Hast du schon einmal daran gedacht, dir ein E-Bike anzuschaffen? Die Abenteuer unserer Filmhelden wären damit wahrscheinlich ganz anders ausgegangen. © akhenatonimages

Wusstest du schon: In Wien hat heuer das erste Fahrradkino eröffnet! Der Strom für die Vorführung wird durch Stromgeneratorrädern erzeugt. In die Pedale treten übrigens die Besucher - und zwar abwechselnd. Du siehst also, Rad und Kino passen zusammen. Das beweisen auch schon viele wunderbare Fahrradfilme und Dokumentationen, bei denen sich alles um den geliebten Drahtesel dreht. Unsere fünf besten Radfilme für dich!

1. Das große Rennen von Belleville

Bei "Das große Rennen von Belleville" handelt es sich zwar um einen Zeichentrickfilm, dieser ist aber eher für Erwachsene als für Kinder geeignet. Im Mittelpunkt des Streifens steht der kleine Champion, der sich nichts sehnlicher wünscht, als an der Tour de France teilzunehmen. Beim Training unterstützt ihn seine raffinierte Oma Madame Souza. Als der kleine Champion endlich zur Teilnahme zugelassen wird, ist er einer der schwächsten im Rennen und fällt immer weiter zurück. Gemeinsam mit zwei anderen Fahrern bildet er das Schlusslicht. Damit aber nicht genug, diese drei werden just von der Mafia entführt und Oma Souza muss zur Rettung ausrücken. Herzerwärmend. Besser wäre die Geschichte wahrscheinlich mit einem E-Bike für den Helden ausgegangen. Keine Angst, inzwischen gibt es sehr stylische Modelle, die mehr als gesellschaftstauglich sind. Schau mal hier!

I want to ride my (e-)bicycle Wer bei all diesen Filmen Lust aufs Radfahren bekommen hat, aber kein Profisportler ist wie Dave in "Breaking Away" und nicht das Schlusslicht sein möchte wie der kleine Champion in "Das große Rennen von Belleville", dem sei ein Ritt auf dem E-Bike wärmstens empfohlen. Mit diesem können auch weniger sportliche Radfahrenthusiasten lange Touren unternehmen – die körperliche Betätigung bleibt auch durch den E-Motor nicht aus. Die schönsten Routen dafür findest Du hier.

"Das Mädchen Wadjda" ist ein saudi-arabischer Film der Regisseurin Haifaa Al Mansour. Der von der Kritik gelobte Film gewann mehrere Filmpreise und ist eine echte Perle. Wie der Name schon vermuten lässt, dreht sich die Geschichte um die kleine Wadjda. Ihr sehnlichster Wunsch ist es, ein eigenes Fahrrad zu besitzen – Fahrradfahren gilt in Saudi-Arabien jedoch als unschicklich für Frauen. Entgegen allen Widerständen beschließt Wadjda jedoch, sich ihr Traumfahrrad zu kaufen, um mit diesem ein Rennen gegen ihren Freund und Nachbarsjungen Abdullah zu gewinnen. Rebellisch.Der jugendliche Dave ist ein begeisterter Radsportler – besondere Bewunderung finden bei ihm und seinen drei Freunden die italienischen Rennradfahrer. Diese faszinieren ihn so sehr, dass er sogar die italienische Lebensweise zu kopieren beginnt. Eine Leidenschaft, die jedoch jäh enttäuscht wird. Der Klamaukfilm aus dem Jahr 1979 wurde unter anderem mit einem Oscar ausgezeichnet. Divertente.Wer beim 2012 erschienen amerikanischen Actionfilm "Premium Rush" vom Zusehen Spatzen bekommt, sollte sich nicht wundern. 91 Minuten lang begleitet man den Fahrradkurier Wilee dabei, wie er mit einem Höllentempo durch New York jagt, um rechtzeitig ein brisantes Paket abzuliefern. Wer wilde Verfolgungsjagden liebt, wird begeistert sein. Rasant.Im Drama "Der Junge mit dem Fahrrad" wird Cyril von seinem Vater verlassen und von diesem in ein Heim gebracht. Neben dem Verlust seines Vaters schmerzt den Jungen vor allem der seines Fahrrades. Als er zufällig in die Arme von Samantha läuft, erhält er von der jungen Frau Unterstützung und ein neues Zuhause.