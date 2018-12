Facebook

Sorgenfrei sanieren? Hier findest du alle Infos und Tipps dazu.

Lange hast du dir die Nächte auf Immobilienplattformen um die Ohren geschlagen, Maklertermine ohne Ende liegen hinter dir und du hast einen wahren Besichtigungsmarathon absolviert. Aber jetzt hast du endlich dein Traumhaus gefunden. Ein echtes Schmuckkästchen, wie es so schön heißt. Bloß: Vor dem Umzug ist noch jede Menge zu tun. Die Böden müssen erneuert werden, ebenso wie die Türen und diese eine Wand im Wohnzimmer, die willst du unbedingt durchbrechen. Daneben versprüht das Badezimmer zwar einen gewissen Vintage-Charme, aber diese grünen Fliesen hatte deine Oma schon in den Achzigern – also werden auch sie dran glauben müssen, damit dein Wohntraum wahr werden kann. Was all diese Dinge gemeinsam haben? Sie müssen sicher und fachgerecht entsorgt werden – und bei so einer Kernsanierung kommt viel Abfall zusammen. Wir haben ein paar praktische Tipps für dich, damit die Entsorgung nicht zum Albtraum wird. Durchhalten - wenn die Wände bunt werden, brechen gute Zeiten am Bau an. Foto © stock.adobe.com / Rawpixel.com

Weg damit – aber womit eigentlich genau?

Ganz egal, um welches Projekt es sich handelt – ob du, wie oben beschrieben, ein Haus sanierst, eine Wohnung auf Vordermann bringst, den Garten umgestaltest oder du einfach ein paar Dinge loswerden willst – Mülltrennung ist auch hier das Zauberwort. Bevor du dein Projekt angehst, verschaff dir also am besten einen groben Überblick. Du tauschst Böden aus? Das alte Parkett muss zum Altholz, ebenso wie Türen, Verschalungen oder Bettgestelle. Wenn du das Badezimmer runderneuerst, gelten die alten Fliesen als Bauschutt und müssen dementsprechend entsorgt werden. Willst du den Garten neugestalten, so fällt oft jede Menge Grünschnitt an, der ebenfalls gesondert entsorgt wird. Soll es ein Pool für den nächsten Urlaub im eigenen Garten werden, dann solltest du die ausgehobene Erde professionell als Bodenaushub entsorgen lassen. In deinem Freundeskreis wird renoviert? Tipp: Freiraum kannst du auch ganz einfach verschenken. Foto © stock.adobe.com / beugdesign Die Menge macht’s: So wählst du den richtigen Behälter

Klingt paradox, aber Platz schaffen braucht Platz. Die Menge an Abfällen, die beim Renovieren, Sanieren oder auf der Baustelle entstehen, wird oft unterschätzt. Damit du jederzeit weißt, wohin mit dem Zeug, solltest du also am besten groß denken und im Zweifelsfall lieber auf Nummer sicher gehen. Für kleinere Mengen empfiehlt sich etwa ein Big Bag, das ist ein Sack aus Kunststoffgewebe, der einen Kubikmeter fasst. Soll es ein bisserl mehr sein, bieten sich so genannte Mulden an. Diese Metallcontainer hast du bestimmt schon auf größeren Baustellen gesehen – sie schlucken so ziemlich alles, was an Abfall anfällt. Sie fassen Mengen bis 10 Kubikmeter und du kannst sie auch für dein Projekt mieten. Damit du dir ein Bild machen kannst: Willst du ein mittelgroßes Badezimmer entsorgen, dann solltest du eine Mulde mit 7 Kubikmeter Fassungsvermögen nehmen. Auch auf ganz persönliche Bedürfnisse solltest du nicht vergessen und bei Bedarf an eine Baustellentoilette denken, die ohne Strom oder fließendes Wasser auskommt. Unser Tipp: Wenn es dir zu mühsam ist, deinen Baustellenabfall selbst zu trennen oder du dir nicht sicher bist, welche Mengen anfallen, kannst du den Container auch ganz bequem inklusive anschließender Sortierung mieten.

Kein Stein mehr auf dem anderen? Mit dem richtigen Behälter ist die Entsorgung ein Kinderspiel. Foto © stock.adobe.com / Alessandro2802 Was du unbedingt bedenken solltest, bevor du loslegst, ist, dass dein Abfall natürlich auch abgeholt werden muss – und dafür wird schweres Gerät benötigt. Mietest du deinen Container oder Big Bag, ist die Abholung im besten Fall gleich mit dabei. Damit die jedoch reibungslos abläuft, solltest du sicherstellen, dass genug Platz ist, denn für die zügige Entsorgung rückt ein Kran-LKW an. Dementsprechend solltest du den Aufstellort wählen. Neben einer Durchfahrtsbreite von 3,5 Metern solltest du eine Durchfahrtshöhe von vier Metern einberechnen, sowie die Kranausladung, die ebenfalls vier Meter beträgt. Natürlich sollte die Zufahrtsstraße auch entsprechend belastbar sein, denn so ein LKW bringt seinerseits einiges an Gewicht mit. Achte außerdem darauf, dass sich in unmittelbarer Nähe keine Oberleitungen, Flugdächer, parkende Autos oder ähnliches befindet, damit der Container oder Bag problemlos aufgestellt und abgeholt werden kann.