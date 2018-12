Facebook

Zwei, die gerne lachen: Berta und Marianne, ihre Lieblingspflegerin. © stock.adobe.com / Ingo Bartussek

"Ich hab' die Frau Marianne einfach irrsinnig gern, sie ist so eine Liebe", sagt Berta und lächelt still vor sich hin. Die 86-jährige Pensionistin ist eine von 165 Bewohnern im Pflegeheim Johann-Böhm-Straße in Kapfenberg und fühlt sich sichtlich wohl. Gemeint ist Marianne, eine der Pflegekräfte und Bertas erklärter Liebling. "Das mag ich an meinem Beruf wohl am liebsten: Dass man so viel zurückbekommt und das Leben von älteren Menschen ein Stückerl angenehmer machen kann", sagt Marianne. Seit mittlerweile 15 Jahren arbeitet die Bruckerin als Pflegeassistentin "mit ganzem Herzen", wie die 37-Jährige betont. Gesehen hat sie in ihrer Zeit schon einiges, "da waren natürlich viele menschliche Schicksale dabei. Trotzdem würde ich mit niemandem tauschen wollen, der jeden Tag im Büro sitzen muss". Abwechslung und der Umgang mit Menschen sind Marianne besonders wichtig – das hat sie auch dazu bewogen, sich vor Jahren für diesen Beruf zu entscheiden. "Menschlichkeit ist das wichtigste", sagt Pflegeassistentin Marianne über ihren Job. Foto © stock.adobe.com / Africa Studio Augenmaß und Menschlichkeit

"Das hört sich vielleicht abgedroschen an, aber Menschlichkeit ist tatsächlich das wichtigste, das darf man nie aus den Augen verlieren." Vor allem die Würde der Bewohner steht im Vordergrund: Ein möglichst selbstbestimmtes Leben und eine Betreuung auf Augenhöhe waren Marianne immer wichtig, wenn es um die Auswahl ihrer Arbeitgeber ging. "Hier in der Johann-Böhm-Straße wird das sehr gut umgesetzt, wir versuchen, den Menschen viel zu bieten und ihren Alltag bei uns so interessant wie möglich zu gestalten". Die Einrichtung liegt einerseits mitten im Wohngebiet, was einen Anschluss an das tägliche Leben ermöglicht. Andererseits liegt ein Naherholungsgebiet direkt vor der Haustür und bietet weitläufige Spazierwege. Daneben sorgen unterschiedliche Programmpunkte, immer abgestimmt auf Saison und Jahreszeit, für Abwechslung im Heimalltag. "Die guten Kekserl zu Weihnachten mag ich am liebsten, auf die freu ich mich schon im Herbst", grinst Berta. Ein selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft ist das Zentrum moderner Pflegeeinrichtungen. Foto © stock.adobe.com / Photographee.eu Mehr Zeit für die Familie

Der Pflegebereich befindet sich in Österreich im stetigen Aufschwung: Medizinischer Fortschritt sorgt dafür, dass wir immer älter werden – und unseren Lebensabend in Würde verbringen wollen. "Insofern ist der Job absolut krisensicher: Es wird immer Menschen geben, die Pflege brauchen", sagt Marianne. Als zweifache Mutter, die beinahe in Vollzeit berufstätig ist, sind der 37-Jährigen flexible Arbeitszeiten besonders wichtig, ebenso wie ein sicherer Arbeitsplatz. All das sei bei ihr der Fall, meint sie: "Die Einrichtung ist öffentlich, da hat man eine ganz andere Sicherheit wie in der Privatwirtschaft. Wenn ich mir um meine Anstellung keine Gedanken machen muss, kann ich mich mit meiner ganzen Energie um die Menschen kümmern – und darum sollte es ja eigentlich gehen". Die Möglichkeit, dass man direkt an der Arbeitsstelle zu sehr günstigen Konditionen essen kann sowie die Fortbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten sind weitere Benefits, die Marianne sehr schätzt. "Man hört ja immer wieder Negatives über die Arbeitsbedingungen im Pflegebereich – aber ich kann das nicht bestätigen", lautet ihr Fazit. Marianne schätzt die fairen Arbeitsbedingungen in ihrem Job. Foto © stock.adobe.com / Ingo Bartussek Berta und die Äpfel

Berta genießt die gemeinsame Zeit mit ihrer Lieblingspflegerin sichtlich – meistens erzählt sie dann einen "Schwank" aus ihrem Leben, wie sie das nennt. Zum Beispiel, wie sie als kleines Mädchen ein paar Äpfel aus dem Keller ihrer Großmutter stibitzt hat: "Die hab‘ ich mir dann wochenlang unterm Bett aufgehoben – das war ja etwas ganz Besonderes für mich". Das schelmische Lachen der Pensionistin wirkt ansteckend und auch Marianne muss schmunzeln. "Nicht alle Bewohner sind so gut drauf wie Berta – aber mit ihrer fröhlichen Art bringt sie viel Schwung in die Gemeinschaft". Im Zusammenleben wird hier viel Wert auf Gemeinschaft gelegt – ebenso wie in der Unterbringung: So genannte Pflegeeinrichtungen der vierten Generation sind wie Wohngemeinschaften aufgebaut, in denen Bewohner und Bewohnerinnen möglichst selbstbestimmt leben und vom Pflegepersonal unterstützt werden. Bevor es Zeit für das Mittagessen ist, bittet Berta Marianne noch um etwas Handcreme. "Dann hab' ich vielleicht auch wieder so schöne Hände wie die Frau Marianne. Und so ein strahlendes Lächeln", lacht die 84-Jährige und legt ihre Hand auf Mariannes Arm.