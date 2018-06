Facebook

Gönnen Sie sich Ihre persönliche Wellnessauszeit. Vielleicht auch zu zweit. © JKstock

Kreislaufstärkung

Kennen Sie das: Sie fahren in Ihrem Sommerurlaub in ein Land mit hoher Luftfeuchtigkeit, dessen Tagtemperaturen doch noch ein paar Grad über dem liegen, was Sie gewöhnt sind, und Ihr Kreislauf macht schlapp? Gerade wenn man sich während der Mittagsstunden draußen aufhält und sich viel in der heißen Sonne bewegt, kann das belastend sein. Dagegen helfen regelmäßige Saunagänge. Im Sommer in die Sauna zu gehen mag zunächst zwar etwas abwegig klingen, das ist es jedoch keineswegs. Der Wechsel vom gezielten Schwitzen und der prickelnden Abkühlung danach wirkt erfrischend und erholsam auf den Körper und stärkt das Kreislaufsystem. So bereiten Saunagänge auf das tropische Klima vor. Ein besonderer Luxus sind Saunen fürs Eigenheim. Diese können etwa von Deisl Sauna & Wellness individuell für Sie gefertigt werden und passen so auch designtechnisch perfekt zu Ihrem Zuhause. Foto © Deisl Sauna & Wellness Schönheitsmittel für die Haut

Durch Klimaanlage, UV-Strahlung und Co. wird Ihre Haut während des Sommers gleich mehreren Belastungen ausgesetzt. Bei gereizter Haut helfen wohltuende Masken und Aufenthalte im angenehmen Thermalwasser. So soll Thermalwasser bei regelmäßiger Anwendung dafür sorgen, dass sich das Hautbild verbessert. Auch der Gang in die Sauna sorgt für schöne Haut. Durch die Hitze wird eine starke Schweißabsonderung hervorgerufen, wodurch die oberste Hautschicht aufquillt und sich verhornte Hautzellen lösen. Foto © Barselona Dreams Zweisamkeit

Im Alltag hat man schon wenig Zeit zur Beziehungspflege – der gemeinsame Urlaub wird dann zur Zerreißprobe. Nehmen Sie sich daher am besten miteinander eine Auszeit und genießen sie zu zweit. Ein Tipp sind etwa Partnermassagen. Einfache Massagetechniken können leicht selbst gelernt werden. So können Sie sich gegenseitig Gutes tun. Danach noch ein gemeinsamer Sprung in die Badewanne oder die Home-Sauna und das romantische Erlebnis ist perfekt. Foto © mooshny Sommergrippe bekämpfen

Urlaubsplanung kann anstrengend sein – vor allem, wenn Sie mit Ihrer gesamten Familie verreisen möchten. Koffer packen, das Reisebüro konsultieren und an jede Kleinigkeit zu denken geht auf die Substanz und ist auch körperlich belastend – so wird der Sommergrippe der Weg geebnet. Prophylaktisch helfen dagegen Kneipp’sche Güsse oder Wechselduschen und regelmäßiges Saunieren. Durch dieses wird der Körper gegen Erkältungskrankheiten gestärkt.