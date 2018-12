Familienporträt„Zum Glück geht es uns so gut"

Facebook

Bringt alles unter einen Hut: Isabella Breiml, Vollblut-Mama und vollzeit berufstätig. © Helge Bauer

Im Leben von Isabella Breiml ging alles ganz schnell: Neben ihrem Studium der Psychologie und Pädagogik brachte sie zwei Kinder zur Welt und baute zusammen mit ihrem Mann Siegfried, von ihr liebevoll Sigi genannt, ein Haus. Den Techniker, der aus Interesse auch ins Psychologiestudium hinein geschnuppert hat, lernte die 34-Jährige im Studium kennen. Heute sind die beiden glücklich verheiratet und Eltern von Domenic (11) und Phillip (9). Die Familie hat sich ein komfortables Leben erarbeitet und nennt ein Einfamilienhaus in Feldkirchen, Sigis Heimat, ihr Eigen.

Vollzeit und Familie? Alles eine Frage der Organisation

Denn sowohl Isabella, die Kinder, Hausbau und Studium unter einen Hut bringen musste, als auch ihrem Mann Sigi ist ihr Lebensstandard nicht in den Schoß gefallen. Die 34-Jährige leitet ein Projekt des Sozialministeriums mit dem Ziel, Jugendliche fit für den Beruf zu machen. Ihr Mann hat sich nach der Lehre mit der Abendmatura einen guten Job als Techniker erarbeitet. Beide arbeiten Vollzeit und haben von vorneherein auf Kinderbetreuung gesetzt. "Während der intensivsten Phase zwischen Hausbau und Studium hat der Opa einmal in der Woche auf Domenic aufgepasst, das war eine große Hilfe für mich. Ab dem sechsten Monat hab' ich den Kleinen dann in den Uni-Kindergarten gegeben. Eine super Einrichtung und echte Erleichterung für mich". Heute geht Domenic nach der Schule in die Nachmittagsbetreuung, wo er zu Mittag isst und seine Hausaufgaben macht. Der kleine Phillip besucht einen Hort, der sich direkt gegenüber von Isabellas Arbeitsplatz befindet. "Uns ist sehr wichtig, den Kindern zu vermitteln, dass es nicht selbstverständlich ist, wie wir leben". Isabella Breiml im Gespräch. Foto © Helge Bauer

Isabellas Jungs und das Eis

Sport spielt im Leben von Isabellas Jungs – den beiden kleinen und dem großen – eine wichtige Rolle: Eishockey heißt das Zauberwort, das die drei begeistert. "Unsere gemeinsame Zeit dreht sich sehr stark ums Hobby meiner Männer", erzählt Isabella, die sich gut damit arrangiert und ehrenamtlich mithilft. Domenic und Phillip spielen im ESC und dem LLZ, Sigi ist in beiden Vereinen Trainer der U12 und natürlich auch selbst Eishockey-Fan und aktiver Spieler. Klar, dass die Familie dadurch viel unterwegs und immer auf Achse ist. Isabella selbst ist der "gute Geist" der Vereine und unterstützt aus dem Hintergrund – eine Rolle, die ihr sichtlich Spaß macht. Viel Platz, um ihre Freude an der Bewegung auszuleben, haben Domenic und Phillip auch im Eigenheim der Familie: Auf 200 Quadratmetern und drei Stockwerken haben die Jungs Platz, um sich zu entfalten. "Uns war es sehr wichtig, dass die Kinder einen Ort haben, an den sie sich zurückziehen können und wo sie genug Raum haben". Ihr eigener Rückzugsort ist für die Powermama der eigene Garten, der zwar "klein und pragmatisch", aber dennoch liebevoll fernöstlich gestaltet ist, mit Ahorn und Bambus – eine echte Oase, um Ruhe zu tanken. Unterwegs am Weihnachtsmarkt hat uns Isabella Einblicke in ihren Alltag gewährt. Foto © Helge Bauer Dinner und Disney: Familienfeiertage zum Wohlfühlen

Als Familie Zeit miteinander verbringen: Das ist für Isabella das wertvollste Geschenk. Diese so kostbare, gemeinsame Zeit zieht sich schon durch ihre Kindheit wie ein roter Faden. "Als ich klein war, war das Zimmer, in dem der Christbaum gestanden ist, immer zu, bis das Christkind mit der Glocke geläutet hat", erinnert sich Isabella mit einem kleinen Lächeln und scherzt: "Der Heilige Abend war in meiner Kindheit immer ein sehr ruhiger Tag für mich. Heute ist das anders, da haben wir Eltern alle Hände voll zu tun". Trotz aller Geschäftigkeit über die Feiertage sei es ihr und Sigi jedoch wichtig, den Kindern Gemütlichkeit zu bieten: "Am 23. Dezember schmücken wir als Familie gemeinsam den Baum. Am 24. kommen meine Eltern zum Essen, dann machen wir die Geschenke auf". Zweifellos das Highlight für die Jungs – dennoch ist eines für Isabella ganz besonders wichtig: "Das gemeinsame Essen am Weihnachtsabend. So war es auch in meiner Kindheit". Und ein anderes Ritual hat die 34-Jährige an ihre Kinder weite gegeben: Gemeinsam Weihnachtsklassiker im TV anzuschauen. "Disneyfilme, ‚Kevin allein zu Haus‘… Ein ganz besonderes Ritual aus meiner Kindheit". "Die Jungs haben eigentlich alles. Zum Glück geht es uns so gut". Foto © Helge Baue Auszeit mit Tradition

Gemeinsame Zeit zum Kuscheln auf dem Sofa, ja das ist für viele Familien das heimliche Highlight der Feiertage – auch für Isabella und ihre Lieben ist die gemütliche Zeit um den Jahreswechsel die ideale Gelegenheit, abzuschalten. "Unser Alltag ist so durchgetaktet, hier bemühen wir uns, runterzukommen". Trotzdem soll Weihnachten mehr sein als ein paar wohlverdiente, "faule Tage". Sigi sei etwa besonders wichtig, den Kindern die Bedeutung von Weihnachten näher zu bringen: "Meinem Mann geht es darum, dass man die Bedeutung von Feiertagen kennt und weiß, warum man frei hat", schmunzelt Isabella. Dass Isabella und Sigi Wert auf diese Traditionen legen, trägt auch bei ihren Jungs bereits Früchte: Das Privileg, die erste Kerze auf dem Adventkranz anzünden zu dürfen, sorgt schon mal für Gerangel unter den Brüdern und selbstverständlich hat jeder der beiden einen eigenen Adventkalender, der immer ein ganz besonderes Geschenk von ihrem Onkel ist. "Wenn die Kids heimkommen, soll alles erledigt sein – dann haben wir Zeit für uns". Isabella liebt Familienzeit. Schauen Sie genau: Sehen Sie Weihnachtsstrümpfe der Familie im Hintergrund? Foto © stock.adobe.com / Rawpixel.com Auch gefüllte Weihnachtsstrümpfe, in denen sich jeden Tag eine kleine Überraschung findet, sind ein absolutes Muss für die beiden: "Heuer wollte ich die Strümpfe nur als Deko aufhängen, weil die Jungs ja doch schon größer sind. Das haben sie aber gleich reklamiert – jetzt geb' ich wieder was rein", lacht Isabella. Sie und Sigi können sich über die Feiertage zwei Wochen frei nehmen – eine wichtige Auszeit für Familie Breiml. "Domenic ist aber im Eishockey-Camp", erzählt Isabella wehmütig. Sie hätte gern mehr Zeit mit ihm. Wenn es um Weihnachtswünsche geht, wird Isabella nachdenklich. „Die Jungs haben noch keine konkreten Wünsche, sie haben eigentlich alles, was sie brauchen. Zum Glück geht es uns so gut", sagt sie und ergänzt noch: "Ich selbst wünsche mir eine schöne, besinnliche Ruhephase für die ganze Familie".

