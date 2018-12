Facebook

Mit Vollgas ins Glück: Mit unseren Tipps starten Sie garantiert zufriedener ins neue Jahr. © stock.adobe.com / Jacob Lund

Mit dem Rauchen aufhören, mehr Sport machen, sich gesünder ernähren – Neujahrsvorsätze gehören zu Silvester wie Bleigießen und Feuerwerk. Die meisten davon sind aber zum Scheitern verurteilt, noch bevor wir sie wirklich in Angriff genommen haben, oder wir vergessen sie gleich ganz. Warum das so ist? Weil unsere Vorsätze – so gut gemeint sie auch sein mögen – immer ein wenig mit Mühe verbunden sind. Kein Wunder, dass man sie gar nicht erst umsetzen will. Überhaupt: Warum müssen diese Vorsätze eigentlich immer so anstrengend sein? Schließlich könnten wir uns genauso gut vornehmen, uns öfter einen Lenz zu machen, in der Sonne zu liegen oder einfach nur den Tag zu genießen. So funktioniert’s garantiert mit den guten Vorsätzen. Einfach mal auf "Pause" drücken und das Leben genießen. Foto © stock.adobe.com / YakobchukOlena Beten Sie die Sonne an

Sie weckt uns morgens auf, sie gibt uns Energie und gerade jetzt im Winter vermissen wir sie wie verrückt: Die Sonne. Wann haben Sie sich eigentlich das letzte Mal Zeit genommen, einfach nur die Wärme zu genießen, dabei die Augen zu schließen, vielleicht bei einem Glas Wein und einfach nur zu entspannen? Bei dieser Vorstellung gehen Sie garantiert gleich mit einer ordentlichen Portion Energie mehr ins neue Jahr. Weil echte Sonnenstunden in unseren Breiten zu dieser Jahreszeit eher rar gesät sind – wie wäre es mit einem Trip nach Thailand? Wir garantieren vollste Zufriedenheit und keinen einzigen verschwendeten Gedanken an den grauen Alltag zu Hause – eine Auszeit im besten Sinne eben. Zu Hause ist es trüb und grau? Auf nach Thailand! Foto © stock.adobe.com / anyaberkut Bringen Sie Ihre grauen Zellen in Schwung

Bildung und Kultur müssen nicht trocken und langweilig sein, ganz im Gegenteil: Sie halten unseren Alltag spannend und geben uns neue Impulse und Ideen. Der angenehme Effekt: Wir sind optimistischer, ideenreicher und sehen manche Dinge vielleicht sogar etwas positiver. Natürlich gibt es genug Museen und Ausstellungen vor der Haustür, aber so richtig schön wird das Ganze erst mit einem Tapetenwechsel. Planen Sie fixe Museumsbesuche in Ihren nächsten Städtetrip ein und tauschen Sie im nächsten Sommerurlaub einfach einen Tag am Strand durch eine interessante Sehenswürdigkeit aus – so einfach kann es sein, sich weiter zu bilden. Oder Sie begeben sich gleich eine ganze Woche lang auf Studienreise. Wir versprechen Ihnen, Sie kommen nicht nur schlauer, sondern auch glücklicher wieder nach Hause. Neue Kulturen kennen zu lernen macht nicht nur schlauer, sondern auch glücklich. Foto © stock.adobe.com / Maridav Schnuppern Sie Seeluft

Hach, das Meer… Das Rauschen der Wellen am Strand, der weiche Sand unter den nackten Füßen und diese wunderbare Luft! Keine Frage, hier fühlen wir uns ganz besonders wohl. Aber was ist schon ein Tag am Meer gegen eine ganze Woche auf See? Von so einem Schiff aus sehen Sie die Welt nicht nur gleich aus einer ganz anderen Perspektive, Sie bekommen auch jede Menge Spannendes zu sehen. Bevor Sie jetzt aber im nächsten Hafen anheuern, sei Ihnen gesagt: Für uns Leichtmatrosen tut’s auch eine Kreuzfahrt – ganz ohne Deck schrubben und Kartoffeln schälen in der Kombüse, dafür aber mit einer riesigen Portion Entspannung. Bis zum Horizont: Auf hoher See sieht die Welt gleich ganz anders aus. Foto © stock.adobe.com / Maridav Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Lieben

Es ist kein Geheimnis, dass gerade diejenigen, die uns am nächsten stehen im Alltag oft viel zu kurz kommen. Zwischen Meetings und Terminen vergessen wir nur allzu schnell, wie schön es eigentlich ist, einfach mal wieder ganz unbeschwert mit den Kindern herum zu toben. Nehmen Sie sich also eine gemeinsame Auszeit (wir empfehlen mindestens zwei Wochen), packen Sie Ihren Nachwuchs, Oma, Opa oder einfach ihre besten Freunde ein, und melden Sie sich ab vom Alltag. Ein Badeurlaub eignet sich dafür besonders gut – wer denkt beim Plantschen in den Wellen schon an die öden Meetings zu Hause?

Foto © stock.adobe.com / Dasha Petrenko Entdecken Sie das Stadtleben

Der wohl vielseitigste Neujahrsvorsatz ist der Tapetenwechsel an sich. Neues zu entdecken macht nicht nur Spaß, sondern fordert uns und sorgt für die richtige Würze im Leben. Gerade wenn Sie nicht viel Zeit haben, eignet sich ein Städtetrip ganz besonders gut, um genau das zu erreichen ohne, dass Sie dafür um die halbe Welt jetten müssten. Für ein aufregendes Wochenende in Rom, Paris oder Berlin müssen wir nicht weit reisen – und sind doch Welten entfernt von auch nur dem kleinsten Funken Langeweile. Gemeinsam eine neue Stadt zu entdecken macht Spaß – und ganz schön glücklich. Foto © stock.adobe.com / bernardbodo Machen Sie mehr Sport (ja, wirklich)

Ja, genau, Sie haben richtig gelesen. Ja, wir wissen, dass wir genau diesen Vorsatz anfangs schon erwähnt haben. Der Trick an der Sache: Sport muss keine mühsame Verpflichtung sein, Sport kann auch anders. Gerade, wenn Ihnen eine gute Portion Adrenalin schmeckt, gibt es jede Menge spannender, neuer Erfahrungen, die da draußen auf Sie warten. Ein Besuch im Kletterpark, eine Bergtour inklusive Klettersteig oder Sie entdecken das wilde Wasser auf einer Raftingtour. Wenn Ihnen das dann doch zu extrem ist: Ein Skiurlaub könnte Ihnen auch gefallen – hier können Sie auch jederzeit wählen zwischen Action, Entspannung und Wellness. Ein bisserl Adrenalin und Spaß – die beste Kombination im Skiurlaub. Foto © stock.adobe.com / oneinchpunch