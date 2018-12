Facebook

Cowboy-Boots in allen Farben kommen diesen Winter besonders gut an. © leaada - stock.adobe.com

Welche bereits bestehenden Schuhtrends weiterhin „gehen“, welches Paar du unbedingt jetzt haben musst und was bedenkenlos ausgemistet werden darf (oder soll) erfährst du hier:

Howdy! Mit Cowboyboots gibst du dem Asphalt die Sporen. Ob kniehoch, klassisch oder als Ankle-Boot, der Westernlook an unseren Füßen ist schon seit Wochen auf Instagram zu verfolgen. Du kannst dich nicht entscheiden? Egal, denn ob mit Schnallen, Stickerei oder Metalldetails, ob in Pastellfarben, Bunt oder im Metallic-Look – Western Boots sind deine universelle Begleiter und wichtigstes Trendteil in dieser Winter-Saison.

>>Fashion-Tipp: Der Wilde Westen lässt sich auch beinaufwärts nicht aufhalten und umspielt unsere Körper in dieser Saison mit Präriekleidern und Fransenjacken ebenso wie mit Westernhemden Bolo-Kravatten.

Die wollen nur spielen! Tierische Prints geben den Weg vor – in Schlange-, Leo- oder Zebra Looks an deinen Füßen hat schlechte Laune einfach keine Chance. Als absolut stilsicher gehst du durch in der Kombination von Schuhen im Animalprint und einem „Restoutfit“ in schwarz. Je modemutiger du bist, desto „wilder“ wagst du den Mix mit anderen „wilden“ Mustern wie Karo oder Blumenprint. Fest steht, Boots, Sneakers oder Flats im Animalprints sind diesen Winter tierisch angesagt! Und du als deren Trägerin bist ganz vorne dabei ...

"Gib mir Tiernamen ..." in dieser Saison schuhtechnisch ganz einfach. Foto © danil4enko - stock.adobe.com

Von wegen No-Go: Es gab mal eine Zeit, da galten weiße Schuhe als absolutes Fashion-No-go, es sei denn man war gerade Braut – oder als Sneaker-Farbe, da war weiß auch immer ok. In diesem Winter jedoch (und eigentlich eh schon ein wenig länger) darfst du dich an weißen Cowboystiefel ebenso ausprobieren wie an Pumps, Ankle-Booties, Kitten-Heels oder Stilettos – Hauptsache, die It-Pieces an deinen Füßen sind weiß.

Früher Fashion Faux Pas, heute Megatrend: weiße Schuhe Foto © alinamd - stock.adobe.com

Jetzt rot werden! Keine guten Nachrichten gibt es hingegen für dich, wenn du Cognac Liebhaberin bist – natürlich nur in Sachen Lieblingsfarbe. In dieser Winter-Saison wird die Farbe Cognac von einem dunklen Bordeauxrot abgelöst. Aber keine Sorge: für die Party an deinen Sohlen sorgst du in diesem Winter auch durch die Signalwirkung von knalligem Rot.