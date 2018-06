Facebook

© Dangubic

Setze dir ein Ziel

Abzunehmen ohne ein Wunschgewicht ist ungefähr so, wie an einem Projekt zu arbeiten ohne eine Deadline: Du wirst es vermutlich ewig hinauszögern und es geht nichts weiter. Deswegen setze dir, bevor du mit dem Abnehmen los legst, erst ein Gewichtsziel.

Wenn du dein Traumgewicht alleine nicht schaffst, kannst du noch immer professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Mit der erfolgreichen easylife-Methode schaffst du es schnell und sicher zu deinem Wunschgewicht. Beste Betreuung durch Abnehmexperten und ärztliche Begleitung zeichnen dieses Erfolgsprogramm aus.

Zu zweit ist man weniger alleine

Ganz ohne Mitstreiter abzunehmen ist nicht so einfach. Hast du eine Freundin oder einen Freund, der auch abnehmen möchte? Dann tut euch zusammen und startet gemeinsam euren Weg zur Wunschfigur. So könnt ihr Freude und Leid teilen. Wenn du gerade keinen hast, mit dem du gemeinsam abnehmen kannst, überlege, ob für dich die Unterstützung von Experten in Frage kommt. Foto © ikostudio Belohne dich!

Nur auf dein finales Ziel hinzuarbeiten kann hart sein. Eine kleine Belohnung zwischendurch steigert da die Motivation. Steck dir auf dem Weg zum Ziel auch kleine Meilensteine bis dahin. Wenn du einen erreicht hast, gönn dir etwas Schönes oder stoß darauf mit deinen Freunden an. Was auch hilft, sind Vorher- und Nachher-Fotos. Fotografiere dich, bevor du mit dem Abnehmen beginnst und bei jedem Erreichen eines Meilensteins. Du wirst merken, die Zwischenergebnisse zu sehen und auch körperlich zu spüren ist der beste Ansporn überhaupt. Übrigens: Online hast du auch die Möglichkeit mit wenigen Klicks, einen persönlichen Figur-Check zu machen. Anhand dieser Daten bekommst du eine erste Einschätzung, wie du effektiv Gewicht verlierst. Foto © Mirko Wenn der böse Naschhunger naht …

Komplett ohne Naschen geht es nicht, das ist klar. Würdest du strikt auf alles verzichten, kommt irgendwann der Punkt, an dem deine Disziplin den Bach hinunter geht und du vermutlich verdammt viel Süßkram in dich reinstopfen würdest. Mit Maß und Ziel lautet die Devise. Wie du das schaffst? Zelebriere das Naschen! Überleg dir genau, wann du etwas essen möchtest – eben nicht jeden Tag, aber hin und wieder ist es ok. Und wenn du dann etwas isst, keine Billig-Schokolade (das würde ohnehin nur dazu verführen, die ganze Tafel weg zu essen). Kauf dir ein kleines Stück Torte, mach dir einen leckeren Kaffee dazu, setz dich wohin, wo es schön ist, und genieße jeden Bissen. Foto © kegfire Dran bleiben!

Hast du endlich dein Wunschgewicht erreicht, heißt das nicht, dass du jetzt wieder automatisch so viel essen kannst wie vor der Diät. Sollte eigentlich klar sein, aber mit der Zeit verfällt man eben doch nur allzu leicht wieder in alte Essgewohnheiten. Am besten versuchst du einfach alte Muster zu umgehen. Beobachte dich selbst – wann isst du zu viel oder obwohl du eigentlich gar keinen Hunger hast? Wenn du unglücklich bist, Stress hast oder vor dem Fernseher sitzt? Vermeide schon im Supermarkt, dir ungesundes Zeug zu kaufen, das zum Naschen verführt. Mach einen Bogen um die Süßwarenabteilung und auch um Fertigprodukte aus der Tiefkühltruhe. Wenn du erst selber kochen musst, um Essen zu können, hast du nämlich schon mal eine Hemmschwelle mehr.