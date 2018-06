Facebook

Blind Date? Lass' dich darauf ein. © nd3000

Blind-Dates sind – vor allem wenn du zum ersten Mal ein solches hast – schon eine Hürde. Wenn wir aber ehrlich sind haben wir alle schon mal ein Date gehabt, dass ein bisschen "blind" war – wenn auch kein Blind Date im herkömmlichen Sinne. Sich beim Fortgehen jemanden anzulachen in einem Raum mit schlechter Beleuchtung, lauter Musik und unter Alkoholeinfluss und sich danach im nüchternen Zustand und bei Tageslicht nochmal miteinander zu treffen hat schon ein wenig Ähnlichkeit mit einer solchen "Überraschungsverabredung". Dann gibt es aber eben natürlich die Blind Dates per Definition, bei denen sich zwei Menschen via Tinder oder Lovoo kennenlernen und treffen oder die Luxusvariante wählen und sich bei Blind Date Aktionen wie etwa im Hotel Das Eisenberg näher kommen (Romantik Brunch und anschließender gemeinsamer Spa-Tag hat doch etwas mehr Romantik als die Low-Budget Variante von einem schalen Bier in deiner Lieblingskneipe). Genau von solchen Dates sprechen wir hier. Damit ein solches klappt und du beim Gegenüber punktest, verraten wir dir jetzt.

Schön drunter

Für ein Date muss man auf jeden Fall grundsätzlich in der richtigen Stimmung ein. Wenn du sowieso schon schlecht gelaunt hinkommst, weil die Arbeit genervt hat oder ähnliches, dann passen die Grundvoraussetzungen für ein erfolgreiches Treffen nicht. Sag jetzt nicht "Für seine Stimmung kann man nichts …". Diese kann man nämlich sehr wohl beeinflussen. Nimm dir vor deinem Date kurz etwas Zeit für dich – mach dich schick und vor allem: Trag was nettes drunter. Sexy Unterwäsche bringt nicht nur dein Gegenüber in Wallung sondern stellt auch dich auf dein Date richtig ein. Foto © luckybusiness

Sei flirty

Du triffst dich jetzt nicht auf ein Bier mit deinen Kumpels, sondern eben mit jemanden, der bezirzt und verführt werden will. Mit der Charmeoffensive solltest du aber besser nicht sofort beginnen, sondern mal grundsätzlich checken ob es passt. Wann passt es? Wenn ihr euch körperlich sowie intellektuell anziehend findet. Woran merkst du das? Du fühlst dich in der Gegenwart des anderen wohl, findest ihn oder sie scharf und euer Gespräch läuft gut – mehr ist nicht dahinter. Wenn das alles passt dann darfst du auch verführerisch sein. Lächeln ist prinzipiell mal eine gute Idee und Körperkontakt herzustellen ist auch ok, wenn der andere dann halt darauf eingeht. Foto © Nejron Photo Ohren auf

Gehst du nur auf ein Blind Date um dir eine schnelle Nummer für zwischendurch zu angeln, dann hast du dein Gegenüber hoffentlich auf einer dementsprechenden Plattform kennengelernt und dass es jetzt nur ums körperliche Vergnügen geht, ist euch hoffentlich beiden klar. Wenn du aber an etwas ernsterem interessiert bist, solltest du deinem Gegenüber aktiv zuhören. Geh auf das Gesagte ein – erzähl auch etwas von dir und bitte keine Monologe. Foto © Drobot Dean Abschiedskuss ja oder nein?

Der Moment ist da, ihr verabschiedet euch und seid bis jetzt noch nicht über euch hergefallen (etwa weil man vielleicht wirklich eine ernsthafte Beziehung will und daran interessiert ist was der andere sagt, weil man keine sechzehn und komplett Hormongesteuert mehr ist oder weils ganz einfach der falsche Ort für wilde Schmusereien ist – what ever). Prinzipiell: Sagt dir dein Bauchgefühl, das Date ist gut gelaufen, dann küss dein Gegenüber einfach oder willst du etwa lieber deprimiert daheim rum liegen und dich fragen, was gewesen wäre wenn? Wenn dein Date dich auch sympathisch und – was dann bitte eben doch wichtig ist, ja ich weiß, innere Werte und so – scharf findet, wird er oder sie dich schon zurück küssen. Ach ja, und falls du, lieber Leser, eine Leserin sein solltest: Wenn du Bock hast dein Gegenüber zu küssen, dann küss ihn bitte anstatt dir zu denken "Och, ich bin altmodisch, eigentlich ist das seine Aufgabe…" Hab mal ein bisschen Mut, überhaupt ist nichts so attraktiv wie Selbstbewusstsein.