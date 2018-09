Du kennst es. Je länger der Tag im Büro, desto müder und trockener sind deine Augen. Erfahre, was du tun kannst, damit die Arbeit am Bildschirm für dich angenehmer wird.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Projekte, Coworking, Prozesse – die Arbeit an Bildschirm und Smartphone hat eine Relevanz für deine Augen. © SFIO CRACHO

Beruflich sowieso - und dann auch noch zu Hause auf Smartphone oder Tablet: Auch du verbringst wahrscheinlich mehrere Stunden täglich vor diversen Bildschirmen. Ist es dir dabei schon einmal passiert, dass deine Augen jucken oder du verschwommen siehst? Falls ja: Kein Wunder. Während es für die Steinzeitmenschen wichtig war, gut in die Ferne zu sehen, spielt sich die Aufmerksamkeit von uns, den "Homo digitalis", vor allem im Nahbereich ab. Lies, was du für klare Sicht tun kannst!

Bitte bleib scharf!

Gönne deinen Augen regelmäßige Pausen. Die Bildschirmarbeit zählt laut Studien der Wirtschaftskammer Österreich zu den größten Herausforderungen für unsere Augen. Laufende Blickwechsel, unterschiedlicher Abstände zwischen Schreibtisch, Tastatur, Bildschirm und Mobile bieten auch für das Wunderwerk Auge schwierige Bedingungen – die Augen passen sich langsamer und schlechter an, werden trocken oder rot bis hin zu einem leicht verschwommenen Blick. Regelmäßige Pausen sind wichtig für deine Augen. Foto © stock.adobe.com / SolisImages

Blinzel doch mal ...

Die Arbeit am Bildschirm macht deine Augen müde und wenn du konzentriert bist, nimmt dein Lidschlag ab. Trägst du dazu auch noch Kontaktlinsen, ist die Belastung für deine Augen doppelt so hoch. Zusätzlich unangenehm ist dabei die schlechte Belüftung in vielen Büroräumen. Diese Phänomen hat einen Namen: Office Eye-Syndrom. Hüte dich davor und vergiss nicht zu blinzeln.

Memo an mich selbst ... Ich arbeite mehr als 3 Stunden täglich am Computerbildschirm.

Meine Abende verbringe ich mit Laptop, Ipad oder Handy in der Hand vorm TV.

Als Gamer kann es schon sein, dass ich mal ein paar Tage durchgehend vorm Monitor hocke.

Ich bin vor kurzem 40 geworden (Party On!).

Ich gebe es nicht öffentlich zu, aber Nähen, Stricken, Handarbeiten gehört zu meinen Hobbies!

Du kannst mindestens drei der genannten Fakten zustimmen? Dann ist eine Bildschirmbrille für die Gesundheit deiner Augen langfristig wohl das Beste. Und damit hast du wahrscheinlich wieder mehr Lebensqualität! Die Sehhilfe kann an deine individuellen Bedürfnisse angepasst werden - lass dich dazu bei einem Optiker beraten. Besonders wichtig sind dabei deine Anforderungen am Arbeitsplatz. >>> Erfahre hier noch mehr über das Thema!

Gut sehen und dabei gut aussehen? Das geht für dich mit einer Bildschirmbrille Hand in Hand. Foto © stock.adobe.com / SFIO CRACHO Was ist überhaupt eine Bildschirmbrille?

Eine Bildschirmbrille – auch Computer- oder Arbeitsplatzbrille genannt – mindert durch spezielle Entspiegelungen störende Reflexe. Die sogenannte Hyper-Entspiegelung sorgt zudem für maximalen Kontrast am Bildschirm und Schutz vor blauem Licht. Hast du gewusst, dass durch die starke Nutzung unseres Smartphones der "Ultra Nahbereich" als neuer Sehbedarf entstanden ist? Auch dieser neue Sehabstand wird mit Bildschirmbrillen abgedeckt. Sehen 2.0: Unsere Augen müssen sich im digitalen Zeitalter neuen Herausforderungen stellen. Auch privat gibt es keine Pause vom Display. Foto © stock.adobe.com / StockPhotoPro Du bist nicht alleine

Aktuell ist mehr als die Hälfte der Österreicher fehlsichtig. Also, willkommen im Club. Brauchst du nun eine Bildschirmbrille, um deine Augen für den digitalen Sehstress zu rüsten, kannst du dich sogar richtig freuen. Denn ein stylisches Brillenmodell bringt nicht nur dein Office-Outfit aufs nächste Level. Dein Arbeitgeber ist sogar verpflichtet, einen Zuschuss zu deiner Bildschirmbrille zu leisten – für entspanntes und aufmerksames Sehen im Büro!