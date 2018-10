Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vier Wände zum Wohlfühlen: Wussten Sie, dass eine Haussteuerung auch für ein angenehmes Raumklima sorgen kann? © stock.adobe.com / nd3000

Fragen Sie sich manchmal, wie viel Sie zum Fenster hinaus heizen? Wie viel bringt eine Photovoltaik-Anlage Ihnen eigentlich selbst und wie viel dem Stromnetz? Wie sieht es mit der Anschaffung eines Elektroautos aus, wenn Sie Solarenergie zum Aufladen nutzen könnten? Viele Fragen, für die es eine Lösung gibt: Haben Sie schon einmal über ein intelligentes Energiemanagement-System für Ihr Haus nachgedacht? Damit können Sie das Energiepotenzial Ihrer eigenen vier Wände bestmöglich nutzen. Was das mit Ihnen und Ihrem Eigenheim zu tun hat? Wir verraten es Ihnen.

Zu hohe Heizkosten? Nicht mit Ihnen!

Moderne Energiemanagement-Systeme lernen selbstständig. Wussten Sie zum Beispiel, dass die Haussteuerung sogar die Wetterprognose miteinbezieht? So wird der Energieverbrauch der Heizung auf Temperatur und Witterung abgestimmt und spart – etwa in Kombination mit Solarthermie – bis zu 20 Prozent Heizkosten. Diese ausgefeilte Steuerung sorgt außerdem für ein angenehmes Raumklima. Zurücklehnen und entspannen: In einem smarten Haushalt haben Sie die Energiekosten im Griff. Foto © stock.adobe.com / ty So nutzen Sie Photovoltaik effizient

Sie haben bereits eine Photovoltaik-Anlage? Ein wichtiger Schritt gen Zukunft. Fragen Sie sich, wie Sie die überschüssige Energie besser für den eigenen Bedarf nutzen können – und weniger davon ins Stromnetz fließt? Auch hier optimieren intelligente Systeme den Verbrauch Ihres Heims optimal. So kann Energie, die durch die Photovoltaik-Anlage gewonnen wird, etwa für die Warmwasseraufbereitung oder den Batteriespeicher für Sonnenenergie – und somit für Ihren eigenen Bedarf – genutzt werden.

E-Mobilität ganz einfach

Elektroautos sind auf dem Vormarsch. Doch nicht nur Privilegien beim Parken oder das Benutzen von Busspuren machen diese interessant. Ein wesentlicher Vorteil ist auch, dass diese emissionsfrei sind und damit die Umwelt schonen. Möchten Sie sich auch ein E-Auto anschaffen? Hier bietet Ihr Smart Home ebenso einen entscheidenden Vorteil: Kombiniert mit intelligenten Ladestationen laden Sie Ihr Fahrzeug nicht nur effizient, sondern immer dann, wenn genügend Solarstrom zur Verfügung steht. Elektroauto? Auch damit profitieren Sie von smarten vier Wänden. Foto © Kelag Schauen Sie mal wieder auf Ihr Smartphone

Ihr smartes Heim regelt sich dank modernster Technik nicht nur selbst, es ist dabei auch beliebig durch neue Komponenten erweiterbar – wenn etwa eine Solarthermie-Anlage oder ein beheizbarer Pool dazukommt. Das alles haben Sie zu guter Letzt selbst in der Hand: Benutzerfreundliche Oberflächen bringen den Energieverbrauch Ihres Eigenheims anschaulich und übersichtlich auf Ihr Tablet, Smartphone oder Ihren Computer. Und das Beste daran: Sie müssen keine technischen Vorkenntnisse mitbringen.