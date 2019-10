Facebook

Mit neuer Motivation kommen die guten Ideen fast von ganz allein. © stock.adobe.com

Bezahlte Anzeige

Als Unternehmer schultern Sie eine Menge Verantwortung: Für Ihr Business, vielleicht sogar Mitarbeiter und natürlich zunächst einmal für Sie selbst. Der Alltag des Tagesgeschäfts hat uns nur allzu oft fest im Griff. Wir sehen den sprichwörtlichen Wald vor lauter Bäumen nicht und es fällt uns schwer, neuen Ideen Raum zu geben. Da hilft es, wenn Sie einen Schritt zurücktreten und sich frischen Input holen. Out of the box heißt es auf Englisch und bedeutet, aus eingefahrenen Denkmustern auszubrechen. Wir haben fünf Tipps, wie sie fit und motiviert für neue Ideen bleiben.

Kommunikation ist Trumpf: Tauschen Sie sich mit anderen aus

„Beim Reden kommen die Leut‘ zamm“ lautete nicht umsonst ein beliebtes Sprichwort. Wenn Sie also das Gefühl haben, Sie könnten dringend neue Inputs und Perspektiven brauchen, schauen Sie sich in Ihrem Netzwerk um. Andere Unternehmer kennen Ihre Situation vielleicht nur allzu gut und machen ähnliche Erfahrungen – die ideale Basis für den Ideenaustausch. Unser Tipp: Gerade im ungezwungenen Rahmen funktioniert das ganz ausgezeichnet – etwa, wenn Sie sich regelmäßig zum Essen treffen. So verbindet sich das Angenehme ganz von allein mit dem Nützlichen.

Der Austausch mit anderen ist die perfekte Gelegenheit, frischen Wind ins eigene Denken zu bringen. Foto © stock.adobe.com

Halten Sie Ihr Netzwerk frisch: Treffen Sie neue Leute

Auch eine gute Möglichkeit, um unter die Leute zu kommen, sind diverse Veranstaltungen. Gerade im Businessbereich gibt es immer wieder Events für Unternehmer und Selbstständige, auf denen der Austausch und das Networking im Vordergrund stehen. Hier lernen Sie andere Unternehmer kennen und holen sich wertvolle neue Inputs. Das hält zum einen ihr Netzwerk frisch und gibt Ihnen neue Perspektiven. Zum anderen tut es gut, einmal andere Luft zu schnuppern als in Ihrem gewohnten Umfeld. Unser Tipp: Auf der Businessmesse bietet sich Ende Oktober genau dafür die ideale Gelegenheit.

Neue Bekanntschaften machen auch im Business Freude. Foto © MCG/Kanizaj

Jenseits des Tellerrandes: Schauen Sie, wie es die anderen machen

Auch die erfolgreichsten Ideen nehmen irgendwo einen Anfang – und oft erscheinen sie anfangs sogar etwas verrückt. Glaubt man besonders innovativen Unternehmen, ist aber genau das der Stoff, aus dem Businessträume gemacht sind. Was sie gemeinsam haben ist nicht nur eine gesunde Portion Selbstvertrauen, sondern vor allem auch der Glaube an sich selbst und die eigenen Ideen. Davon können Sie sich natürlich eine Menge abschauen. Besonders gut geht das zum Beispiel bei Vorträgen und Key Notes, denn hier lernen Sie die packenden success stories aus erster Hand kennen – zum Beispiel auf dem WKO Unternehmertag.

Bei Keynotes und Vorträgen lernen Sie spannende success stories kennen. Foto © MCG/Kanizaj

Spirit und Motivation: Auch abseits der Businesswelt finden Sie wertvolle Inputs

Nicht nur Unternehmer haben eine Menge Spirit und Zielstrebigkeit, auch im Leistungssport sind diese beiden Tugenden zu Hause. Kein Wunder also, dass Spitzensportler viel Wertvolles zum Thema Motivation zu sagen haben und daher regelmäßig Workshops und Vorträge halten. „Wenn man etwas wirklich will und alles dafür tut, dann kann man es auch schaffen“, sagt etwa Henry Maske, Profiboxer, Olympiasieger und selbst Unternehmer. Warum das einfacher gesagt ist, als getan und wie sie sich im wahrsten Sinne des Wortes durchboxen, wenn sie neue Motivation brauchen, erzählt der Spitzensportler im Oktober in Graz.

Auch außerhalb der Businesswelt erfahren Sie eine Menge zum Thema Motivation – zum Beispiel von Leistungssportlern. Foto © MCG/Kanizaj

Alles an einem Ort: Nutzen Sie Veranstaltungen für neue Perspektiven

Nicht nur zum Netzwerken oder für Workshops sind Veranstaltungen gut, hier sammeln Sie auch sonst frische Ideen und knüpfen neue Kontakte. Oft sind hier auch Institutionen oder Interessensverbände vertreten – etwa, wenn Sie sich für eine Förderung interessieren. Auch zu anderen Themen – von Marketing bis Steuerrecht oder Weiterbildung können Sie sich hier von unterschiedlichen Anbietern beraten lassen. Auch so eröffnen sich Ihnen garantiert neue Perspektiven.

Haben Sie Mut! Machen Sie den ersten Schritt zu mehr Motivation. Zum Beispiel auf der Businessmesse und dem WKO Unternehmertag.

Entstanden in Kooperation mit der MCG und der WKO Steiermark.