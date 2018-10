Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Küssen ist im Herbst doppelt gesund: Es macht glücklich und stärkt durch den Austausch von Bakterien das Immunsystem. © stock.adobe.com / grki

Sagen Sie den Bazillen den Kampf an

Sie kennen es: Bus und Bim sind rappelvoll. Es wird geschnieft und gehustet. Optimale Bedingungen für Viren, um sich zu verbreiten – und für uns, um uns anzustecken. Auch Türschnallen, Liftknöpfe, Lichtschalter oder Kleingeld sind Brutstätten für Krankheitserreger. Wir kommen also kaum an ihnen vorbei, doch Sie können auch vorbeugen: Stecken Sie sich in der kalten Jahreszeit ein Desinfektionsgel in Ihre Tasche und säubern Sie regelmäßig Ihre Hände damit. Denken Sie nach dem Nachhause kommen außerdem daran, Ihre Hände zu waschen. Wichtig ist auch, dass Sie Ihre Bettwäsche regelmäßig wechseln. Spätestens alle zwei Wochen sollte Sie diese mit mindestens 60 Grad waschen, um keine Keime zu züchten. Foto © stock.adobe.com / Anton



Werbung

Gehen Sie täglich an die frische Luft

Nebel und Nieselregen? Ja, es kann ganz schön ungemütlich sein um diese Jahreszeit. Aber lassen Sie sich nicht abschrecken – überwinden Sie sich und gehen Sie trotzdem raus. Auch, wenn es sonntags mit der Familie am meisten Spaß macht: Vielleicht finden Sie schon in Ihrer Mittagspause Zeit für einen kleinen Spaziergang! Ihr Körper und Ihr Geist werden es Ihnen danken. Frischluft und das Vitamin-D zaghafter Sonnenstrahlen bringen Sie wieder auf Touren, Sie sind produktiver und beugen Verkühlungen vor. Übrigens: Zehn Minuten direktes Sonnenlicht täglich reichen aus, damit Ihre Vitamin-D-Depots gut gefüllt bleiben. Schnappen Sie sich Jacke und Schal und raus mit Ihnen! Foto © stock.adobe.com / Halfpoint Geben Sie Ihrem Köper, was er braucht

Essen Sie auch in der kühleren Jahreszeit gesund genug? Gerade jetzt ist es wichtig, dass Sie sich ausgewogen ernähren und damit Ihr Immunsystem stärken. Zugegeben, es ist schwieriger, als im Sommer: Hier sind Garten oder Balkon voll mit frischem Gemüse, Obst oder gesunden Kräutern. Doch auch das Winterprogramm kann sich sehen lassen. Greifen Sie zu heimischen Produkten wie etwa Äpfel und Birnen, Endivien- und Vogerlsalat, Kürbis- und Wurzelgemüse, Chinakohl, Kohlsprossen oder Tobinambur. Darin stecken viele wertvolle Vitamine und Spurenelemente in Form von Vitamin C oder Zink. Übrigens: Diese Kombination ist besonders effektiv gegen Verkühlungen! Foto © stock.adobe.com / william87 Gönnen Sie sich bewusste Auszeiten

Wer viel Stress hat, ist anfälliger für Krankheitserreger. Das ist statistisch bewiesen und jeder von uns weiß es aus seiner eigenen Erfahrung: Wenn man es am Wenigstens gebrauchen kann, schlagen die fiesen Bazillen am Wahrscheinlichsten zu. Seien Sie deshalb achtsam und leben Sie bewusst. Gönnen Sie sich kleine Auszeiten vom Alltag und ein Bisschen Wellness. Sehr effektiv, um das Immunsystem zu Stärken sind zum Beispiel kalt-warme Wechselduschen. Oder buchen Sie sich nach der Arbeit eine Massage mit anschließendem Saunabesuch. Damit trainieren Sie Ihre Gefäße und das Immunsystem. Foto © stock.adobe.com / Zsolnai Gergely