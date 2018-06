Facebook

Greifen Sie zu, wenn sich Graz beim Lendviertel-Rundgang kulinarisch präsentiert © Lupi Spume

Sie wissen, Graz ist einmalig, haben aber kein Auge mehr für das Einzigartige? Sie beneiden die Besucher um ihr Schauen, Staunen und Schwärmen, um ihr entzücktes "Che bello!" und "how charming!"? Verlieben Sie sich in diesem Sommer neu in Graz!

1. Augen auf und Augen zu im Lend!

Sie kennen die Gegend westlich der Innenstadt? Wenn Sie sich nur nicht täuschen! Lend hat sich sehr verändert. Spüren Sie hier ein ganz besonderes Flair: friedlich, offen, künstlerisch, urban und multikulturell! Alles trifft und mischt sich. Kleine Lokale - manche davon mit "dunkler" Vergangenheit - schmiegen sich an den bunten Bauernmarkt, eigensinnige, mutige, kleine Geschäfte reihen sich an alte Kirchen und ehrwürdige Hotels. Speisen kann man noch wie zu Kaisers Zeiten, nebst Köstlichkeiten aus aller Welt! Machen Sie also die Augen auf, wenn Sie in Lend an Land gehen! Und schließen Sie sie dann gleich wieder. Aber nicht, um zu schlafen. Um den Fluss rauschen, die Leute lachen und das Leben pulsieren zu hören! Apropos: Geführte Rundgänge gibt es hier auch.

2. Genießen Sie auf Schritt und Tritt

Bei Ihnen geht die Liebe durch den Magen? Dann ist eine Reise durch die kulinarische Geschichte von Graz ein köstlicher Tipp für Sie! Also gleich die "Genussreise im Museum" auf der To-do-Liste notieren. Sie führt zu den Wurzeln der steirischen Küche und spannt einen Bogen zwischen früherer Tisch- und Esskultur, den Küchengeheimnissen der alten Römer bis hin zum Brotbacken und Butterrühren – eigenhändig versteht sich! Zeugen alter Esskultur: Fundstücke aus dem Museum für Geschichte Foto © Markus Mansi

3. Gut essen und anständig trinken

Apropos! Von 11. bis 18. August geht in Graz das Food Festival Graz über die Bühne. Daran werden auch Sie sich nicht stattsehen! Es ist die Gelegenheit, sich wieder einmal unbeschwert ins Vergnügen zu stürzen. Lassen Sie sich den Kopf verdrehen von den feurigen Aromen der lateinamerikanischen Küche, die heuer im Zentrum stehen. Gestatten Sie den Geschmacksknospen Salsa zu tanzen! Und übrigens: Nebst duftenden Töpfen mit heißen Speisen werden in der Festivalwoche auch die Gläser gefüllt. In der Festivalbar Laufke servieren die berühmtesten Gastköche ihre Lieblingsdrinks. Stoßen Sie doch gemeinsam auf das Leben an! Gehen Sie gut essen wie hier im Wirtshaus "Der Steirer" oder lassen Sie sich am Food Festival lateinamerikanisch "einkochen" Foto © Toni Muhr

4. Summer in the city

Graz = Shoppen, Sightseeing und Schauspielhaus? Oh ja! Plus Schlossberg natürlich! Aber das ist nicht alles vom Grazer "Summer in the City". Schauen Sie der Stadt doch auch mal über die Schulter – auf die Mur! Hier können Sie radelnd, rudernd oder laufend die Natur genießen. Biken Sie zum Picknick Richtung Süden. Da gibt's Liegewiesen, Grillplätze und sogar einen Hafen für Ruderer. Und im Norden der Stadt? Da lassen Sie sich gleich mal vom Hausberg Schöckl aus dem Trott entführen. Sicher verzaubernd ist auch das: "La Strada", das Straßen- und Figurentheater (27. Juli bis 4. August) "La Strada", das Straßen- und Figurentheater ist jedes Jahr ein Höhepunkt zum Verlieben Foto © KK

5. Musik liegt in der Luft

Sind Sie noch immer nicht vollends verrückt nach Graz? Dann ist Ihnen wohl nicht zu helfen … außer mit vielleicht Musik! Allerorten liegt sie in der lauen Sommerluft. An den Mittwoch-Abenden geht im Generalihof feiner Jazz über die Bühne (4. 7. bis 29. 8) und am Mariahilferplatz ist Latin, Jazz und Balkan-Blues zu Gast (19. 7. bis 11.8.). Die A Cappella Competition "vokal.total" bringt von 16. bis 20. Juli internationales Flair in die Stadt. Hinhören, lauschen, dabei sein – und sich total neu verlieben! Von Balkan-Blues über Jazz bis Latin - in Graz liegt Musik in der Luft Foto © KK