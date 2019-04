Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ideenschmiede: in Österreichs Unternehmen brummt’s. © stock.adobe.com / REDPIXEL

Bezahlte Anzeige

1. Österreich ist Gründerland

Sie gründen gerade ein Unternehmen? Dass Sie im Begriff sind, einen mutigen Schritt zu wagen, hat Ihnen die ein oder andere Person bestimmt schon gesagt. Doch wussten Sie, dass Sie sich in guter Gesellschaft befinden? Zum Tag der Arbeitgeber am 30. April haben wir die Unternehmerlandschaft unter die Lupe genommen und fünf interessante Facts gesammelt, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer interessieren werden, denn von diesen starken Hausnummern profitieren alle.

Wussten Sie, dass in Österreich 115 Unternehmen pro Tag gegründet werden? Damit ist Österreich europaweit auf Platz fünf und international in den Top 10 der gründungsfreudigsten Nationen. Dieser Spirit verlangt eine Portion Mut, aber er zahlt sich zumeist aus: Zwei Drittel der neu gegründeten Unternehmen sind nach fünf Jahren immer noch aktiv und können dauerhaft am Markt bestehen. "Jedes Unternehmen, das neu gegründet wird, ist ein Arbeitsplatz", sagt Jürgen Mandl, Präsident der WK Kärnten und bezeichnet das Unternehmertum als "Rückgrat der Gesellschaft".

Unternehmer erzählen: Gastronomin Silvia Trippolt-Maderbacher Bezahlte Anzeige

2. Unternehmen investieren in Arbeitsplätze mit Wohlfühlfaktor

Wenn ein Unternehmen wächst, ist es zunehmend auf verlässliche und kompetente Mitarbeiter angewiesen. Einen Schluss, den immer mehr Unternehmer daraus ziehen ist, dass genau diese Arbeitskräfte mitunter das größte Kapital ihrer Firma sind und tun viel dafür, dass es ihrer Belegschaft gut geht. Flexible Arbeitszeiten, ein Umgang auf Augenhöhe und Investition in betriebliche Gesundheit gehören heute zum guten Ton in vielen Unternehmen. Dass Arbeit sinnstiftend und damit entscheidend für langfristige mentale Gesundheit ist, ist wissenschaftlich bewiesen – somit profitieren beide Seiten. Wer zündende Ideen hat, gründet: In Österreich starten 115 Unternehmen neu durch – pro Tag. Foto © stock.adobe.com / SFIO CRACHO

3. Unsere Unternehmen sind Exportmeister

Unser Land ist zwar klein, im wirtschaftlichen Sinne aber ganz schön oho: Österreichs Unternehmen sind Meister im Export und das nicht nur von Waren, sondern auch von Know-how. Stellen Sie sich diese Zahl vor: 197.600.000.000 und zwar in Euro. Das ist der Wert an Waren und Dienstleistungen, den 58.000 österreichische Unternehmen pro Jahr in 220 Länder exportieren. Das sichert nebenbei 5.000 Arbeitsplätze, im produzierenden Sektor ist das sogar jeder zweite Job.

Tag der Arbeitgeber: Jürgen Mandl im Interview Bezahlte Anzeige

4. Die Profis von morgen: Ausbildung boomt

Wenn Sie Ihren Beruf gut und gerne machen, wissen Sie, dass nicht nur Handwerk goldenen Boden hat, sondern auch eine Lehre als fundierte Basis für eine solide Karriere dienen kann. Immer mehr junge Leute entscheiden sich für diesen Werdegang – vor allem, weil er heute nicht mehr bedeutet, dass sie auf die Matura verzichten oder sie erst später nachholen müssen. Rund 107.000 Lehrlinge werden in 29.000 Ausbildungsbetrieben jedes Jahr fit für den Arbeitsmarkt gemacht.

Auf Erfolgskurs: 107.000 Lehrlinge werden in Österreichs Betrieben jedes Jahr zu Profis gemacht. Foto © stock.adobe.com / aerogondo

5. Forschung ist Trumpf

Sie müssen kein verrückter Professor sein, um sich denken zu können, welchen hohen Stellenwert die Forschung für Österreichs Wirtschaft hat. Dementsprechend gab dieser spannende Sektor zuletzt nicht nur 71.000 Menschen eine berufliche Heimat, er sorgte auch für ordentlich Wachstum, das wiederum auf Innovationen baut. Um das ins richtige Verhältnis zu rücken: schon ein Prozent Wirtschaftswachstum sichert 25.000 zusätzliche Beschäftigte. Gemeinsam mit ihren Mitarbeitern sind erfolgreiche Unternehmer stark. Foto © stock.adobe.com / chaisiri

Wer arbeitet ... ... muss sich auch erholen! Spielen Sie mit und gewinnen Sie 2 Relaxtage für 2 Personen am Feuerberg. Übrigens: Noch mehr Infos zum Tag der Arbeitgeber finden Sie hier.

Entstanden in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Kärnten.