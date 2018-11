Facebook

Advent im Joanneumsviertel © Universalmuseum Joanneum/N. Lackner

„Advent, Advent, ein Lichtlein brennt …“ heißt es wieder am ersten Adventsonntag, dem 2. Dezember. Im Universalmuseum Joanneum wird die Vorweihnachtszeit mit saisonalem Programm für die ganze Familie begangen – es wird gemeinsam erzählt, gebastelt und Wissenswertes über Natur und Brauchtum erkundet. Im Joanneumsviertel stimmt ab dem 23. November der alljährliche Adventmarkt wieder mit Punsch- und Kunsthandwerksständen auf das Weihnachtsfest ein. Auch für Kunstgenuss unter dem Weihnachtsbaum ist gesorgt: Erstmals bietet das Kunsthaus mit der Fotoarbeit GOOD YEAR / BAD YEAR eine 18-teilige Edition der deutschen Künstlerin Kerstin Flake an.

Winter und Weihnachten erleben



Den Auftakt zur Weihnachtszeit im Joanneum macht der stimmungsvolle Adventmarkt im Joanneumsviertel ab dem 23. November, der Kunsthandwerksmarkt lädt dort ab dem 30. November zum Stöbern und Staunen ein. „… auf Weihnachten zu“ geht es auch im Erzählcafé im Volkskundemuseum am 29. November, wo gemeinsam über Besinnlichkeit und Trubel rund um das Weihnachtsfest geplaudert werden kann. Gleich nebenan in der Antoniuskirche laden das Volkskundemuseum und das Steirische Volksliedwerk zu einer besinnlichen Rorate-Messe am 4. Dezember ein. Am 12., 14. und 16. Dezember erklingen wieder die traditionellen und beliebten Hirten- und Krippenlieder, die seit dem Jahr 1916 in der Antoniuskirche dargeboten werden. Dabei zu sehen ist auch die spätbarocke „Rantener Krippe“, ein Herzstück der Volkskundlichen Sammlung. Künstlerisch reflektieren lässt sich der Winter beim Weißen Atelier in der Neuen Galerie Graz an jedem Adventsamstag, beginnend am 1. Dezember. Ob ganz jung oder schon ein wenig älter – alle, die darauf Lust haben, sind herzlich eingeladen, mit Materialien in unterschiedlichsten Weißtönen zu experimentieren.

Münzmeister Foto © Universalmuseum Joanneum/A. Schön

Basteln, Werken und Natur entdecken



Familienprogramme bieten das Naturkundemuseum, die Alte Galerie, das Archäologiemuseum und das Münzkabinett an: An jedem Adventsonntag erfahren Kinder von 5 bis 12 Jahren im Naturkundemuseum bei Wir verschlafen den Winter Spannendes über die cleveren Energiespar-Tricks aus dem Tierreich. In der Alten Galerie kann man am 2. Dezember unter dem Motto Nüsse, Mandarinen und Wunder dem heiligen Nikolaus damals und heute nachspüren – im anschließenden Workshop lässt sich auch gleich ein eigener Nikolaus darstellen. Gebastelt werden darf auch in der Archäologiewerkstatt: Wie vor 2800 Jahren wird am 9. Dezember diesmal weihnachtlicher Schmuck mit Punkten verziert. Selbstgemachtes für den Weihnachtsbaum entsteht auch in der Münzwerkstatt, wo Kinder ab 6 Jahren am 23. Dezember Orden-Weihnachtsschmuck gestalten können.

Kerstin Flake, "GOOD YEAR / BAD YEAR", Fine art print, 2018 Foto © K. Flake

Künstlerische Geschenkideen



Auch für außergewöhnliche Geschenkideen ist gesorgt: In den Museumsshops des Joanneumsviertels und des Kunsthauses Graz warten charmante Kuriositäten, das Kunsthaus präsentiert heuer erstmals eine Weihnachtsedition der Künstlerin Kerstin Flake in einer Auflage von 18 Stück. Die Fotoarbeit GOOD YEAR / BAD YEAR ist um 180 € im Shop des Kunsthauses Graz erhältlich. Ein Erlebnis aus Kunst und Kulinarik lässt sich mit den Geschenkgutscheinen des Universalmuseums Joanneum genießen. Aufgetischt wird etwa im Kunsthauscafé, im OHO oder im Schmidhofer im Palais, jeweils kombiniert mit einem Museumsbesuch.