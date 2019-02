Regionalverkäufer gesucht"Wenn du wirklich brennst, bist du auch gut"

Facebook

Eine mit Herz und Hirn: „Im Außendienst wird dir nie fad,“ sagt Manuela aus Eisenerz über ihren Job. © stock.adobe.com / Jacob Lund

Mit Manuela* durch den Ort zu gehen bedeutet vor allem: stehen bleiben und zuhören, immer wieder. Die 32-Jährige ist bekannt, das merkt man gleich und man sieht es an der Reaktion der Menschen, die üblicherweise ein Lächeln für die Obersteirerin parat haben. "So ist das hier, man kennt sich halt. Einfach untertauchen könnte ich jedenfalls nicht", lacht die Powerfrau. Überhaupt ist Lachen ein fixer Bestandteil von Manuelas Tagesablauf, denn sie ist eine echte Frohnatur. In der Region, sagt sie, kann sie sein, wie sie ist und wird dafür geschätzt. Die gebürtige Eisenerzerin weiß, wovon sie spricht: Zehn Jahre hat sie in Graz gelebt.

*Um den Persönlichkeitsschutz und datenschutzrechtliche Bestimmungen zu wahren, wurden Manuelas Namen, Fotos sowie persönliche Daten wie Alter, Arbeits- und Wohnort etc. geändert. Der Austausch mit den Kollegen steht für Manuela täglich auf dem Programm. Foto © stock.adobe.com / sebra

Außi aufs Land: Stadtflucht mit Happy End

Immerhin hat die Stadt der energiegeladenen Obersteirerin Glück in der Liebe gebracht, denn dort hat Manuela ihren Mann Patrick kennen gelernt, dem das Stadtleben aber auch nicht zusagte. Vor vier Jahren haben es sich die beiden in Eisenerz gemütlich gemacht, "so richtig mit Eigenheim und Kind", schmunzelt Manuela. Die kleine Ella kommt demnächst in den Kindergarten und ist der ganze Stolz der beiden. Auf ihre Karriere muss die 32-Jährige zum Glück trotzdem nicht verzichten: Ihr Job als Regionalverkäuferin für die Kleine Zeitung war es sogar, der sie vor vier Jahren zurück in ihre Heimat gebracht hat. "Man hört ja immer, dass die Region mit Arbeitsplätzen zu kämpfen hat – deswegen find ich’s super, dass ich eine fixe Anstellung hab‘ in einem Job, der mir so viel Spaß macht." Nicht zuletzt ist auch ihr Arbeitgeber eine fixe Größe in der Region, meint Manuela: "Die 'Kleine‘'begleitet einfach total viele Menschen durch den Alltag – diese Anerkennung bekomme ich auch von den Kunden zurück." Auch die Verdienstmöglichkeiten machen Manuelas Job für sie attraktiv, denn "im Verkauf hast Du die Möglichkeit, dein Gehalt aktiv selbst mitzugestalten", erzählt sie.

Hat immer ein Ohr für ihre Kunden: Vertriebsprofi Manuela in ihrem Element. Foto © stock.adobe.com / Jacob Lund

Ehrlich währt am längsten

Was Manuela besonders anspricht, ist die Vielseitigkeit ihrer Kunden – da trifft es sich gut, dass die Obersteirerin von Haus aus eine echte Plaudertasche ist. "Mit jedem musst du fast schon so etwas wie eine eigene Sprache sprechen, dich auf die Bedürfnisse und Eigenheiten einstellen. Das ist manchmal eine Herausforderung, aber die Mühe wird auf jeden Fall belohnt." Der Menschenschlag in der Region, die mit Industrie und Tourismus wirtschaftlich zwischen zwei besonders spannenden Polen liegt, ist sehr direkt und erwartet das umgekehrt auch von ihr, meint Manuela. "Da sind schon ein paar grade Micheln dabei, damit musst du umgehen können, die sagen dir gleich, wenn etwas nicht passt. Aber mir taugt die Ehrlichkeit."

Ehrlichkeit und Handschlagqualität – das mag Manuela an ihren Kunden. Foto © stock.adobe.com / mooshny

Regional digital: Mehr als Anzeigenverkauf

In der Stadt haben sie vor allem die Vorurteile gegenüber dem Land gestört, sagt Manuela: "Entweder sie fragen dich, ob es noch schneit, oder ob es schon geschneit hat 'da oben'. Aber Hinterwäldler sind wir hier wirklich nicht." Das zeigt sich auch an den Produkten, die bei Manuelas Kunden besonders beliebt sind. Das Portfolio der Kleinen Zeitung reicht von klassischen Printanzeigen bis hin zu digitalen Produkten, die sich an die Bedürfnisse der Kunden anpassen lassen. "Der digitale Bereich macht mir schon echt viel Spaß, weil man den Kunden so viele unterschiedliche Lösungen für jedes Budget bieten kann." Ganz besonders hat es Manuela das Native Advertising angetan, "da geht es ganz um den Inhalt. Man kann einerseits den Kunden kreativ in Szene setzen und bietet den Lesern auch noch guten Content – da gewinnen alle."

Der Digitalbereich hat es Manuela angetan – Ideen hält sie trotzdem ganz gern analog fest: „Mindmaps bringen ein bissl Ordnung in meine Ideen.“ Foto © stock.adobe.com / Jacob Lund

Kreativ, mit Zahlenliebe

Kreativität und freie Zeiteinteilung sind der Powerfrau besonders wichtig – vor allem auch, weil sie ihren Job gut mit ihrem Familienleben in Einklang bringen kann. Trotzdem gehört auch ein wachsamer Blick auf die Zahlen dazu. "Wenn du einen guten Abschluss gemacht hast, ist das jedes Mal ein schönes Erfolgserlebnis," meint Manuela. Denn: "Bei aller Kreativität habe ich immer ein Auge auf die Zahlen und schaue regelmäßig, wo ich gerade stehe. Das ist fast ein wenig wie eine Selbstständigkeit – dabei habe ich trotzdem alle Vorteile einer Angestellten." Neben der Tatsache, dass sie im Außendienst so viel herum kommt machen Manuela die Events der Region besonders viel Spaß, die für sie eine gute Gelegenheit sind, ihre Kundenkontakte zu pflegen. "Natürlich muss man das mögen und man kann sicher auch einen anderen Zugang zur Kundenpflege wählen, aber oft ergibt sich auf solchen Veranstaltungen eine besonders entspannte Atmosphäre, das macht auch die Kunden viel aufgeschlossener." Ihre persönlichen Event-Lieblinge? "Das Rostfest hier in Eisenerz find‘ ich total interessant – und den MotoGP in Spielberg. Ich fahre in meiner Freizeit nämlich selbst gern Motorrad und geb‘ auch gern Gummi", lacht Manuela. Bei so viel Energie glauben wir das sofort.