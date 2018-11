Facebook

Ein Packerl für die Liebsten: Geschenke aussuchen macht glücklich! © Marion Lobitzer

Die Angebote großer Onlinehändler sind verlockend und bequem noch dazu – wird doch alles innerhalb weniger Tage vor die eigene Haustür geliefert. Aber wussten Sie, dass Sie dieses Service auch ganz in Ihrer Nähe finden? "Heimkaufen" heißt das Zauberwort, das die Wirtschaftskammer Kärnten dazu geprägt hat. Es meint den Vorsatz, besonders in der Vorweihnachtszeit möglichst in regionalen Geschäften einzukaufen, um lokale Anbieter zu unterstützen und seinen eigenen ökologischen Fußabdruck klein zu halten. Aber ist das genauso unkompliziert? Unsere Redakteurin Sarah hat's ausprobiert.

Geschenke, Geschenke!

Wer die Weihnachtseinkäufe früh plant, erspart sich nicht nur eine Menge Zeit und Stress. "Es ist ja auch schön, an seine Lieben zu denken und zu überlegen, womit man ihnen eine Freude machen kann. Ich möchte dieses Jahr viele selbst gestaltete Dinge schenken, Bücher und eine Kamera. Natürlich darf auch eine Kleinigkeit zum Spielen für meine Nichte nicht fehlen", resümiert Sarah: "Ich bin schon gespannt, ob ich das alles in der Stadt finde." Es muss nicht immer online sein – statten Sie den Geschäften in der Innenstadt doch mal wieder einen Besuch ab. Foto © stock.adobe.com / igorsinkov

Auf zum Shoppen – am besten öffentlich

Nachhaltigkeit ist ein großes Wort – im Alltag ist der Gedanke aber erstaunlich einfach umgesetzt. Etwa indem Sie mit den Öffis in die Stadt zum Einkaufen fahren. Sarah findet das halb so wild: "Gerade in der Vorweihnachtszeit bieten die Verkehrsbetriebe an den Wochenenden in vielen Städten Ermäßigungen an – da kommt man nicht nur stressfrei, sondern auch günstig in die Stadt und Parkplatz braucht man auch keinen zu suchen." Zeit für mich! Auch auf Geschenketour sollten Sie sich ab und zu eine Verschnaufpause gönnen. Foto © Marion Lobitzer Es weihnachtet sehr

In der Stadt angekommen, ist Sarah erstmal überrascht von so viel vorweihnachtlicher Gemütlichkeit. "Ich bin absolut kein Wintermensch – es wird so früh dunkel und die Kälte mag ich auch nicht. Aber hier in der Fußgängerzone kommt richtig Weihnachtsstimmung auf – alles ist so schön beleuchtet! Schon cool, wie schön manche Auslagen dekoriert sind." Die erste Station ist ein Bastelgeschäft – Sarah möchte ja einige Geschenke selbst gestalten. "Ich wusste gar nicht, dass wir in der Stadt so ein Geschäft haben, und musste erst online recherchieren. Aber hier gibt’s eigentlich alles, was ich brauche. Online ist es echt mühsam, sich die ganzen Bastelsachen zusammen zu suchen, weil es so viele Anbieter gibt und die Beratung fehlt auch. Außerdem muss man manchmal die Dinge auch echt erst in der Hand gehalten haben."

Tipp: Verpacken Sie Ihre Geschenke mit schwarzem Kraftpapier. Malen Sie mit einem Silberstift Schneeflocken, verschieden große Kugeln und andere Weihnachtsmotive darauf. Binden Sie noch eine rote Schleife herum – und fertig ist Ihr individuell gestaltetes Packerl!

So viel zu sehen: Die Auslagen in der Innenstadt werfen sich vor Weihnachten so richtig in Schale. Foto © stock.adobe.com / Luca Lorenzelli

Seitenweise Glück zum Festhalten

Die Buchhandlung gleich schräg gegenüber ist Sarahs nächstes Ziel – leider ist eines der Bücher, die sie sucht, gerade nicht lagernd: ein Origami-Fachbuch mit Faltanleitungen und Papierbögen. "War aber kein Problem, es wird bestellt und ich kann es in ein paar Tagen abholen. Das dauert auch nicht viel länger, als hätte ich es online gekauft." Die Kamera könnte da schon zur größeren Herausforderung werden: "Ich suche ein ganz bestimmtes Modell. Ich möchte meiner Schwester gerne eine Sofortbild-Cam schenken. Die liegen gerade sehr im Trend und sind super praktisch." Geschäfte, die eine Auswahl an Kameras und Zubehör führen, gibt es gleich mehrere – Sarah entscheidet sich für einen kleineren Shop, der sich darauf spezialisiert hat. Ihr Fazit: "Sie hatten tatsächlich genau das Modell, das ich wollte. Allerdings hab‘ ich mich beraten lassen und dann eine andere Kamera genommen, die noch besser passt – und die war sogar im Angebot." Lassen Sie sich Zeit beim Bummeln - Stress muss auch in der Vorweihnachtszeit wirklich nicht sein. Foto © Marion Lobitzer

Süßer die Tassen nie klingen

Auch der Spielwarenladen kann mit Beratung punkten: "Ich wusste selber nicht ganz genau, was ich meiner Nichte schenken soll – sie hat ja eigentlich alles. Aber der Verkäufer konnte mir super weiterhelfen. Nachhaltigkeit ist auch hier ein großer Trend. Meine Nichte bekommt nun Holztiere für ihren eigenen kleinen Bauernhof." Sarahs Fazit nach einem Tag "heimkaufen": "Ich bin echt überrascht, wie viel man vor Ort bekommt und wie angenehm das Einkaufen in der Stadt war. Selbst wenn es etwas nicht gibt, kann man es bestellen lassen oder selbst online bestellen und abholen – das Fotogeschäft hat zum Beispiel einen eigenen Onlineshop. Jetzt treff' ich mich aber noch mit einem Freund auf einen Glühwein – ist ja auch gleich um die Ecke." Ein "Glüschi" nach der Shoppingtour ist in der Innenstadt immer drin. Foto © Marion Lobitzer