Bei deinem Nachbarn ist das Gras viel grüner? Pack das Problem an der Wurzel: Mit diesen 3 Tipps machst du deinen Garten zu deiner persönlichen Oase.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Es grünt so grün: Lass dich inspirieren! © stock.adobe.com / Maria Sbytova

Besorge dir Sommerblüher

Die wohl bekannteste Sommer­blüherin ist die Rose. Egal ob als Kletterrose, Stammrose oder Strauch – Rosen sind bestimmt auch in deinem Garten eine Augenweide. Im Sommer blühende Sträucher sind u. a. der Sommerflieder, Hibiskus, Sommer-Spiersträucher, Fünffingerstrauch und die neuen Sorten der Hortensien. Unter den Stauden zeigen sich u. a. Sonnenhut, Lavendel, Rittersporn, Mädchenauge in schönster Pracht. All diese Schönheiten bekommst du bei der Gärtnerei deines Vertrauens. Tipp: Schau mal zu Viellieber!

Foto © Viellieber Lass' deinen Rasen nicht verdursten

Dein Rasen braucht vor allem in Hitzeperioden ausreichend Wasser. Aber Vorsicht: nicht zuviel! Von Juni bis August ­reichen 25–30 l/m² und ab Herbst 15 l/m². Auch den Niederschlag musst du berücksichtigen. Ein Regenmesser zeigt an, wie viel noch zusätzlich gegossen werden muss. Dabei sollte die gesamte Menge auf einmal (max. zweimal pro Woche) gegeben werden. Einmal pro Woche solltest du auch mähen – nicht kürzer als auf rund vier Zentimeter Länge (Unkrautgefahr!). Düngen? Im Juni mit einem organisch-mineralischen Dünger und Ende August/September mit einem Rasendünger. Foto © Viellieber

Schneide die Sträucher rechtzeitig zurück

Blühsträucher werden grundsätzlich nach der Blüte zurückgeschnitten – das garantiert ein gutes Austreiben in der nächs­ten Saison. Verblühte Stände bei Stauden solltest du immer gleich entfernen. Rosen ebenfalls nach der Blüte (Flor) zurückschneiden und mit Rosendünger düngen. Und was du auf gar keinen Fall vernachlässigen darfst: Eine Kontrolle auf Pilzkrankheiten speziell bei Rosen.