Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hast du schon einen Termin für deine nächste Grillfeier? Nein? Dann wird es Zeit! © stock.adobe.com / Alessandro Biascioli

Finde deine Grill-Location

Deine Nachbarn rümpfen die Nase, wenn du deinen Holzkohlegrill anzündest? Das muss nicht sein. Pack deine Freunde ein und ab mit euch ins Freie. Seid ihr aus Graz? Dann verlegt eure Sommerparty an die Auwiese südlich von Graz an der Mur. In Klagenfurt dürft ihr in der Nähe des Stadions an der Sattnitz an zwei Grillplätzen euer Feuer anzünden. Foto © stock.adobe.com / Alessandro Biascioli

Pack nur das Nötigste ein

Und der Nachteil, wenn du ins Gemüse fährst? Du hast viel zu schleppen. Oder doch nicht? Probiere das Mal: Eine Mehrzweck Getränkekiste, die Feuerkorb, Grill und Hocker in einem ist. Handlich und super praktisch sind auch Grillkorb. So hältst du einen Grillrost sauber und nichts fällt ins Feuer. Noch mehr Inspiration rund um Grillzubehör findest du hier. © KK

Bereite alles zuhause vor

Du stehst im Grünen und hast das Salz vergessen? Blöd. Deshalb: Bereite dein Grillgut daheim vor. Etwa vier Stunden vorher sind ideal, um dein Fleisch mit Öl, Kräutern und Gewürzen zu marinieren. Habt Ihr Vegetarier am Tisch? Auberginen, gefüllte Tomaten oder der italienische Grillkäse Casutin schmecken gegrillt besonders gut. Profitipp: Back Dir Dein eigenes Grillbrot. Den fertigen Teig dazu kannst du ganz unkompliziert im Supermarkt kaufen. happy friends having dinner at summer party Foto © stock.adobe.com / Syda Productions Sorge für Durstlöscher

Durstige Gäste? Nicht bei dir. Wie wäre es mit einer spritzigen Marillen-Bowle? Vorbereitet und in Glasflaschen gefüllt eignet sie sich auch hervorragend für unterwegs. Mit Roséwein und einem Schuss Rosenwasser. Du magst es deftiger? Keine Grillparty ohne Bier, bitte! Greife zu regionalen Craft-Beer-Sorten und überrasche deine Freunde mit spannendem Hopfengebräu. Klick dich gleich Mal hier durch und entdecke regionale Craft-Biere!

via GIPHY