Welche Welt hinterlassen wir unseren Enkeln? Lesen Sie, in unserer fiktiven Geschichte, wie Sie im Jahr 2054 leben könnten - und was wir bis dahin für eine lebenswerte Welt unternehmen können.

Paul und Sabrina: Opa und Enkelin im Jahr 2054. "Schade, dass ihre Kindheit nicht so unbeschwert ist, wie meine." © stock.adobe.com / VadimGuzhva

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Wir schreiben das Jahr 2054. Steigen Sie ein in unsere fiktive Geschichte und kommen Sie mit auf eine Reise in die Zukunft.

Irgendwann hieß es, es würde wärmer werden. Erst war von wenigen Grad Celsius die Rede, dann von 4 bis 5. "Ein bisserl Erderwärmung könnte jetzt nicht schaden", scherzte man in besonders kalten Wintern in den 2010er Jahren noch. Viele Sommer darauf wurden immer heißer. Was 2003 noch als "Jahrhundertsommer" in die Geschichtsbücher einging, war zwanzig Jahre später kaum mehr einen Medienbericht wert. Aber nicht nur die Sommer wurden heißer, jede Art von Wetter wurde extremer. Sommergewitter entwickelten sich immer häufiger zu heftigen Stürmen. So manche Ernte, die der Hitze noch nicht zum Opfer gefallen waren, wurde vom Hagel oder plötzlichen Kälteeinbrüchen erledigt. Was passiert, wenn es in Österreich immer wärmer wird? Dürren sind im Jahr 2054 keine Seltenheit. Foto © stock.adobe.com / Johan Larson

"Es war eine einfachere Zeit"

Wir schreiben das Jahr 2054. Paul erinnert sich in diesen Tagen besonders gern an seine Kindheit. Naja, eigentlich wird er dabei immer ein bisschen wehmütig, denn diese Zeit, das weiß er, kommt nie wieder. Geboren wurde Paul 1986, seine Kindheit und Jugend verbrachte er also in den 1990ern – eine einfachere Zeit, wie er sagt. "Wenn ich meine Enkelin heute anschaue, frage ich mich, was ich tun hätte können. Mit diesen ganzen Katastrophen und dem extremen Wetter heutzutage – es ist schade, dass ihre Kindheit nicht so unbeschwert ist, wie meine damals."

Ein Sommer in den 1990er-Jahren: Viel unbeschwerter als in den 2050ern. Foto © stock.adobe.com / Mladen

Ein Sommer wie damals in den 1990ern

Pauls Enkelin, die aufgeweckte, 14-jährige Sabrina, lebt in einer ganz anderen Welt. Extrem heiße Sommer mit Temperaturen über 40 Grad sind ebenso wenig eine Seltenheit, wie starke Gewitter mit Hagelstürmen und orkanartigen Winden. "Heute gibt es regelmäßig Katastrophenalarm, aber in meiner Kindheit gab es das überhaupt nicht", erinnert sich Paul. Die Durchschnittstemperatur in Europa ist um zwei Grad gestiegen. Obst und Gemüse sind sehr teuer geworden, denn Ernteausfälle sind keine Seltenheit mehr. Dafür wird nun immer häufiger das angebaut, was früher als exotisch galt: "Bananen aus Niederösterreich – das war in meiner Kindheit undenkbar", sagt Paul."„Sabrina kennt es ja nicht anders, aber als ich in ihrem Alter war, konnte es mitten im Sommer auch richtig kalt werden. Ich bin in der Obersteiermark aufgewachsen und ein Gewitter, das in den Bergen hängen geblieben ist, konnte mehrere Tage lang für Temperaturen unter 10 Grad sorgen." Mit seinen Eltern war Paul oft wandern, "teilweise nur mit einer leichten Sonnencreme als Schutz." In den Sommern der 2050er Jahre riskiert man so schwere Hautschäden. Schwere Stürme und Ernteausfälle – im Jahr 2054 nichts Besonderes mehr. Foto © stock.adobe.com / Tom

Ein Leben ohne Klimaanlage? Unvorstellbar.

"Wenn wir nicht wandern waren, sind wir im Sommer nach Italien ans Meer gefahren", erinnert sich Paul. Die Lebensart dort hat ihn fasziniert: "Über Mittag waren die Straßen wie ausgestorben, nur die Touristen waren unterwegs. Die Einheimischen wussten, dass es viel zu heiß war, um sich draußen aufzuhalten und haben alles auf die kühleren Abendstunden verlegt." Eine Strategie, mit der Pauls Enkelin schon wie selbstverständlich aufgewachsen ist – im kärntnerischen St.Veit. "Wir haben zum Glück eine Klimaanlage, sonst könnten wir in der Nacht überhaupt nicht schlafen", sagt Sabrina. "In meiner Kindheit war das eine absolute Seltenheit, da hatten wir nicht einmal im Auto eine Klimaanlage", meint Paul und erntet einen verständnislosen Blick der 14-Jährigen. "Ohne Klimaanlage nach Italien? Du bist ja lustig." "Doch, wirklich!" Paul erzählt seiner ungläubigen Enkelin von seiner Kindheit ohne Klimaanlage. Foto © stock.adobe.com / VadimGuzhva

Verschwundene Urlaubsorte am Meer

„Ja, ja, und ans Meer mussten wir damals auch noch einige Kilometer weiter fahren", scherzt Opa Paul. Der Meeresspiegel ist gestiegen – teilweise um fast einen Meter. "Das war teilweise eine Katastrophe, vor allem für Orte, die unter dem Meeresspiegel lagen. Orte, an denen ich als Kind noch meine Sommerferien verbracht habe, sind heute praktisch verschwunden." Eigentlich, meint Paul, ist das gar nicht zum Lachen. "Wir müssen ja jetzt damit leben, aber ich frage mich schon, ob ich genug getan hab, damals."

Versunken: Manche Urlaubsorte am Meer, an denen Paul noch seine Sommerferien verbrachte, fielen dem steigenden Meeresspiegel zum Opfer. Foto © stock.adobe.com / rimmdream

Wie seinerzeit der Farbfernseher: Das erste Elektroauto

Dabei war Paul einer derjenigen, die die Warnungen vor dem Klimawandel dazu nutzten, sich Gedanken über grüne Energie und die Vermeidung von CO2-Emssionen zu machen. "Ständig darauf zu pochen, dass erst einmal andere etwas tun sollen, war mir einfach zu wenig. Ich hab mir gesagt: „Ich tu jetzt was“. Zum Glück hat mein Energieanbieter schon damals voll auf Strom aus Wasserkraft, Wind- und Sonnenenergie gesetzt. Sein Auto war früher elektrisch, als bei allen anderen in der Nachbarschaft. „Meine Großeltern haben mir immer erzählt, dass nur ein oder zwei Haushalte in der Gegend einen Farbfernseher hatten – das Gleiche war bei uns das E-Auto." Für die Anschaffung seines ersten elektrisch betriebenen Autos und einer Ladestation für die Garage gab es damals sogar einen 500 Euro-Gutschein auf die Stromrechnung, erinnert sich Paul und fügt hinzu: "Heute ist das alles nicht mehr so einfach."

Entstanden in Kooperation mit der Kelag.