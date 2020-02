Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Three young beautiful smiling hipster girls in trendy summer casual clothes. Sexy carefree women posing on golden background. Positive models going crazy © (c) halayalex

Bezahlte Anzeige

Aber nun die wichtigste Trends im Detail

Gleich vorweg: der kommende Mode-Frühling wird alles andere als langweilig. Schon auf den ersten Blick begegnen uns farbenfrohe Leder- und Kunstleder Teile, bunte siebziger Muster im Materialmix und auch die Neonfarben geben sich 2020 ein weiteres Stelldichein.

Zuerst, das weiße Boyfriend Hemd. Es vereint Funktion mit einem Hauch von Luxus, ist praktisch, stylisch und unkompliziert. Was ist also neu im Frühjahr 2020? Das weiße Hemd kommt im heurigen Sommer übergroß, weit im Schnitt und besonders schnörkellos daher. Klar also, dass auch das Styling des weißen Hemdes nicht spießig, sondern extracool sein muss. Das heißt die Ärmel ruhig mal hochkrempeln oder die ersten drei Knöpfe einfach offen lassen. Praktisch in der Anschaffung – das weiße Hemd kann auch einfach von Boyfriend, Bruder oder Vater „geliehen“ werden.



Klassisches It-Piece des heurigen Frühlings: Das weiße Herrenhemd Foto © Drobot Dean

Leder-Liebe

Gleich vorweg, es kommt hier nicht auf die Echtheit des Leders an, im Fashiontrend 2020 stehen verschiedene Echtlederarten ebenso wie coole und innovative vegane Lederalternativen. Das Fashion-Must für den „Leder“-Look heißt allerdings „von Kopf bis Fuß“. Nein, das heißt nicht, dass du dich einer Motorrad-Gang angeschlossen hast. Und nein, auch langweilig ist der Leder-Allover-Look ganz und gar nicht. Der Grund dafür liegt nicht nur darin, dass die Leder mit Leder Kombi einfach saucool ist, sondern auch darin, dass hier Farben und Materialmixe (Glatt- und Wildleder) erlaubt und erwünscht sind.

Leder (sowie Kunstleder) kann in diesem Jahr auch von Kopf bis Fuß getragen werden Foto © Victoria Chudinova

Neonfarben

Pastell war gestern, im Modefrühling 2020 macht Neon einmal mehr eine Ansage. In Giftgrün, Knallgelb, Pink oder Grellorange bringen Neonfarben unsere Outfits zum Leuchten . Hier verzichtest du besser auf einen von-Kopf-bis-Fuß-Look und setzt die Signalfarben sparsam elegant und in Form von coolen Akzenten ein. Ja, das ist durchaus alltagstauglich – und macht in Kombination mit ruhigen Farben nicht nur einen topmodischen Eindruck sondern auch noch gute Laune. Style-Tipp: Wenn du dich eher behutsam an den Neon-Trend heranwagen möchtest, greifst du am besten zu Accessoires wie Gürtel, Handtasche oder Schmuck für dein Frühlingsoutfit.

In Neon-Accessoires machst du in diesem Frühjahr eine besonders gute Figur Foto © NinaMalyna

Häkel-Mode

Gleich zwei Trends vereinst in diesem Modefrühling, wenn du auf folkloristische Designs in Handarbeit (Häkel, Spitze, Makramee) bei deinem Outfit setzt. Hier zeigst du deinen Fashion-Sense in Sachen „Neue Seventies“ plus setzt du durch klassisches Kunsthandwerk in der Mode das Stil-Statement für den Frühling/ Sommer 2020. Neben Strick- und Häkelkleidern wirfst du auch mit großen floralen und psychedelischen Mustern ein Schlaglicht auf die Siebzigerjahre – gerne auch im Total-Look und Mustermix. Hoch lebe Omas alte Tapete!

Häkel-Designs erinnern dich an die siebziger Jahre? Bingo, du bist voll im Trend Foto © tunedin

Puff und mehr ...

Den nächsten Trend kannst du eventuell auch jetzt schon in deinem Kleiderschrank finden – denn bereits im letzten Winter waren Oberteile mit Statement-Ärmel voll angesagt. Auffallende Ärmel werden jetzt auch im Frühling deine perfekte Alternative zum langweiligen Basic Shirt. Dabei ist es egal, ob Bluse, T-Shirt, Sommermantel oder Jacke. Besonders kleidsam sind die voluminösen Teile für Frauen mit eher kleiner Oberweite und breiteren Hüften.