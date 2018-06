Stürz dich ins Abenteuer Trailrunning: 5 Tipps für sicheres Laufen abseits von Straßen

Facebook

Beim Trailrunning trainierst du dein Gehirn gleich mit © sanderstock

Du hast auch ständig Bock darauf neue Gegenden zu erkunden? Du suchst nach frischem Wind für deinen Trainingsplan? Dann hast du bestimmt auch schon Trailrunning auf deinem Workout-Plan! Unter Trailrunning verstehen wir die Faszination und die Lust am Laufen, abseits der asphaltierten Routen. Es beginnt dort, wo die Straßen aufhören.

Doch sei vorsichtig: Um sicher auf Trampelpfaden in Wald und Flur zu laufen, solltest du auf folgende Tipps Rücksicht nehmen:

Besorge dir geeignete Schuhe Foto © mRGB

Ein passender Laufschuh ist für Trail-Freaks wie dich ein Muss. Besonders bei unebenen Wegen erleichtern dir Trailrunning-Schuhe das Laufen und sorgen für mehr Komfort. Die speziell für das Laufen im Gelände entwickelte Außensohle bietet dir ein Höchstmaß an Sicherheit – auch bei widrigen Bedingungen.

Denke an einen kleinen Rucksack und notwendige Energy-Booster Foto © lzf

Vor allem für längere Strecken solltest du an Sonnenbrille und Sonnencreme denken. Zusätzlich dürfen Regen- und Windschutz, ein Stirnband, genügend Getränke und vor allem der richtige Energie-Boost nicht fehlen. Übrigens: Von Arthrobene® Sport gibt es Letzteres in praktischer Stickform, auflösbar in Wasser für unterwegs. Wenn du an diese wichtigen Utensilien denkst, steht dem Trail-Runningspaß nichts mehr im Wege.

Schau wohin du trittst Foto © sportpoint

Der größte Vorteil, nämlich die unterschiedlichen Untergründe, birgt gleichzeitig auch die größte Gefahr beim Trailrunning. Meistens kannst du leider nicht einfach nur so vor dich hin schlurfen, sondern musst darauf achten wo du hin oder drauf trittst. Tust du das nicht, wirst du sehr wahrscheinlich des Öfteren in den Genuss von mehr Bodenkontakt kommen als dir lieb ist.

Geh im steilen Gelände Foto © undrey

Laufe steile Abschnitte nicht mit Gewalt durch! Gerade beim Bergauflaufen kann die Pulsbelastung sehr hoch werden. Oft reagiert dein Puls bei einer starken Steigung spät, also achte ganz einfach auch auf dein körperliches Befinden. Wird es dir zu steil - gehe ruhig! Auch ein zügiger Marsch einen Abhang hinauf hält deinen Puls locker im Trainingsbereich.

Mach dir eine GPS-Uhr zu Nutze Foto © blas

Bei Läufen im unbekannten Gelände sind GPS-Uhren in ihrem Element und können dir viele Vorteile liefern: Sie machen etwa einen Lauf auf Google Maps nachvollziehbar, dokumentieren deine zurückgelegten Kilometer und Höhenmeter. Viele Geräte haben eine „Back to Start“-Funktion – also ideal, damit du sorgenfrei neue Wege erforschen kannst.