Gut ausgebildete Pflegekräfte sind sehr gefragt. Was für einen Job in der Pflege spricht, lesen Sie hier.

Es herrscht hohe Nachfrage nach gut ausgebildeten Pflegekräften. © stock.adobe.com

Bezahlte Anzeige

1. Starten Sie eine Ausbildung mit Zukunftsperspektive

Sie stehen jeden Tag auf und gehen zur Arbeit, denn Sie müssen ja schließlich Ihre Rechnungen bezahlen. Doch richtig zufrieden sind Sie mit Ihrem aktuellen Job nicht? Oder stehen Sie kurz vor dem Schulabschluss, sind aber noch nicht sicher, in welcher Branche Sie beruflich Fuß fassen möchten? Haben Sie schon einmal über eine Ausbildung im Pflegebereich nachgedacht?

Pflege ist die soziale Frage des 21. Jahrhunderts. Um diese Herausforderung meistern zu können, braucht es immer mehr Pflegekräfte. Die Nachfrage nach gut ausgebildeten Pflegerinnen und Pflegern ist hoch – und ihre Zukunftschancen in diesem Beruf sind es auch. Die sieben Standorte der Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege des Landes Steiermark – zum Beispiel in Graz, Bad Radkersburg, Frohnleiten, Leoben oder auf der Stolzalpe – bieten eine einjährige Ausbildung zur Pflegeassistenz sowie eine zweijährige Ausbildung zu Pflegefachassistenz. Dort werden Ihnen alle notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse für den Einstieg in Pflegeberufe vermittelt.

Wenn Sie gerne anderen helfen, ist ein Job in der Pflege genau das Richtige. Foto © stock.adobe.com

2. Übernehmen Sie Verantwortung

Sie möchten etwas Sinnvolles tun und Ihren Teil zur Gesellschaft beitragen? Dann ist eine Ausbildung im Pflegebereich die richtige Wahl. Denn als Pflegekraft in einem Krankenhaus oder etwa in der Altenpflege haben Sie einen Job mit Verantwortung und unterstützen Patientinnen und Patienten dort, wo Hilfe dringend gebraucht wird. Sie denken über einen Berufswechsel in den Pflegebereich nach, stehen aber bereits in einer ganz anderen Branche im Berufsleben? Mit der praxisnahen Ausbildung an einer steirischen Gesundheits- und Krankenpflegeschule können Sie auch noch im Erwachsenenalter umsteigen.

Pflegekräfte haben eine Arbeit mit Verantwortung. Foto © stock.adobe.com

3. Tun Sie etwas Erfüllendes

Leuten helfen, die den Alltag alleine nicht bewältigen können – das ist die Motivation vieler, die in Pflegeberufen arbeiten. Außerdem ist es eine vielseitige Tätigkeit, die durch den Umgang mit anderen Menschen große Freude bereitet, sind sich Pflegekräfte einig. Und für ihr Engagement bekommen sie von den Patientinnen und Patienten auch sehr viel zurück. Wer also auf der Suche nach einem Job ist, der nicht nur die Miete bezahlt, sondern auch Erfüllung bringt, sollte sich auf jeden Fall über die Möglichkeiten im Pflegebereich informieren.

Als Pflegerin bekommen viel von den Patientinnen und Patienten zurück. Foto © stock.adobe.com

Starten Sie jetzt durch! Die praxisnahe Berufsausbildung in den steirischen Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege bereitet Sie optimal auf die Arbeit in Pflegeberufen vor.

Entstanden im Rahmen einer entgeltlichen Kooperation mit dem Land Steiermark.