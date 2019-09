Facebook

Eine Kaffeepause gibt dir nicht nur neue Energie für die anstehenden To-Dos, sie ist auch eine wohlverdiente Pause für deine Augen. © Flamingo Images - stock.adobe.com

Mach mal Pause

Viele von uns kennen es: Nach stundenlanger Arbeit vor PC oder Laptop geht es nach Feierabend auf die Couch - zum Serienschauen oder zum Zocken, nebenbei scrollst du auch noch auf Instagram und beantwortest Whatsapp-Nachrichten. Ständig und überall schauen wir auf, um digitale Inhalte zu konsumieren. Dass das, Gesundheit und das Wohlbefinden hat, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Vor welchendeine Augen heutzutage sonst noch stehen und was du fürtun kannst, liest du hier.

Jeder von uns verbringt durchschnittlich rund sechseinhalb Stunden vor verschiedenen Bildschirmen – und zwar täglich. Du hast einen Bürojob? Oder bist du Gamer? Na, dann können es sogar noch mehr sein. Bitte bedenke: Das ist visueller Stress pur. „Die lange Bildschirmzeit ist für die Augen eine ungeheure Belastung, die sich auf Gesundheit und Produktivität vieler Menschen auswirkt", warnt Gabriele Machhammer, Landesinnungsmeisterin der Augenoptiker in der Wirtschaftskammer Steiermark. Und ergänzt: „Das Ausmaß dieser Augenbelastung ist vielen Menschen noch nicht klar - hier muss noch viel Bewusstseinsarbeit geleistet werden.“ Um trockene Augen und Kopfschmerzen – also dem klassischem Office-Eye-Syndrom – vorzubeugen, solltest du regelmäßig Bildschirmpausen einlegen. Beim konzentrierten Arbeiten oder Spielen vor dem Monitor blinzelt man seltener, was dann zu trockenen Augen führt. Experten empfehlen deshlab, jede Stunde mindestens ein paar Minuten Pause zu machen. Hier solltest du auf das Surfen im Web und auf Facebook und Co. am Smartphone verzichten.

Im Office schaust du ständig auf Bildschirme. Entlaste deine Augen und lege regelmäßig Pausen ein! Foto © dima_sidelnikov - stock.adobe.com

Hab keine Angst vor feuchten Augen

Zur schnellen Linderung von Beschwerden empfehlen Optiker Augentropfen mit Hyaluronsäure. Hyaluronsäure ist ein körpereigener Stoff, der vor allem im Knorpel- und Bindegewebe vorkommt und die Fähigkeit hat, viel Wasser zu binden. Die Tropfen befeuchten deine Horn- und Bindehaut und bilden durch ihre hohe Viskosität einen stabilen Tränenfilm. Ohne deine Sicht zu beeinträchtigen, vermindert dieser Film die Reibung zwischen Lid und Hornhaut. Unser Tipp: Du kannst Augentropfen auch vorbeugend vor einem Gaming-Nachmittag oder einem langen Tag im Büro verwenden. Bitte bedenke, dass du bei Hyaluronsäure immer in Qualitätsprodukte ohne schädliche oder reizende Inhaltsstoffe investieren solltest. Du brauchst mehr Infos dazu? Dein steirischer Optiker kann dir bestimmt weiterhelfen.

Du kennst es bestimmt: Langes Arbeiten vor dem Bildschirm kann deine Augen ganz schön beanspruchen. Foto © pikselstock - stock.adobe.com

Gestatten, Bildschirmbrille!

Damit es überhaupt aber erst gar nicht zu Beschwerden kommt, kannst du vorsorgen. Zum Beispiel mit einer Bildschirmbrillen mit Blueblock-Filtern und speziellen Entspiegelungen. Das intensive Licht von Monitoren ohne solcher Filter kann deinen Organismus beeinflussen - und sogar zu Schlafproblemen führen. Die Bildschirmbrille schafft hier Abhilfe, indem sie für maximalen Kontrast sorgt und deine Augen vor vor blauem Licht schützt. Profitipp: Du musst kein Brillenträger sein, die Brillen gibt es auch ohne Sehstärke. Wichtig beim Kauf ist, sie an deine individuellen Bedürfnisse anzupassen. So sind beispielsweise häufige oder seltene Blickwechsel oder der Abstand zum Monitor zu beachten. Hier und bei vielen anderen Themen rund um gutes Sehen ist auch bei dieser Art von Brille dein Fachoptiker der beste Ansprechpartner.

Auch Gamern sind die Symptome des Office-Eye-Syndroms nicht fremd. Aber schon kleine Dinge können Abhilfe leisten. Foto © Drobot Dean - stock.adobe.com

Unterstütz' deine Augen wo es geht

Doch nicht nur Laptop-, Smartphone- oder Tabletbildschirme verlangen unserem Sehorgan einiges ab, auch bei täglichen Tätigkeiten wie Autofahren oder Sport im Freien können die Augen stark beansprucht werden. Mit bis zu 17.000 Pupillenreaktionen pro Tag leisten deine Augenmuskeln so einiges, deshalb verdienen sie es auch, dass du sie immer und überall bestmöglich unterstützt. Das A und O beim Autofahren sind Sonnenbrillen mit speziellen Kontrast- und Polarisationsfiltern, die sogar zur Verkehrssicherheit beitragen. Denn nicht nur nicht korrigierte Sehschwächen können zur Gefahr werden, sondern auch starke Blendungen bei tiefstehender Sonne oder Spiegelungen bei nasser Fahrbahn. Dasselbe gilt für schnelle Sportarten wie Mountainbiken oder Schifahren: Sowie beim Autofahren müssen deine Augen auch hier schnell auf unterschiedliche Reize reagieren. Also wirf beim nächsten Besuch beim Fachoptiker deines Vertrauens einen Blick auf die Auswahl an qualitativ hochwertigen Sportbrillen und lass dich beraten. Das erhöht nicht nur die Sicherheit, auch deine sportliche Performance wird es dir danken.

Auch beim Sport ist klare Sicht gefragt. Foto © gpointstudio - stock.adobe.com (Anna Bizon)

