Was ist zu tun, wenn mir ein Unfall passiert – oder ich krank werde und nicht mehr selbst entscheiden kann? Erfahren Sie Vieles, was Sie zu diesem sensiblen Thema wissen müssen.

Reine Vertrauenssache. Wenn Sie selbst nicht mehr entscheiden können, bauen Sie auf jemanden, der Sie gut kennt. © stock.adobe.com / arthurhidden

Sie sind kerngesund und glücklich? Herzlichen Glückwunsch. Auch wenn es für Sie im Moment weit weg erscheint: Haben Sie sich schon einmal ernsthaft darüber Gedanken gemacht, was mit Ihnen passiert, wenn Sie einen Unfall haben – oder so krank sind, dass Sie nicht mehr für sich selbst entscheiden können?

Denken Sie schon heute an morgen

Machen Sie sich das bewusst, denn wie in vielen anderen Ländern, werden auch wir immer älter. Wussten Sie zum Beispiel, dass aktuell etwa 24 Prozent der Österreicher über 60 Jahre alt sind? Tendenz steigend. Der zweite, große Unsicherheitsfaktor in unser aller Leben sind tatsächlich Unfälle. Vergangenes Jahr haben sich rund 800.000 Menschen so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus mussten. Wie sicher stehen Sie auf der Leiter und putzen Ihre Fenster? Genau so wie schwere Krankheiten machen diese Schicksalsschläge auch vor jüngeren Menschen nicht halt. Aus diesem Grund ist es wichtig, rechtzeitig vorzusorgen – gerade in Hinblick auf rechtliche Aspekte. Auch junge Menschen können von Unfällen oder schweren Krankheiten getroffen werden – sorgen Sie rechtzeitig vor. Foto © stock.adobe.com / francesco chiesa

Denken Sie daran: Vertrauen ist alles

Das Thema Selbstbestimmung ist hier ganz zentral. Sind Sie so stark gesundheitlich beeinträchtigt, dass Sie nicht mehr selbst handeln können, müssen Sie sich vertreten lassen. Das gilt etwa für Entscheidungen über medizinische Eingriffe, Bankgeschäfte oder Behördengänge. Ohne eine entsprechende Vorsorge kann es dazu kommen, dass das Gericht eine Person bestimmt, die Sie vertritt – und die Ihnen unter Umständen sogar unbekannt ist. Elisabeth Hagleitner, Notarin in Wien, rät, solchen Situationen vorzubeugen: "Die Sorge, krank zu werden, kann einem niemand nehmen. Gegen die Sorge, von jemandem vertreten zu werden, dem man nicht traut, kann eine Vorsorgevollmacht helfen." Mit dieser Erklärung können Sie im Vorhinein schriftlich festlegen, wer Sie in diesem Fall vertreten soll – hier bietet sich natürlich eine Vertrauensperson aus dem unmittelbaren Umfeld an. Jemand, der oder die Sie gut kennt und in Ihrem Sinne entscheiden und handeln kann. Hand in Hand. Mit einer Vertrauensperson an Ihrer Seite sind Sie gut gerüstet. Foto © stock.adobe.com / howtogoto

Selbstbestimmt dank Patientenverfügung

Auch die Patientenverfügung nimmt einen wichtigen Platz in der persönlichen Vorsorge ein. Mit ihr können Sie, im Fall, dass Sie schwer krank werden oder aus anderen Gründen medizinisch behandelt werden, bestimmen, dass bestimmte Eingriffe und Maßnahmen – etwa zur Lebensverlängerung – nicht durchgeführt werden dürfen. Zum einen erreichen Sie damit, dass im Notfall in Ihrem Sinne gehandelt wird, wenn Sie selbst keine Entscheidungen mehr treffen können. Zum anderen verringert eine Patientenverfügung auch die Last auf den Schultern von nächsten Angehörigen, die in diesem Fall über medizinische Maßnahmen entscheiden müssten. Auch im Alter gut gerüstet. Dank Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Foto © stock.adobe.com / Photographee.eu