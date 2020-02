Facebook

Schützen Sie, was Ihnen am wichtigsten ist. Mit unseren Tipps ist ihr Zuhause vor Langfingern sicher. © stock.adobe.com

Leider gehören nicht nur Glühwein und Weihnachtskekse zum Winter, sondern auch Einbrüche. Jetzt wird es früh dunkel – für die Langfinger ist das natürlich die Gelegenheit, um auszuspionieren, wo gerade niemand zu Hause ist, außerdem bietet ihnen die frühe Dämmerung im wahrsten Sinne des Wortes den perfekten Deckmantel. Die gute Nachricht: Sie können eine Menge tun, um den Einbrechern das Leben schwer zu machen und es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, vor allem, wenn Sie auf gute Fenster und Türen achten. Wir haben fünf Tipps gesammelt, wie Sie ihr Zuhause sicherer machen.

Sie fahren weg? Tun Sie so, als wären Sie zu Hause

Vielleicht haben Sie über die Feiertage einen Urlaub geplant, oder es stehen Besuche bei Verwandten an – auf jeden Fall stehen die Chancen gut, dass Sie zu Weihnachten unterwegs sind. Das wiederum nutzen Einbrecher aus, denn wenn auch die Nachbarn nicht zu Hause sind, können sie erst recht unbeobachtet ans Werk gehen. Zuallererst sollten Sie also darauf achten, dass ihr Haus oder ihre Wohnung nicht gleich auf den ersten Blick als leer erkennbar ist. Lassen Sie die Post regelmäßig abholen oder bestelle Sie Zeitungen während des Urlaubs ab. Wird es draußen dunkel, simulieren Sie Ihre Anwesenheit indem sie in unterschiedlichen Räumen Licht brennen lassen und mit Zeitschaltuhren steuern. Auch Außenbeleuchtung schreckt Einbrecher ab. Wenn Sie länger als einen Tag weg sind, sollten Sie außerdem vermeiden, Gegenstände wie Leitern, Werkzeug oder Bretter im Garten liegen zu lassen, die sich die Langfinger für den Einbruch zunutze machen könnten.

Sie fahren über die Feiertage weg? Tun Sie so, als wären Sie zu Hause. Zum Beispiel mit Licht und Zeitschaltuhren. Foto © stock.adobe.com

Achten Sie auf die Fenster

Wussten Sie, dass ganze 90% aller Einbrecher durch Fenster oder Terrassentüren einsteigen? Ein wirklich guter Grund also, die Fenster und Türen ins Zentrum Ihrer Schutzmaßnahmen zu rücken. Fenster an der Rückseite des Hauses sind schnell als Schwachstelle ausgespäht, ganz besonders, wenn sie durch Zäune oder Hecken von außen schlecht einsehbar sind. Diese Fenster sollten Sie also wirklich immer geschlossen halten, wenn Sie nicht zu Hause sind. Auch, wenn Sie nur ein paar Stunden weg sind – ein Einbruch ist im Zweifelsfall schnell begangen, zumal viele Einbrecher ihr Ziel vorher auskundschaften. Dauerhaft gekippte Fenster sind also in Ihrer Abwesenheit ganz generell keine gute Idee.

Offene oder gekippte Fenster sind ein absolutes No-go wenn Sie nicht zu Hause sind. Foto © stock.adobe.com

Beachten Sie Sicherheitsstandards

Fenster und Türen können also Schwachstellen in Sachen Einbruchsicherheit sein, aber auch hier können Sie einfach gegensteuern. Gekippte Fenster sind wie gesagt absolut tabu – aber auch geschlossene, unsichere Fenster (etwa, weil sie schon älter sind) stellen für Einbrecher meist kein allzu großes Hindernis dar. Sie sollten also darauf achten, dass Ihre Fenster gewisse Sicherheitsstandards erfüllen. Am besten schauen Sie auf die so genannte Widerstandsklasse: Sie zeigt an, wie lange ein Fenster einem Einbruch standhält. Moderne Fenster sollten nicht unter drei Minuten zu knacken sein und mindestens den Widerstandsklassen RC1 bis RC3 entsprechen, denn die meisten Einbrecher geben bereits nach 90 Sekunden auf und konzentrieren sich auf das nächste Ziel.

Erfüllen die Fenster moderne Sicherheitsstandards, muss sich der Einbrecher mit dem Blick von außen begnügen. Foto © stock.adobe.com

Ihre Fenster als Festung

Wir bleiben bei den Fenstern – hier gibt es nämlich einige Details, auf die Sie achten können. Dazu gehören zum Beispiel die Beschläge. Sind sie mit Pilzkopfzapfen ausgestattet, wird es für Kriminelle schwierig, das Fenster aufzuhebeln, Zwillingsbolzen sind besonders widerstandsfähig – diese beiden Komponenten dürfen bei einem sicheren Fenster nicht fehlen. Abschließbare Fenstergriffe sind kein Muss, aber für schwer einsehbare Fenster zu empfehlen. Natürlich ist auch das Fensterglas ganz entscheidend. Modernes Sicherheitsglas besteht aus mindestens zwei Schreiben die mit einer Folie verklebt sind, was die Bruchstücke bei Gewalteinwirkung zusammenhält. Grundsätzlich sollten Sie darauf achten, dass auch die Gesamtkonstruktion des Fensters auf Sicherheit ausgelegt ist, denn erst, wenn die einzelnen Komponenten gut aufeinander abgestimmt sind, ist das Fenster auch wirklich sicher.

Ihren Fenster fehlen Sicherheitskomponenten? Dann sollten Sie sich überlegen, nachzurüsten. Foto © stock.adobe.com

Die Tür zu mehr Sicherheit

Zu guter Letzt sollten Sie einen gründlichen Blick auf ihre Haus- oder Wohnungstür werfen. Zunächst sollten Sie Ihre Eingangstür immer absperren. Auch, wenn Sie außen keine Klinke haben, halten unversperrte Haustüren einer Brechstange und roher Gewalt nicht besonders lange stand. Genau wie bei den Fenstern gibt es aber auch für Türen einige Komponenten, die für mehr Sicherheit sorgen. So sollten etwa nur hochwertige Bolzenschlösser verbaut werden, die mit einem Aufbohrschutz und besonders sicheren Beschlägen ausgestattet werden können. Wenn Sie ganz auf Nummer sicher gehen wollen, können Sie Türen und Fenster mit einem Alarmsystem koppeln.

