What is love? Das hier! Ein Rückblick auf das beste Jahrzehnt von allen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Knallt: In den 90ern konnte es einfach nicht bunt genug sein. © Katya Havok - stock.adobe.com

Bezahlte Anzeige

Kaum ein Jahrzehnt wird so unterschätzt, wie die 1990er. Weil wir aber dabei waren, wissen wir: Es war die beste Zeit überhaupt! Ob es nun die großartig trashige Musik war, unsere supercoolen Klamotten oder die allerbesten aller Fernsehserien – das alles vermissen wir an den 90ies wie verrückt!

Die 90ies sind absolut immer eine Zeitreise wert. Vertrau‘ uns… via GIPHY

Die Musik!

What is love? Wir wetten, du hast jetzt einen Ohrwurm. Schuld daran ist ein gewisser Haddaway mit seinem gleichnamigen Megahit. Würden wir einen ultimativen 90ies-Soundtrack zusammenstellen, dieser Song wäre ganz oben auf der Liste. Du erinnerst dich bestimmt noch an viele andere „Hadern“, zu denen du in deinem Kinderzimmer in deine Haarbürste gesungen hast, oder vielleicht warst du ja schon alt genug, dass sie dich bei deinen ersten Fortgehabenteuern begleitet haben. Piep, piep, kleiner Satellit: Demnächst gibt’s Haddaway, Blümchen und Co. übrigens in der Stadthalle live zu bewundern.

Zu den Hits von damals gehen wir auch heute noch ganz gut ab. via GIPHY

Das Fernsehen!

Samstag, 7 Uhr Früh, unsere Eltern drehen sich nochmal um. Und wo sind wir? Vor dem Fernseher natürlich. Wie wir es vermissen, das gute alte Fernsehprogramm in den 90ern… Sailor Moon und Niels Holgersson, später dann mit Baywatch, Full House oder Friends – die Glotze war uns damals heilig und dieses Gefühl können selbst Netflix und Co. nicht ersetzen.

Diese Begeisterung löst nur gutes, altes 90er-Fernsehen aus. Hach. via GIPHY

Die Klamotten!

Hach, was sind wir uns damals cool vorgekommen. Ob es nun das erste Paar Buffalos war oder Skaterhosen, die einfach immer so aussehen mussten, als würden wir sie gleich verlieren – die Mode in den 90ern hat sich damals nicht ein Zehntel so peinlich angefühlt, wie sie heute auf alten Fotos ausschaut.

Was waren wir damals cool! via GIPHY

Die Spielsachen!

Kannst du dich noch erinnern, wie überglücklich du warst, als dein erster Nintendo unterm Christbaum lag? Oder ein Tamagotchi? Oder ein Furby? Aber sicher kannst du. Solche Erinnerungen bleiben für immer. Die Kinder heute mögen Tablets und Smartphones haben, aber sie werden niemals so cool sein, wie wir damals mit unserem nagelneuen Gameboy.

Dieses unglaubliche Gefühl, seinen ersten Nintendo unterm Christbaum zu finden… via GIPHY

56K-Liebe!

Erinnerst du dich noch an dieses Geräusch, als sich dein unglaublich langsames Modem ins Telefonnetz eingewählt und die ganze Leitung im Haus belegt hat nur, damit du deine ersten Schritte im Internet machen konntest? Im Chatroom angekommen, war dir eines klar: Das ist etwas ganz Besonderes. Vor allem heute, wo wir immer und überall online sind, werden wir das Internet nie wieder auf diese Weise zu schätzen wissen.

Nach gefühlten 3 Stunden, aber immerhin: Unser 56k-Modem brachte uns zuverlässig in jeden Chatroom. via GIPHY

Entstanden in Kooperation mit Show Factory Entertainment GmbH