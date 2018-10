Facebook

Schön, dass Ihr vorbeischaut. Diesmal berichte ich Euch von einer wunderbaren Auszeit mit Marc und ohne Kids. Alles Liebe, Eure Caro. © stock.adobe.com / Rido

Ich mag den Herbst ja eigentlich und auch den Winter. Trotzdem bekomme ich in der kühlen Jahreszeit immer große Lust: auf Wärme, Entspannung und auch darauf, mal ein, zwei Tage die Kids abzugeben. Zum Glück lieben sie Oma und Opa über alles, also ab dorthin mit ihnen. Ohne schlechtes Gewissen, denn hier werden sie so richtig verwöhnt. So verwöhnt, wie ich es gerade auch vertragen könnte.

Die Kinder sind also bei meinen Eltern. Und wohin mit uns? Ein Kurztrip ans Meer ist gerade schwierig. An der oberen Adria ist es zu kalt. Und weiter weg? Zu lange Flugzeiten. Zu unbequem. Schön wäre etwas in der Nähe und in der Natur, mit Zeit zum Durchatmen und Spazieren. Und sonst möchte ich nichts tun, außer genießen: Die Ruhe, das Essen und das Hotel. Gar nicht so einfach. Endlich Zeit zum Durchatmen. Nur wohin mit uns für Ruhe, Wärme und Zweisamkeit? Foto © KK Marc arbeitet zu viel. Aber wem mach ich etwas vor: Auch ich bin überlastet. Im täglichen Trubel zwischen Kids, Job und Haushalt vergesse ich trotz seiner Unterstützung schon Mal auf mich selber. Also: Zeit für mehr Achtsamkeit! Und beim abendlichen Surfmarathon bin ich schließlich auf das perfekte Domizil für uns gestoßen. >>> Schaut mal!

Ab in die Therme mit uns. Von Graz ist es nicht weit nach Loipersorf. Wieso wir uns dafür entschieden haben? Das Schaffelbad dort ist einfach grandios. Es ist Teil der Therme und genau richtig für uns Ruhesuchenden – mit einem direkten Zugang vom Hotel. Es gibt verschiedene Saunen, Thermalwasserbecken und Ruheräume. Und wisst Ihr was? Kinder dürfen hier nicht rein. Optimal. Eine knappe Stunde sind wir mit dem Auto unterwegs. Zeit, um schnell noch Alltägliches zu besprechen – und uns auch sogleich davon zu verabschieden. Eines unserer Highlights: Das Römische Bad im Schaffelbad. Hier habe ich kurz mein Handy mitgeschmuggelt, bevor Marc mich böse angeschaut hat. Foto © KK Im Zuge meiner Recherchen bin ich in Loipersdorf auf den Steirasul-Tag gestoßen. Den haben wir auch gebucht. Gereizt hat uns daran besonders, dass wir uns um wirklich gar nichts mehr kümmern mussten: Unser Parkplatz war reserviert – genauso wie unsere Liege samt Decke und Polster. Außerdem hatten wir eine eigene Garderobe. Und der Eintritt ins Schaffelbad war auch schon dabei.

Stressfrei ankommen und abtauchen, so haben wir uns das vorgestellt. Und Wellnessbehandlungen haben wir uns auch vorab reserviert: Die Steirasul-Zeremonie war Teil unseres Pakets. Wir haben es wirklich genossen, als wir mit Vulkanton eingerieben wurden und danach in der Dampfkabine entspannt haben. Im Anschluss gab es einen Vitamincocktail. Gestresstes Herz, was willst du mehr? Bitte, wie gut geht's uns denn? Gesund UND gut. Foto © KK "Steirasul, was ist denn das schon wieder?", nörgelte Marc im Vorfeld. Aber als wir schließlich im Schaffelbad waren, war er ruhig. Vor Entspannung. Kein Kreuzweh und kein Stress. Auch für mich nicht. Herrlich. Und das Essen? Das war großartig. Genauso wie der oststeirische Wein – und die Zeit zu zweit. Für uns ist nun eines klar: Wir brauchen eine neue Tradition. Das Elternwochenende in der Therme! Oma und Opa konnten wir schon davon überzeugen. Mit Schaffelbad-Gutscheinen als Dankeschön fürs diesmalige Babysitten.