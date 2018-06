Facebook

So lecker war Radeln noch nie

Kennst du das Prinzip der Weinstraße? Ein paar Meter Lustwandeln, sich wieder niederlassen und regionale Schmankerln genießen. Ähnlich ist auch der Gedanke hinter dem Naturgenusserlebnisweg von Pamhagen. Entlang von spannenden Stationen könnt ihr entspannt durch die Weite des Seewinkels dahinradeln und dabei unterwegs die besten regionalen Produkte verkosten. Der Weg führt an Weingärten, Getreide-, Obst- und Gemüsefeldern vorbei – kulinarisch erwarten dich Fleisch-, Gemüse- und Nudelspezialitäten, abgerundet durch ein feines Glas Wein. Wenn du – bezaubert von der Schönheit der Region und den Spezialitäten – beschließt, länger zu bleiben, ist die Vila Vita Pannonia übrigens ein heißer Tipp. Foto © Kalim Tierisch wildes Burgenland

Für eine Safari musst du nicht nach Afrika. Der Steppentierpark in Pamhagen bietet auf einer Fläche von 13 Hektar 50 verschiedenen Tierarten ein Zuhause. Diese sind teils freilebend und können so von dir und deiner Rasselbande hautnah erlebt werden. Ein besonderes Erlebnis ist auch die Tierfütterung – bei der Kassa kannst du für deine Kids Futter für die Tiere im Park kaufen. Manche pelzigen Steppenbewohner fressen dir sogar direkt aus der Hand – ein unvergessliches Erlebnis. Foto © Vera Kuttelvaserova Königlicher Kulturgenuss

Wer liebt ihn nicht, den Kitsch aus den alten Sisi-Filmen mit Romy Schneider. Im Schloss Halbturn wird die Habsburgerzeit wieder lebendig und deine Kleinen können sich wie Prinzessinnen, Prinzen, Ritter und Hexen fühlen. Für dich und deinen Schatz gibt es dafür das ganze Jahr über ein abwechslungsreiches Programm rund um Kunst, Kultur, Wein und Kulinarik. Ein Tipp ist etwa die Jahresausstellung „Geheimnisvolles Morgenland“, die dich in die zauberhaften Länder und Kulturen, die an die Ostküste des Mittelmeeres anschließen, eintauchen lässt. Auch die Halbturner Schlosskonzerte sind auf jeden Fall einen Besuch wert. In der stimmungsvollen Atmosphäre des barocken Schlosses sorgt das vielfältige Konzertprogramm für einen gelungenen, romantischen Abend. Die Vila Vita Pannonia verführt mit ihren charmanten Ferienbungalows, dem Badeteich und mehr zum länger Bleiben Foto © Phil Jandl, Vila Vita Pannonia Liebe geht durch den Magen

Beim 4. Vila Vita Genussfestival am 6. Oktober kannst du das Burgenland von seiner köstlichsten Seite kennenlernen. Im zauberhaften Ambiente am Rande des Nationalparks Neusiedler See - Seewinkel warten im Herbst Haubenköche, Top-Winzer sowie erstklassige Genusspartner mit einem Gourmet-Event im Vila Vita Pannonia auf. Einmal alles von der Karte, bitte! Foto © iana_kolesnikova Klangvolles Mörbisch

Die Seefestspiele in Mörbisch sind nun wirklich jedem Kind ein Begriff und auch für Nicht-Opern-Fans durch die einmalige Umgebung und die luftig-leichten Inszenierungen ein heißer Tipp. Dieses Jahr steht die Operette „Gräfin Mariza“ auf dem Programm. Eine übermütige Gräfin, ein erfundener Bräutigam und ein verarmter Graf in Kombination mit schwungvollen Melodien versprechen einen unterhaltsamen Abend.