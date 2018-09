Facebook

Du suchst nach Ausflugstipps mit deinen Kids? Lies weiter! © stock.adobe.com /pressmaster

Auf der Alm bei einer Brettljaus‘n frische Bergluft schnuppern oder im Süden frisch gebratene Maroni inmitten malerischer Weinberge und eine Portion Herbstsonne genießen: So vielfältig ist die Steiermark im Herbst. Wusstest du, dass du das alles auch an einem Ort haben kannst, ohne weit fahren zu müssen? Von traditionell bis urban, vom Handwerk bis zur Kunst und wer könnte den riesigen Vergnügungspark vergessen – die Grazer Herbstmesse ist seit Jahrzehnten der Klassiker schlechthin in Sachen Freizeitspaß. Von 27. September bis 1. Oktober ist es übrigens wieder soweit. Wir zeigen dir, was du an einem Tag auf der Messe Graz erleben kannst!

Von wegen, die Grillsaison ist vorbei!

Mit dem Sommer endet auch das große Grillen? Falsch gedacht! Im Messepark, beim Austrian BBQ Festival kannst du nicht nur nach Herzenslust gustieren und dir Inspiration für die nächste Grillage im eigenen Garten holen, du kannst auch den Profis über die Schulter schauen und dabei jede Menge lernen. Apropos lernen: Fünf Tage lang finden hier Grillworkshops statt – da steht einem heißen Herbst nichts mehr im Wege! Was schmeckt besser als frisch Gegrilltes? Selbst Gegrilltes! Foto © stock.adobe.com / nd3000 Entdecke dein verborgenes kreatives Talent

Dir steht der Sinn nach Kunst und Kultur? Nur wenige Meter Gehweg trennen dich von deinem Paradies: In der Halle D steht nämlich der Kunstpavillon und der bietet alles, was wahre Schöngeister fasziniert! Vom Aquarell über aufwändige Kunstdrucke und Skulpturen bis hin zu Kunsthandwerk. Dazu kannst du vielen Künstlerinnen und Künstlern beim Kreieren ihrer Werke live zuschauen und dich so vielleicht für dein ganz eigenes Kunstwerk inspirieren lassen. Unser Tipp: Aus so simplen Zutaten wie Packpapier und Fingerfarben könnt ihr im Handumdrehen ein buntes Familienbild entstehen lassen – die ideale Beschäftigung für verregnete Herbsttage! Pinsel und Leinwand sind genau deines? Du wirst es hier lieben! Foto © MACG / KANIZAJ Marija-M. | 2017 Herbstzeit ist zu-Hause-Zeit: Hol dir die schönsten Wohnideen

Wenn du deine kreative Ader am liebsten in deinen eigenen vier Wänden auslebst, machst du mit deinen Lieben am besten einen Abstecher in die Stadthalle. Hier haben nämlich die steirischen Tischler und Einrichter ihre Zelte aufgeschlagen. Riesige Möbelmärkte sind dir ein Graus und du suchst für dein Zuhause das gewisse Etwas? Dann bist du hier genau richtig, denn hier ist garantiert nichts von der Stange. Als besonderes Highlight sei noch der Craft Designwettbewerb erwähnt, bei dem junge Tischlerinnen und Tischler ihre kreativsten Werke präsentieren.

Schau in die Glaskugel: Slow Living und Minimalismus sind wichtige Einrichtungstrends der kommenden Saison. Foto © MCG / KANIZAJ Marija-M. | 2017 Lass ganz zünftig die Seele baumeln

Wie das duftet! Backhenderl und Schnitzerl wie damals bei der Oma, deftiges Spanferkel oder Steckerlfisch – im Herbst geht die Liebe definitiv durch den Magen, die schönsten Kindheitserinnerungen bekommst du im Messestadl quasi gratis dazu. Ein besonders angenehmer Vorteil an der Grazer Herbstmesse ist nämlich, dass hier garantiert niemand verhungern muss. Wenn’s ganz schnell gehen muss, darf’s ein Langos zum Mitnehmen sein, bunte Zuckerwatte für die Kleinen oder die traditionelle Messeschlagrolle, der Klassiker schlechthin. Oder ihr holt euch eine Portion Kastanien und Sturm – so geht relaxen auf steirisch. Vom Frühschoppen bis hin zur Volksmusik gibt’s außerdem das passende Rahmenprogramm. Schuhplattler gefällig? Wenn du’s zünftig magst, komm vorbei! Foto © MCG / KANIZAJ Marija-M. | 2017 Wirble durch den Vergnügungspark – und entdecke deine Kindheit wieder!

Zum ersten Mal mit Mama und Papa auf der Mess‘ – was deine Kinder heute ganz neu erleben, an das kannst du dich noch genau erinnern. Der Duft von Zuckerwatte und Baumkuchen und all die bunten Lichter – im Vergnügungspark wartet das Abenteuer an allen Ecken und Enden! Eine solche Zeitreise in die Kindheit, idealerweise an einem goldenen Herbsttag, ist nicht nur das perfekte Gegenmittel, wenn dir jetzt schon vor der Kälte graut, die vielen Fahrgeschäfte machen garantiert jeden ein ordentliches Stück glücklicher – und ein wenig schwindelig.

Huuuui! Hier wird dir vielleicht schwindelig – dafür bist du danach aber garantiert ein großes Stück glücklicher. Foto © MCG / KANIZAJ Marija-M. | 2017 Sag zum Abschied ganz laut: "Schön war’s, bis nächstes Jahr!"

Wenn du zum Schluss noch eine Runde drehen willst, trifft sich das gut, es gibt nämlich noch einiges zu entdecken. Hol dir in der Modehalle dein neues Lieblingsteil für die Ballsaison, genieße eine Extraportion dolce vita bei der ItaliaMIA oder dreh eine Runde für den guten Zweck im Benefiz-Pool. Danach nimmst du garantiert einen ganz besonders bunten Strauß Erinnerungen mit nach Hause. Zu schön um vorbei zu sein? Halb so wild - freu dich jetzt schon auf die Frühjahrsmesse. Sie läutet traditionell den Mai ein! Foto © MCG / KANIZAJ Marija-M. | 2016