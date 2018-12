Facebook

Gemeinsame Zeit ist nicht nur zu den Feiertagen etwas ganz Besonderes: Papa Andreas Grießer mit Mona (10) und Joel (13). © Helmuth Weichselbraun

Wenn Feiertage anstehen, kommen Familien zusammen: Zeit für gemeinsames Essen, Geschichten erzählen, den einen oder anderen Spaziergang oder vielleicht auch nur gemeinsame Kuschelzeit auf der Couch. Die Welt da draußen bleibt für ein paar Tage, wo sie ist, und es geht voll und ganz ums Wohlfühlen. Wichtige Zeit, um die Seele baumeln zu lassen, denn speziell vor den Feiertagen geht es nur allzu oft heiß her. Sie kennen das vielleicht: letzte Termine und Meetings rufen, alles will noch fertiggestellt werden und gleichzeitig sind für zu Hause jede Menge Vorbereitungen zu treffen, um den Kindern auch dieses Jahr ein zauberhaftes Weihnachtsfest zu bereiten. Zu dieser Zeit ist eine möglichst gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf besonders wichtig. Wir haben Familie Grießer aus Klagenfurt bei den Vorbereitungen über die Schulter geschaut und haben jede Menge kleine und große Freuden entdeckt. Zusammen Neues entdecken – das ist auch bei den Grießers das Herzstück im Familienleben. Foto © Helmuth Weichselbraun

Gemeinsame Zeit: Ein ganz besonderes Geschenk

"Zu Weihnachten wünsche ich mir eigentlich nur, dass wir als Familie Zeit füreinander haben – das kommt im Alltag oft viel zu kurz". Die Frage nach seinem größten Wunsch zum Fest der Liebe beantwortet Andreas Grießer ohne zu zögern. Dem gebürtigen Gurktaler ist die Familie besonders wichtig – deshalb lässt er es sich nicht nehmen, Zeit mit seinen Kindern Mona (10) und Joel (13) zu verbringen, so oft es der Alltag erlaubt. Heute geht es auf den Weihnachtsmarkt, was besonders die 10-Jährige Mona freut: "Dort kann man selber Lebkuchenhäuser machen! Erwachsene dürfen das nicht, das find ich super", scherzt die aufgeweckte Schülerin und Papa Grießer muss schmunzeln. Heute soll ein Christbaum ausgesucht werden und die Kinder sind sichtlich stolz, in diese wichtige Entscheidung mit eingebunden zu werden. Überhaupt – gemeinsame Rituale wie dieses gehören für Familie Grießer einfach dazu, wenn es darum geht, sich für die Feiertage einzustimmen. In der Vorweihnachtszeit ist zum Beispiel der Adventkranz und das wöchentliche Anzünden der Kerzen ein Fixpunkt, der alle an einen Tisch bringt, zu Silvester das Bleigießen, zu Ostern natürlich die Nesterlsuche. "Wir wollen jeden Feiertag unterm Jahr zu etwas Besonderem machen, da gehören solche Rituale einfach dazu", sagt Andreas. Wie das duftet! Nicht nur zu Weihnachten genießt die Familie die gemeinsame Zeit in vollen Zügen. Foto © Helmuth Weichselbraun Familie und Beruf – ein Spagat, der funktionieren kann

Doch natürlich hat der Alltag auch Familie Grießer fest im Griff. Vater Andreas ist gelernter Elektriker und arbeitet nach seinem Doktoratsstudium in einer leitenden Position im IT-Bereich. Auch seine Frau ist berufstätig, die Erziehung der gemeinsamen Kinder teilen sich die beiden. "Wir können uns unsere Jobs inzwischen die meiste Zeit so einteilen, dass wir die Kinder selbst versorgen können", meint Andreas. Als Frühaufsteher startet er schon um 6 Uhr im Büro, ist dafür bereits um 15 Uhr zuhause und kann Joel beim Lernen helfen. Andreas' Frau kann den Rest des Tages übernehmen, steht mit den Kindern auf und macht sie schulfertig. Arbeiten von zu Hause aus ist mitunter auch drinnen: "Das ist in einer leitenden Position aber trotzdem eher schwierig. Wenn die Kinder krank sind, ist es aber eine gute Überbrückung, bis die Oma kommt und schauen kann". Die Eltern der Grießers wohnen nämlich nicht in der Nähe, sondern im Gurktal, Moosburg und Villach – so muss das Ehepaar auch externe Kinderbetreuung einplanen, was aber sehr gut funktioniert. Joel war bis vor einem Jahr in der Nachmittagsbetreuung und Mona war in ihren Hort gar so zufrieden, dass sie mitunter gar nicht nach Hause wollte: "Ich war so gerne im Hort, ich wollte gar nicht abgeholt werden und immer länger bleiben", grinst sie, bevor sie zu den Christbäumen läuft. „Schau, wie schön!“ Mona mit ihrem neuen, grünen Mitbewohner für die Weihnachtsfeiertage. Foto © Helmuth Weichselbraun Hundert Quadratmeter Familienglück

"Schau, Papa, der ist doch schön!", einer der Bäume hat es der 10-Jährigen besonders angetan. Andreas wirft einen Blick auf die Äste der Tanne und nickt zufrieden. "Der hat auf jeden Fall genug Platz für unseren Baumschmuck", lautet sein Fazit. Der neue Mitbewohner der Familie darf sich auf 100 Quadratmeter Gemütlichkeit freuen, denn die Grießers wohnen in einer Klagenfurter Mietswohnung, von Andreas liebevoll "Stadtwohnung" genannt. Besonders wichtig war dem Familienvater, dass beide Kinder ihr eigenes Zimmer und damit genug Platz haben, um sich ihre ganz eigene Welt zu schaffen. Zwar gibt es keinen eigenen Garten, die Siedlung ist aber so angelegt, dass es trotzdem genug Spielmöglichkeiten im Innenhof gibt – hier trifft sich Mona auch hin und wieder mit ihren Freunden. Trotzdem zieht es die Familie auch regelmäßig aufs Land: Im malerischen Gurktal liegt der Bergbauernhof, auf dem Andreas aufgewachsen ist. Sein Bruder und die Mutter leben noch dort und heißen das Ehepaar und seine Kinder regelmäßig willkommen. In den Bergen kann die Familie auftanken: "Wir genießen einfach die Idylle dort sehr – das ist der ideale Ausgleich zur Stadt". Einander eine Freude machen ist für die Grießers nicht nur zu Weihnachten eine Selbstverständlichkeit. Foto © Helmuth Weichselbraun Kleine und große Wünsche

Dass die Grießers viel Wert auf ein harmonisches Familienleben legen, merkt man vor allem auch den Geschwistern Mona und Joel an. Für den 13-Jährigen ist es selbstverständlich, seiner kleinen Schwester eine Freude zu machen: "Letztes Jahr habe ich Mona zu Weihnachten ein Tier von 'Schleich' geschenkt". "Ja, es ist so super! Ein Einhorn mit einem Regenbogenmädchen mit lila Haaren!" – offensichtlich hat das Geschenk von ihrem großen Bruder einen ganz besonderen Platz in Monas Herzen. Was sich die beiden dieses Jahr wünschen? "Eine Übernachtungsparty mit meinen Freunden. Und einen Computer", zählt Mona auf. Joel sieht das Ganze schon pragmatischer: "Ich wünsch mir heuer Geld. Dann kann ich mir kaufen, was ich will". Und Papa Andreas? Neben der bereits erwähnten Zeit mit den Kindern freut er sich auf eine heiß ersehnte Auszeit vom Stress zum Jahreswechsel: "Meine Frau und ich haben bis 7. Jänner frei. Wir freuen uns schon. Wir haben eine Familien-Rundreise durch ganz Kärnten vor und natürlich wollen wir auch die Familie im Gurktal besuchen – der Bergbauernhof ist im Winter ganz besonders idyllisch". Und was wäre ein echter Winterurlaub ohne Sport? Neben Skifahren und Bouldern bei den Naturfreunden gehört vor allem Eislaufen zum Fixprogramm in der Grießer’schen Familienauszeit. "Hoffentlich ist bis dahin schon einer der Teiche freigegeben, das ist viel schöner als die Eishalle", meint Andreas und schultert den Christbaum. Er wird auch dieses Jahr wieder zusammen mit den Kindern geschmückt.

