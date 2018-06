Facebook

Durchatmen und ab in den Garten. Was gibt's Schöneres? © Photographee.eu

Entscheide dich!

Es gibt viele Stilrichtungen, in denen du deinen Garten gestalten kannst – für ein solltest du dich aber entscheiden. Die Qual der Wahl ist dabei groß, wie wäre es etwa mit einem Garten im Shabby-Look, romantisch-verspielt oder lieber puristisch-elegant im Asia-Style? In all diesen Stilen findest du ein großes Angebot an Dekorationsartikel, etwa bei der Baumschule Grinschgl. Das Team vor Ort berät dich auch gerne, was alles in deinem Garten gestaltungstechnisch möglich ist. Foto © KK Schaff dir Entspannungszonen

Ob es sich dabei um einen Liegestuhl, eine Hängematte, eine Sitzgruppe oder gleich um einen schattenspenden Baum handelt – dein Garten sollte nicht nur hübsch ausschauen, sondern auch Platz zum Niederlassen bieten. Die Hauptrolle spielen natürlich weiterhin die Pflanzen, aber auch das Drum-Herum ist wichtig. Dekoartikel schaffen dazu das richtige Ambiente. Outdoorteppich sind übrigens ein neuer Trend, der im Garten für ein Wohnzimmerfeeling sorgt. Foto © KK Gartenzwerg ade!

Ja, manche sind was Gartenzwerge betrifft unbekehrbar. Wirklich trendy sind sie aber nicht mehr. Setzte daher lieber auf ausgefallene Gefäße wie überdimensionierte Muffinformen oder spektakuläre Lichteffekte, um Gartenecken gekonnt in Szene zu setzen. Damit bist du auf der sicheren Seite und umgehst Geschmacksverwirrungen wie Gartenzwerge.

Manche mögens bunt

Hab Mut in der Farbauswahl! Bunte Farben liegen heuer im Trend, vor allem Azurblau, Grasgrün, Korallenrot oder sonniges Gelb sind angesagt. Also wenn du Accessoires kaufst, dann gerne in freundlichen und vor allem in unterschiedlichen Farben.