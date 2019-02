Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ihr sagt 2019 "Ja"? Euer wohl schönster Tag will gut vorbereitet sein. © stock.adobe.com / Halfpoint

Bezahlte Anzeige

Schau durch die Puderrosa-Brille

Auch im nächsten Jahr bist Du mit dem Blush-Mix ganz vorne dabei. Die Braut von heute umgibt sich mit Puderrosa in allen Facetten, kombiniert mit Metallictönen. Roségold ist dabei ein absolutes Highlight. Vielleicht auch für Eure Eheringe. Ihr habt Euch in diese Farbkombi verliebt? Gebt Euren Gästen ein Farbschema für deren Outfits vor. Damit erstrahlen auch Eure Hochzeitsfotos in farblicher Harmonie. Eine lustige Idee, die beiden Seiten etwas bringt: Denn das Problem "Hilfe, was soll ich anziehen?" ist damit zumindest teilweise gelöst. Foto © stock.adobe.com / teksomolika

Wenn das Leben dir eine Zitrone gibt …

… frag am besten gleich nach Gin dazu! Das ist nicht nur das absolute In-Getränk für die Hochzeitsaison 2019. Zitronen gelten auch als großer Deko-Trend für das kommende Jahr. Eine echte Alternative für alle, die genug von gedeckten Farben haben: Die gelben Tausendsassas verleihen zum Beispiel Eurer Hochzeitspapeterie in Kombination mit ungebleichtem Papier eine frische Note. Das Motto für dein Candy- und Kuchenbuffet liegt ebenso auf der Hand, denn: Sauer macht lustig. Und bei deiner Tischdeko kannst du auch aus dem Vollen schöpfen. Die Zitrusfrucht sieht nicht nur umwerfend aus zwischen Blumenarrangements mit gelben Fresien und viel Grün, sie duftet auch und ist nachhaltig: Vom Tisch direkt ins Glas. Und alles ergibt Gin.

Hab einen tierisch guten Tag

Was machst du mit eurem vierbeinigen Liebling an eurem großen Tag? Binde ihn doch in die Zeremonie ein! Tierfreundlich heiraten, ein großer Trend, der auch 2019 weiter wächst. Bei aller Euphorie: Bedenke immer, ob sich dein Tier in dem Getümmel auch wohlfühlt. Das sollte immer an erster Stelle stehen. Falls dies der Fall ist, eine wundervolle und lustige Idee: Macht ein Fotoshooting mit dem Vierbeiner. Oder verseht Euren Hund mit einer GoPro und filmt euren Hochzeitstag aus der vierbeinigen Perspektive mit. Und wie wäre es mit einem besonderen Outfit für den Herrn Wuff? Zum Beispiel ein Halsband mit einer Fliege. Die Ohhhs und Ahhhhs deiner Gästeschar sind ihm sicher. Foto © stock.adobe.com / Yulia So findest du das perfekte Kleid

Welche Trends erwarten dich 2019? Glitzer und Bling Bling – in Form von Metallic-Details und Paletten-Elemente sind groß im Rennen. Auch das klassische Prinzessinnenkleid und tiefe Einblicke durch Rückenausschnitte sind en vogue. Außerdem mit von der Partie: Puffärmel – in allen Facetten, von dezent bis dramatisch. Oder kurze Brautkleider. Diese sind gerade bei heißen Temperaturen besonders angenehm zu tragen. Achte bei der Wahl deines Kleides besonders auf eines: Du musst dich wohlfühlen. Zwischen Kilos von Tüll und einer eingeschnürten Taille ist das oft nicht einfach. Bewege dich deshalb, wenn du dein Kleid probierst. Setze dich damit hin und versuche zu tanzen. Dann kannst Du abschätzen, wie angenehm es für dich ist. Foto © stock.adobe.com / Halfpoint

Wusstest du ... ... dass du bei der Online-Auktion der Kleinen Zeitung auch alles rund um das Thema Hochzeit ersteigern kannst? Hier kaufst du günstig in deiner Region ein! >>>Stöbere gleich los!