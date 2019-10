Facebook

Stressig und aufregend zugleich: der Umzug in deine erste eigene Wohnung. © baranq - stock.adobe.com

1. Organisation ist die halbe Miete

Du schreibst dich an der Uni oder FH ein, ziehst in eine neue Stadt und lebst nun in deinen eigenen vier Wänden: Die erste eigene Wohnung ist für jeden etwas ganz Besonderes. Doch bei der Wohnungssuche und beim Auszug kann auch so einiges schief gehen. Damit der Start in dein Studentenleben gelingt, liest du hier fünf Tipps für einen stressfreien Umzug!

Du hast eine Wohnung gefunden und den Mietvertrag unterschrieben? Gratuliere, du hast die erste und vielleicht auch schwierigste Hürde in die Unabhängigkeit gemeistert. Doch bevor du das Leben in deinen eigenen vier Wänden genießen kannst, gibt es noch einiges zu tun und zu organisieren. Welche Möbel brauchst du? Kaufst du alle Einrichtungsgegenstände neu oder kannst du Bett, Schrank und Co. von zu Hause mitnehmen? Wie viel Geld hast du zur Verfügung? Was aus deinem jetzigen Zuhause muss unbedingt mit in deine Wohnung? Auch an Dinge wie Umzugskartons oder Werkzeug solltest du denken. Und ganz wichtig: Wie transportierst du deine sieben Sachen in dein neues Heim? Möbelshopping kann ganz schön anstregend sein. Überleg dir daher am Besten genau, was du brauchst, bevor du ins Möbelhaus gehst. Foto © Kittiphan - stock.adobe.com

2. Ran an den Papierkram

Die Möbel sind gekauft, die Kisten gepackt und der Transport vorbereitet. Dem Einzug in deine Wohnung oder dein WG-Zimmer steht jetzt nichts mehr im Weg. Trotzdem gibt es noch einige Dinge, die du unbedingt vor deinem Umzug klären solltest. Ganz wichtig sind: Strom anmelden, einen passenden Internetanbieter finden und deinen neuen Wohnsitz melden. Worüber du dir auch Gedanken machen solltest, ist dein Versicherungsschutz. Denn viele bedenken nicht, dass Kinder, die nicht mehr unter einem Dach mit ihren Eltern leben, auch nicht mehr automatisch mitversichert sind. Die Kärntner Studentenversicherung* hat zum Beispiel genau das, was du nach deinem Auszug von zu Hause brauchst: Sie bietet dir kompakten Basisschutz inklusive Privat- und Sporthaftpflichtversicherung. Und das Ganze kostet dich nur fünf Euro im Monat. Zusätzlich ist diese Absicherung monatlich kündbar. Bei einem Umzug gibt es viel zu tun. Eine To-Do-Liste kann dir helfen, den Überblick zu bewahren. Foto © Ralf Geithe - stock.adobe.com

Checkliste: Alle Punkte im Überblick 1. Überleg dir, welche Möbel du (neu) brauchst und welches Budget du dafür hast 2. Strom in der neuen Wohnung anmelden 3. Internetanbieter finden 4. Wohnsitz anmelden 5. Versicherungsschutz 6. Helfer und Transportmittel für den Umzug

3. Jetzt heißt’s anpacken

Das Organisatorische ist geschafft, jetzt ist Muskelkraft gefragt. Schnapp‘ dir deine Eltern oder Freunde, denn Helfer kannst du bei einem Umzug nie genug haben. Dein Hab und Gut muss von A nach B transportiert und dort ausgeladen werden; deine Möbel müssen in der Wohnung aufgebaut und Kisten ausgepackt werden. Das kann ganz schön anstrengend sein! Vergiss bei all dem Stress aber nicht, deinen fleißigen Helfern auch zu danken und ihnen nach getaner Arbeit zum Beispiel eine Pizza zu spendieren. Kisten schleppen und Möbel aufbauen macht mit der Hilfe von Familie und Freunden gleich mehr Spaß. Foto © Rawpixel.com - stock.adobe.com

4. Genieße deine neue Freiheit!

Der Einzug ist erledigt, dein neues Leben kann beginnen! Um das gebührend zu feiern, darf eine Einweihungsparty natürlich nicht fehlen. Mit deiner Studentenversicherung* kann dabei auch gar nichts schief gehen, denn diese schützt nicht nur dich – zum Beispiel mit der Sport- und Privathaftpflichtversicherung im Alltag – sondern auch deinen Wohnungsinhalt bei Schäden durch unter anderem Feuer, Wasser oder Glasbruch. Plus: Dieser Versicherungsschutz für deine Wohnung gilt europaweit, also auch dort, wo es dich beispielsweise für ein Auslandssemester hin verschlägt.

Ist der Umzug erst erledigt, steht dem nächsten Netflix-Abend mit den Besten nichts mehr im Weg. Foto © stock.adobe.com

5. Schütze deine Wohnung nachträglich

Du wohnst schon seit einiger Zeit in deiner Wohnung, aber hast auf den Versicherungsschutz vergessen? Dann solltest du das auf jeden Fall nachholen, denn auch in diesem Fall kann immer etwas sein: Etwa, wenn du dir neue Möbel zugelegt hast und der Transport ansteht oder einfach wenn zwischendurch etwas kaputt geht. Hier lohnt es sich auf jeden Fall, die Sache nicht anstehen zu lassen, damit du auf der sicheren Seite bist. Zum Glück kannst du dich jederzeit Schlau machen und die Versicherung auch zwischendurch abschließen.

