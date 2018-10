Wie das duftet! Was gibt es Schöneres als frischen Kaffee am Morgen? Wo ihr ganz besondere Röstungen bekommt, verraten euch zwei echte Kennerinnen.

Der Kaffee ist fertig! Unsere Expertinnen verraten dir, wo du ihn am besten genießt. © WKO / Peter Just

Wer denkt, echte Kaffeehauskultur gibt es nur in der Hauptstadt, der irrt gewaltig. Besonders in Kärnten hat man sich der edlen Bohne verschrieben – nirgends ist die Dichte an Baristas so hoch wie hier. Bundesweit schenken diese übrigens auch noch am meisten Cappuccino aus! Italien liegt also nicht bloß auf der Landkarte, sondern auch kulinarisch nur einen Steinwurf entfernt.

Zwei wahre Meisterinnen dieser Kunst sind Tamara Nadolph, amtierende Latte Art-Staatsmeisterin, und Kathrin Nussbaumer, Service Europameisterin und Barista. Die beiden Kaffee-Powerfrauen wissen, worauf es in Sachen röstfrische Perfektion ankommt und wo man sie am besten genießt. Wir haben sie auf einem Streifzug durch Kärntens beste Kaffeeröstereien begleitet. >>> Noch mehr Infos dazu findet Ihr hier!

Hallo, ich bin Tamara.

Meinen Kaffee trinke ich?

Handgefiltert.

Am besten schmeckt mir dazu?

Zuckerreinkerl!

Morgenmensch oder Nachteule?

Immer wach, Kaffee sei Dank.

Klein und fein: Die Rösterei, Villach

"Guter Kaffee braucht nicht nur Zeit in der Zubereitung, auch zum Genießen sollte man sich Zeit nehmen", meint Tamara. "Stimmt! Am besten mit guten Freunden und wenn keine Termine drängen", ergänzt Kathrin. In der Rösterei in Villach geht beides hervorragend: Zum einen gibt es handverlesenen, hausgerösteten Kaffee, zum anderen gemütliche Fauteuils aus Omas Zeiten zum Versinken und Runterkommen. Wer hier nicht entschleunigt, hat eindeutig Nachholbedarf.

Richtig entspannen kann man sich auch in Krumpendorf. Dort gibt es seit kurzem einen Geheimtipp, der nicht mehr ganz so geheim ist: "Die Rösterei". Hier werden alte Möbel mit selbst gerösteten Kaffeebohnen, gemütliche Couch-Landschaften mit selbst Gebackenem kombiniert. Kurz gesagt: eine ganz besondere Wohlfühlatmosphäre!

Hi, ich bin Kathrin.

Meinen Kaffee trinke ich?

Kurz und schwarz.

Am besten schmeckt mir dazu?

Villacher Torte.

Die beste Begleitung ins Cafe?

Meine Freundinnen.

Das gewisse Etwas: Kaffeerösterei La Mattina, Villach

Der beste Kaffee entsteht nicht erst in der Maschine – die Suche danach beginnt schon bei der Anbaumethode und fairen Preisen in den Erzeugerländern. Darauf setzt man auch im La Mattina inVillach: Hier werden besondere Aromen serviert – ganze 198 verschiedene Sorten wurden hier seit der Gründung im Jahr 2015 schon geröstet. Wenn ihr euch ein Stück Barista-Feeling mit nach Hause nehmen wollt, seid ihr hier sowieso genau richtig, denn neben der perfekten Tasse Kaffee könnt ihr richtig gute Kaffeemaschinen kaufen – Beratung inklusive. Neben unglaublich gutem Kaffee bekommt Ihr im La Mattina in Villach auch die besten Maschinen für zu Hause. Foto © WKO / Peter Just Die ganz Großen: Exzelsior, Klagenfurt

In der größten Kaffeerösterei Kärntens gibt es so ziemlich alles – nur keinen Kaffee von der Stange. Auch Tamara kommt ins Schwärmen: "Richtig gute Röstungen erkennt man daran, dass sie mit ganz viel Liebe zum Detail entstanden sind. Dann kann man richtig ins Detail gehen und unglaubliche Geschmackserlebnisse aus so einer Kaffeebohne heraus kitzeln." Bei Exzelsior gibt es gleich 35 erlesene Kaffeesorten, durch die ihr euch durchkosten könnt. Mit Liebe geröstet - und das schmeckt man auch! Foto © WKO / Peter Just

Traditionell und gemütlich: Konditorei Semmelrock, Hermagor

Manche sagen ja, Kaffee wird erst mit der richtigen Begleitung zu etwas ganz Besonderem. „Ein gutes Stück Kuchen oder Torte zum Cappuccino – da kann ich einfach nicht Nein sagen“, schwärmt Tamara. So wie die Latte-Art-Perfektionistin Kunstwerke aus Koffein und Milchschaum kreiert, zaubert man im beschaulichen Hermagor die besten Torten, Pralinen und Lebkuchen. Schon Oma wusste, dass die Mehlspeis‘ zum Kaffee gehört wie die Couch zum Sonntag – in der Konditorei Semmelrock gibt’s beides in ausgezeichneter Qualität und das seit 70 Jahren. Auf ein Tratscherl ins Kaffeehaus – zum richtig guten Kaffee passt am besten eine feine Mehlspeis‘ – das wusste schon Oma. Foto © WKO / Peter Just