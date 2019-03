…und ich sag dir, wir haben da ein paar Tipps für dich. So heiratest du am richtigen Ort.

Mit unseren Tipps findest du garantiert die passende Hochzeitslocation. © stock.adobe.com / Halfpoint

Du bist umgeben von deinen Lieben, alle haben beste Laune und du bist deinem Lieblingsmenschen so nah wie nie – es gibt eindeutig wenig Schöneres im Leben, als „Ja“ zu sagen. Eigentlich ist das ja auch schon alles, was zählt, aber natürlich soll der Tag der Tage ein ganz besonderer werden. Ob du einen Prinzessinnentraum mit 300 Gästen planst oder ganz gemütlich im kleinen Kreis heiraten willst: Neben Dienstleistern und allerlei anderen Kleinigkeiten, die du zum Beispiel hier findest ist die Location eine der ersten Entscheidungen, die du treffen musst. Wir haben nach den Trends gestöbert. Wichtig ist vor allem, dass die Location zu euch und euren Bedürfnissen passt – schließlich ist es euer großer Tag! Foto © stock.adobe.com / olegparylyak

Für Naturliebhaber: Ein Traum am Wasser

Sanftes Plätschern, gute Luft und am besten auch noch eine traumhafte Bergkulisse: Nicht nur für Wasserratten sind Locations in der Nähe – oder noch besser – direkt an einem See oder Fluss ein wahrer Traum. Noch dazu gibt es in unserer Gegend nun wirklich keinen Mangel an traumhaften Gewässern – schau nur mal nach Kärnten oder in die Obersteiermark. Dabei muss es nicht immer der Wörthersee oder das Salzkammergut sein – das obersteirische Salzatal ist nicht nur ein echter Geheimtipp, sondern hat auch eine Prise Wildnis zu bieten: Ihr werdet euch vorkommen, wie im wilden Alaska. Unser Tipp: Ruderboot und See sind übrigens auch eine Traumkombination für euer Hochzeitsshooting. Fast schon kitschig: Heiraten am See oder Fluss sorgt für ganz besonders schöne Shootingmotive. Foto © stock.adobe.com / eduard

Hochherrschaftlich: Einen Tag lang Königspaar sein

Was Megan und Harry hatten, willst du auch? Je nach Budget dürfte deine Hochzeit etwas kleiner ausfallen, als jene der britischen Royals, denn an wahrhaft königlichen Locations mangelt es bei uns wirklich nicht. Burgen, Schlösser oder Palais finden sich sowohl am Land, als auch in der Stadt, wie zum Beispiel das Meerscheinschlössl in Graz. Wenn du mittelalterliches Flair magst, ist die Burg Oberkapfenberg in der Obersteiermark vielleicht etwas für dich – hier kannst du dich und deine bessere Hälfte sogar mit Greifvögeln ablichten lassen. Vor allem für größere Hochzeitsgesellschaften sind diese herrschaftlichen Locations geeignet, denn hier gibt es genug Platz zum Feiern. Einen Tag lang Prinzessin und Prinz sein – Schlösser, Burgen oder Palais sind dafür die idealen Locations. Foto © stock.adobe.com / mayatnik

Gemütlich: Hüttenflair in Weiß

Gemütliche, rustikale Locations wie Hütten oder Almen liegen nach wie vor im Trend. Wenn du planst, eher im kleinen Kreis zu heiraten, ist die Abgeschiedenheit perfekt, damit deine Gesellschaft unter sich sein kann und ihr euren großen Tag in aller Ruhe genießen könnt. Die Loserhütte im steirischen Salzkammergut bietet dir etwa nicht nur beste Bergluft, sondern auch einen grandiosen Ausblick auf den Dachstein. Wenn die Höhe nicht so deins ist, solltest du vielleicht einen Abstecher in die südsteirischen Weinberge machen. Neben bestem Rebensaft gibt es hier jede Menge kleine, gemütliche Locations mitten im Grünen.

Es grünt so grün

Es muss nicht immer die wilde Natur sein – auch Parks und Wiesen bieten sich als wunderschöne Locations an. Der Burggarten in Graz bietet zum einen wunderbaren Blick über den Stadtpark und die Burg, die nahe Orangerie bietet sich außerdem als stilvolle Überdachung an, falls das Wetter nicht ganz mitspielen sollte oder für die Feier am Abend. Ganz speziell und noch grüner: Auch der botanische Garten steht für Hochzeiten zur Verfügung, falls du auf der Suche nach etwas Besonderem bist. Alles im grünen Bereich: Botanische Gärten und Parks sind Locations mit ganz besonderem Flair Foto © stock.adobe.com / Serhii