dessen Lösung. Es kann auch hilfreich sein, eine Situation nicht als Gesamtheit zu betrachten, sondern in viele einzelne „Arbeitspäckchen“ aufzuteilen. Versuchen Sie immer einen Schritt nach dem anderen zu tun. So wird der Arbeitsaufwand überschaubarer und beim Erreichen von Zwischenzielen tritt ein Erfolgserlebnis auf. Schaffen Sie auch für Ihre Mitarbeiter bei Projekten Meilensteine. Das tut der Motivation gut. Nicht für jeden Menschen ist das Denken in Schritten selbstverständlich – als gute Führungskraft ist hier Fingerspitzengefühl notwendig, um festzustellen, wer hier Vorgaben braucht und wer wunderbar alleine zurechtkommt. Selbstdisziplin kann man erlernen, ist Marc Gassert überzeugt Foto © Nicholas

Natürlich neigt man gerade zu Beginn dazu, wieder oft nur das Projekt als großes Ganzes und damit als riesigen, scheinbar unfassbaren Brocken zu sehen. Damit dies nicht passiert, ist Selbstdisziplin erforderlich. Aber auch diese kann man systematisch erlernen, ist zum Beispiel der Kommunikationswissenschaftler und Referent Marc Gassert überzeugt. In seinen Vorträgen gibt er hilfreiche Denkanstöße dazu.

Finden Sie Inspiration und neue Perspektiven Noch mehr über das Thema erfolgreiche Unternehmensführung erfahren Sie zum Beispiel beim Primus Wissensforum.

Entstanden in Kooperation mit WITRISAL, der Agentur für Fine Business Events.