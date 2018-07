Bevor Sie zum ersten Mal in der neuen Saison die Bergschuhe schnüren, sollten Sie sicher gehen, dass Sie auch gut vorbereitet sind! Auf was Sie achten sollten, um sicher über Stock und Stein zu marschieren.

© jahmaica

Wandern ist eine der gesündesten Sportarten überhaupt. Die Bewegung an der reinen Bergluft verbessert Kondition, Herz-Kreislauf-System, Immunsystem und stärkt die Atmung. Allerdings ist nicht jeder auf Anhieb dazu geschaffen, in den Bergen zu wandern. Gerade längere Touren stellen für die untrainierte Kondition eine Herausforderung dar. Also sollten Sie unbedingt darauf achten, schon mit einer gewissen Grundkondition ins Abenteuer zu starten!

Setzen Sie auch auf die Tiefenwärme von Infrarotstrahlen

Auch beim Wandern wirken Infrarotstrahlen. Die Wärme kann durch alle Hautschichten dringen und somit auf Ihre Muskeln, Sehnen und Bänder treffen. Durch diese Erwärmung werden sie flexibel gehalten, wodurch Ihr Verletzungsrisiko während des Sports verringert wird. Darüber hinaus erhöht die Tiefenwärme der Wärmestrahlung den Stoffwechselumsatz und garantiert für eine höhere sportliche Belastbarkeit Ihres Körpers. Foto © Physiotherm

Wandern Sie regelmäßig und gewöhnen Sie die Füße an Wanderschuhe

Wer bei einer 2-Stunden-Tour durch die Murauen an seine körperlichen Grenzen stößt, wird in den Bergen auf 2000 Metern Höhe mit Sicherheit überfordert sein. Dann sollte man auf jeden Fall regelmäßig wandern gehen, um Kraft und Kondition zu verbessern. Angenehmer Nebeneffekt: Wenn Sie zu diesen Touren Ihre Wanderschuhe anziehen, kann man die Füße gleich an die schwereren Schuhe gewöhnen, um in den Bergen Blasen zu verhindern. Foto © jahmaica

Achten Sie auf Ihre Fitness

Auch bei langsamem Tempo ist Bergwandern eine Herausforderung für Muskeln und Lunge. Schließlich muss man in den Bergen nicht nur das eigene Körpergewicht, sondern - insbesondere bei einer Mehrtagestour - einige Kilo Gepäck mit sich herumtragen. Da ist es wichtig, sich schon vor dem Urlaub die körperliche Fitness anzueignen. Wer nicht regelmäßig joggt oder ins Fitnessstudio geht, kann dennoch den Körper auf die Wanderungen vorbereiten. Am besten macht man mehrmals pro Woche einen längeren Spaziergang. Foto © Physiotherm

Tipp: Regeneration durch Schwitzen

Wenn Sie dann nach einem anstrengenden Tag am Berg Ihren erschöpften Körper wieder auf Vordermann bringen wollen, ist auf jeden Fall eine Einheit in der Infrarotkabine zu empfehlen. Unser Körper kann sich dank des Schwitzens nämlich von Schadstoffen und Toxinen befreien und nicht zuletzt dadurch auch schneller regenerieren. Durch die niedrigeren Temperaturen einer Infrarotkabine im Vergleich zur Sauna schafft man es außerdem, länger in der Kabine zu bleiben, wodurch sich dieser Effekt noch besser nutzen lässt.