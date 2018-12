Facebook

Nur wir beide. Schenken Sie Ihrem Partner dieses Jahr einfach Zweisamkeit! © stock.adobe.com / Rido

Besonders in der Vorweihnachtszeit hat uns der Alltag fest im Griff: Termine wollen abgearbeitet, Vorbereitungen für den Weihnachtsabend getroffen und zu Hause sollte auch mal wieder aufgeräumt werden – für den Partner oder die Partnerin bleibt da wenig Zeit. Aber was heißt hier Vorweihnachtszeit – eigentlich geht es auch unterm Jahr viel zu oft heiß her und wir können uns unseren Lieben nicht so widmen, wie sie es verdient hätten. Wie gut, dass Zeit schenken wieder voll im Trend liegt. Der größte Vorteil dabei: Nicht nur der oder die Beschenkte hat etwas davon, Sie dürften sich gleich mitfreuen. Vom Kochabend bis zum Reisegutschein: Wir haben die besten Ideen für Sie gesammelt. Gemeinsame Zeit schweißt zusammen und macht ganz schön glücklich. Foto © stock.adobe.com / sharshonm



Für Feinspitze

Wie das duftet! Weil Liebe ja bekanntlich durch den Magen geht, machen Sie Feinspitzen wohl die größte Freude mit einem gemeinsamen Kochabend. Stöbern Sie zusammen nach Rezepten, suchen Sie sich am Markt gemeinsam die feinsten Zutaten aus und verwandeln Sie sie anschließend in ein Festmahl – wir garantieren kulinarische Begeisterungsstürme. Liebe geht durch den Magen: Gemeinsam kochen sorgt für ein wohliges Bauchgefühl. Foto © stock.adobe.com / klublu Für Frischluftfanatiker

Wenn Sie sich erst draußen so richtig zu Hause fühlen, schenken Sie am besten eine große Nase voll frischer Luft. Ein Picknick im Park mit einem Korb voll Leckereien macht ebenso große Freude wie eine gemeinsame Wanderung auf den Hausberg oder ein ausgedehnter Spaziergang. Ihr Schatz ist eher ein Adrenalinjunkie? Eine gemeinsame Bergtour oder ein Besuch im nächsten Kletterpark sorgen bestimmt für Freudensprünge. Auf ins Abenteuerland! Eine gemeinsame Wanderung ist genau das Richtige für Outdoorbegeisterte Foto © stock.adobe.com / Poprotskiy Alexey

Tipp Lesen Sie, wohin die Reise im nächsten Sommer geht: Die Trends und Traumdestinationen 2019.

Für Weltenbummler

Wann waren Sie eigentlich zum letzten Mal gemeinsam unterwegs? Das Gefühl, zusammen die Welt zu entdecken und einen bunten Koffer voll Erinnerungen mit nach Hause zu nehmen, ist der beste Kitt für jede Beziehung. Schenken Sie Ihrer Liebsten oder Ihrem Liebsten also gemeinsame Zeit in Form einer Reise. Egal ob Badeurlaub auf den Balearen, Kreuzfahrt im Mittelmeer oder einfach nur ein Kurztrip übers Wochenende – Weltenbummler werden mit diesem Zeitgeschenk die größte Freude haben! Unser Tipp: Es macht ganz besonders viel Spaß, sich das Reiseziel gemeinsam auszusuchen. Mit Reisegutscheinen sind Sie beide flexibel. Zu zweit die Welt entdecken! Mit Reisegutscheinen schenken Sie Quality Time der besonderen Art. Foto © stock.adobe.com / Mediteraneo

Für Kreative

Sie und Ihre bessere Hälfte sind kreativ begabt? Dann sollten Sie unseren nächsten Tipp definitiv ausprobieren. Was gibt es Schöneres, als zusammen Dinge zu gestalten! Gießen Sie zusammen Blumentöpfe aus Beton, versuchen Sie sich im Buchbinden oder wie wäre es mit einer Collage aus Ihren schönsten Urlaubsfotos und Erlebnissen zu zweit? So ein gemeinsamer Kreativnachmittag sorgt nicht nur für jede Menge Zweisamkeit, Sie haben danach auch noch ein tolles Erinnerungsstück.