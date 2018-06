Facebook

Hightech affin? Muss gar nicht sein, um jetzt auf modernstem Wege abzunehmen. © Ira Cvetnaya

Eigentlich möchten Sie nur Ihre unschönen Pölsterchen an Bauch und Co. erfolgreich beseitigen, mit Hightech haben Sie wenig am Hut ... Nicht so schnell, die folgenden Begriffen sollten Sie sich gut einprägen, denn wenn Sie wissen, was dahintersteckt, können Sie Cellulite und Co. gehörig Dampf machen ...

Stecken Sie in einem Hightech-Pressure-Suit, dann betreiben Sie gerade Vacunaut Hypoxi. Wir klären auf: Figurstyling durch Bewegung (Training am Laufband oder Crosstrainer) in einem Anzug mit 122 integrierten Über- und Unterdruckkammern.

Etwa Endermologie: Was wie ein sprachwissenschaftliches Proseminar klingt, ist eigentlich eine Vakuum-Saug-Massage, bei der das Gewebe bis in tiefe Schichten behandelt wird. Und eine bewährte Waffe gegen Cellulite. Sie sind begeistert und wollen genaueres wissen? Fragen Sie hier!

Bei BeautyLymph 2 in 1 handelt es nicht um eine Gesichtslotion mit Zweifachwirkung, sondern um ein Lymphdrainagensystem, das etweder allein oder mit Infrarot-Tiefenwäre arbeitet, um Ihre Durchblutung und den Stoffwechsel anzuregen.





Wenn Sie sich fragen, was hinter Liposhaping Vela Smooth steckt: Eine effektive Spezialbehandlung zur Gebewebsstraffung. Besonders wirksam bei lokalen Fettdepots.

Auch Sun400 hat nur am Rande etwas mit Sonnenlicht zu tun: Sie trainieren - Fahrradfahren im Liegen – und dabei erwärmt Infrarotlicht Ihr Unterhautgewebe. Das Ergebnis: Das Fett schmilzt!

Das eingangs erwähnte Hypoxi setzt Ihre Körperpartien gezielt (aber sanft) unter Druck und stimuliert das Gewebe durch die abwechselnde Kopression und Vakuum - nach dem Prinzip des Schröpfens geraten Ihre Fettdepots unter "Beschuss".





