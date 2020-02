Facebook

Mit unseren Tipps bringen Sie Schwung ins neue Jahr. © stock.adobe.com

Mehr Sport machen, weniger Ungesundes essen und ganz generell besser auf uns achten – gute Vorsätze fürs neue Jahr hatten wir wohl alle. Die Betonung liegt auf "hatten". Gerade, wenn es um Motivation und Begeisterung fürs Business geht, ist das neue Jahrzehnt aber der ideale Startpunkt für neue Ziele und frische Motivation, denn als Selbstständiger brauchen Sie beides. Wieder mit voller Energie durchzustarten ist oft gar nicht so leicht, aber es gibt einige Tricks und Kniffe, wie Sie im gerade angebrochenen Jahr für frischen Wind sorgen.

Achten Sie auf sich – das ganze Jahr über

Zugegeben, das klingt jetzt genau wie einer jener Vorsätze, die wir dann doch nicht einhalten. Dass wir uns so gerne vornehmen, gesünder zu leben und achtsamer zu sein, hat aber vor allem einen Grund: Wir spüren einfach instinktiv, dass es eine wirklich gute Idee ist, auf uns selbst zu schauen. Was das genau bedeutet, sollten Sie ganz individuell für sich herausfinden. Gut zu sich selbst zu sein kann bedeuten, dass Sie wieder mehr Sport machen oder sich öfter Zeit ganz für sich und Ihre Familie nehmen. Es kann heißen, dass Sie die kleinen Dinge wieder genießen oder sich ein schönes Wochenende mit Ihrem Partner machen. All das kann Ihnen positive Impulse geben, die Sie widerstandsfähiger machen, wenn es einmal heiß her geht. Unser Tipp: Stellen Sie Ihren ganz persönlichen Wohlfühl-Plan auf. So behalten Sie Ihr Wohlbefinden auch in stressigeren Zeiten im Blick.

Zeit mit Freunden verbringen – auch das kann eine perfekte Auszeit sein. Foto © stock.adobe.com

Lassen Sie sich durchchecken

Wann waren Sie eigentlich das letzte Mal beim Arzt? Wenn Sie sich grundsätzlich gesund fühlen, sollte das natürlich auch so bleiben. Gerade als Selbstständiger sind Sie selbst ihr größtes Kapital und das sollte Ihnen einiges wert sein. Eine Gesundenuntersuchung scheint vielleicht mühsam, gibt Ihnen aber einen Überblick darüber, wie Ihr Körper gerade tickt. So können Sie gegensteuern, noch bevor sich ein Mangel oder eine Entwicklung in die falsche Richtung wirklich bemerkbar macht – etwa mit gesunder Ernährung, Sport oder indem Sie es auch einmallangsamer angehen lassen – und bleiben fit.

Behalten Sie Ihre Gesundheit im Griff. Mit ausreichend Bewegung und dem ein oder anderen Check beim Arzt. Foto © stock.adobe.com

Raus aus dem Gedankenkarussell – dank Journaling

Vielleicht hatten Sie als Teenager ja auch ein Tagebuch, in dem Sie einfach alles festgehalten haben, was gerade so los war in Ihrem Leben. Wenn es Ihnen heute wieder in die Hände fällt, wirkt das, was Sie damals aufgeschrieben haben vielleicht banal, aber heute wäre Ihr jugendliches Ich voll im Trend. Journaling ist in Sachen Achtsamkeit das Gebot der Stunde und bedeutet nichts anderes, als Tagebuch zu führen – im Unterschied zu damals aber zielgerichteter. Sie können Ihr Journal ganz unterschiedlich aufbauen, ein guter Anfang ist aber das sogenannte Fünf-Minuten-Tagebuch. Sie nehmen Sich jeden Tag fünf Minuten Zeit zu notieren, wofür Sie heute dankbar sind, was heute gut gelaufen ist, was den Tag perfekt machen würde und was sie morgen planen. Der Vorteil: Sie lernen wieder, auf die kleinen Dinge zu achten, bleiben motiviert und konzentrieren sich aufs Wesentliche. Damit hat das Gedankenkarussell keine Chance mehr.

Schreiben Sie's auf! Journaling kann Ihnen zu neuer Motivation verhelfen und Klarheit ins Gedankenchaos bringen. Foto © stock.adobe.com

Verabschieden Sie sich vom Tellerrand

Wenn Sie öfter das Gefühl haben, Ihre grauen Zellen könnten frischen Wind gebrauchen, ist unser nächster Tipp genau das Richtige für Sie. Mit einem Schuss Kreativität fällt es uns leichter, aus eingefahrenen Denkmustern auszubrechen und die Dinge aus einer ganz neuen Perspektive zu sehen. Das neue Jahr ist also der perfekte Zeitpunkt, um Kreativitätstechniken zum Fixpunkt in Ihrem Business zu machen. Die beiden bekanntesten – die Sie vielleicht noch aus der Ausbildung kennen – sind Mindmaps und Brainstorming, aber es gibt noch viele mehr. Grundsätzlich sollten Sie, je nach Situation, bewerten, ob Sie alleine oder im Team neue Ideen finden wollen und danach dann die Technik aussuchen. Tipp: Ganz besonders gut sprießen neue Gedanken mit der 6-3-5-Methode. Im Team werden Lösungen zu einer konkreten Fragestellung notiert und dann weitergereicht, sodass jeder an die Idee des anderen anknüpft und sie weiterentwickelt. Dabei darf auch wirklich groß gedacht werden, ohne Rücksicht auf die Umsetzbarkeit –das macht wieder Mut, über sich selbst und den eigenen Tellerrand hinaus zu denken.

Ob alleine oder im Team: Kreativitättechniken helfen Ihnen, Ihren Gedanken freien Lauf zu lassen. Foto © stock.adobe.com

Lassen Sie sich inspirieren

Was große Denker einzigartig macht, ist im Kleinen das ganz Große zu erkennen. Nutzen Sie das neue Jahr also, um mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und sich Inspiration für frische Ideen zu holen. Das klingt vielleicht etwas sehr luftig, aber konkret umgesetzt bedeutet das nicht mehr, als öfter frischen Wind in Ihren Alltag zu bringen, denn allzu viel Gewohnheit kann das Denken lähmen. Hören Sie neue Musik, nehmen Sie einen anderen Weg zur Arbeit, schauen Sie sich einen Film an, den Sie sich normalerweise nicht aussuchen würden oder lesen Sie das Buch, das Ihnen immer schon ein wenig zu steil war. All das gibt ihrem Gehirn neue Impulse – quasi wie eine kleine Kreativitätstechnik to go – und macht Ihren Alltag ganz nebenbei ein wenig bunter. Das regt Sie nicht nur zu neuem Denken an, sondern motiviert Sie auch.

Erobern Sie das neue Jahr im Sturm! Noch mehr Tipps für frischen Wind in Ihrem Business haben das Gründerservice und die Junge Wirtschaft für sie.

Entstanden in Zusammenarbeit mit der Jungen Wirtschaft Kärnten.