Ob mit Muskelkraft oder per E-Bike: Der Herbst ist eine der schönsten Radl-Zeiten! © Kirill Grekov

Dem Kernöl auf der Spur: Ölspur Tour (Steiermark)

Bei dieser Tour legen Sie eine Strecke von 90,9 Kilometern zurück – der fleißige Radler schafft diese in 7 Stunden und 30 Minuten. Ausgehend von Deutschlandsberg fährt man nach Stainz, danach über Groß St. Florian bis nach Altenmarkt und von dort aus über Schwanberg wieder zurück nach Deutschlandsberg. Dabei werden über 1400 Höhenmeter zurückgelegt. Unterwegs offenbart sich die ganze Lieblichkeit der Weststeiermark. Auf der Strecke kommen Sie am Schloss Burgstall mit seinen Kürbisschaufeldern vorbei, an Weinbaugebieten mit ihren typischen Klapotetzen und am Renaissance-Schloss Hollenegg mit seinen eindrucksvollen Mammutbäumen. Fahren Sie mit einem E-Bike? Dann ist der Genuss bestimmt doppelt so groß! Hier finden Sie noch mehr Inspiration. Foto © frank1crayon Naturschönheiten Kärntens: Zehn-Seen-Tour (Kärnten)

Hier radeln Sie, wie der Name schon vermuten lässt, an zehn wunderschönen Kärntner Seen vorbei. Von Villach aus geht es zum Ossiacher See und vorbei am Maltaschacher See, von dort aus zum Wörthersee und zum Faaker See – und wieder zurück nach Villach. Für die 73,3 Kilometer lange Strecke benötigen Sie etwas über acht Stunden. Foto © Pascal Stück für Stück: Teiletappe Murradweg Leibnitz-Bad Radkersburg (Steiermark)

Wenn Sie ein wirklich motivierter Radler sind, ist der gesamte Murradweg für Sie empfehlenswert – in diesen müssen Sie allerdings mehr als einen Tag investieren. Wer es etwas gemütlicher angehen möchte oder nicht ganz so viel Zeit hat, dem sei die Teilstrecke von Leibnitz bis Bad Radkersburg empfohlen – für die Strecke hin und zurück benötigt der gemütliche Radler sieben Stunden und legt dabei 102 Kilometer zurück. Tipps für Zwischenstopps sind der Röcksee und die Vinofaktur.

Auf Tour mit den Kleinen: Wörthersee-Rundfahrt (Kärnten)

Bei der Runde um den Wörthersee gibt es vor allem für Familien viele reizvolle Zwischenstopps, wie Minimundus, den Reptilienzoo und den Zauberwald. Sie radeln von Velden aus am Wörthersee entlang bis Pörtschach und wieder zurück. Ohne Stopps brauchen Sie dafür drei Stunden und radeln 49 Kilometer. Foto © David Pereiras Radeln mit voller Energie: Radtour "FunErgy" Weiz (Steiermark)

Die Erlebnistour für die ganze Familie führt von Weiz über St. Ruprecht nach Gleisdorf und wieder zurück nach Weiz. Unterwegs laden auf der 43,6 Kilometer langen Tour viele Stationen zum Verweilen ein, wie der Garten der Generationen oder die verschiedenen urigen Buschenschänke. Nach zirka 4 Stunden sollten Sie ohne Zwischenstopps wieder in Weiz sein.