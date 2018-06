Keep on rollin' ... quer durch die Steiermark!

Facebook

© nd3000 - stock.adobe.com

Roadtrips sind toll und eine beliebte Urlaubs- oder Ausflugsform für Budgetreisende. Nicht einmal ein Auto muss sein, wenn du dich in der Steiermark auf Abenteuertrip begeben willst, viele spannende Freizeitziele sind ganz einfach per Bus, Bahn und Bim erreichbar – wir haben die Highlights für dich auf einen Blick:

Im Herzen starten: Die Landeshauptstadt Graz zeigt sich dir besonders jugendlich und begeistert Kinder und Jugendliche (und Eltern) mit einer ganzen Welt der Vielfalt unter einem Dach. Im Museum Frida & Fred findest du einen Ort der Fantasie und des Wohlfühlens.



via GIPHY

Genuss plus: Die Südsteiermark ist nicht nur ein Augenschmaus – hier kannst du auch an fast jeder Ecke genüsslich laben. Die kulinarischen Schätze der Region haben den Schmuddelfaktor längst abgelegt – neues Produktdesign, wohin du blickst. Wo? Im Genussregal in Vogau. Dein Motto hier: Verkosten – verlieben – verpacken! Wie du öffentlich nach Vogau kommst, um in Ruhe im Genuss zu schwelgen, siehst du hier:

Foto © Rawpixel.com - stock.adobe.com

Du bist Technik-Fan: In Knittelfeld sorgt das Eisenbahnmuseum für deinen erhöhten Herzschlag. In- und Outdoor wirst du die Welt des Eisenbahnwesens von einst und jetzt kennenlernen. Auch für Design-Fans ein absolutes Highlight!



via GIPHY

Im Osten viel Neues: Natur und Kunst gehen mit dir Hand in Hand in der Outdoor Galerie Bella Bayer in Hartberg. Der Skulpturenpark beherbergt für zwei Wochen die Großskulpturen international bekannter Künstler und lässt neben Kunstgenuss bei Lotosteich und Tulpenbaum auch gleich deine Seele baumeln.

Foto © maxpetrov - stock.adobe.com (Maxim Petrov)

Wissensdurst nach Feuer: Wärme, Energie und Licht versus Zerstörung und Vernichtung –du fühlst dich von Gegensätzen angesprochen und möchtest dich in Sachen Kunst ebenso am Laufenden halten wie bei modernen technischen Errungenschaften? Go West – muss dein Motto lauten, ab nach Groß St. Florian (Nomen est omen) ins Feuerwehrmuseum.



via GIPHY

Wenn dir beim Museumsbesuch die Action fehlt, mach dich am besten auf den Weg in die Ramsau. Hier gilt es erstmal 1638 Höhenmeter zu überwinden, bevor man sein frisch durchlüftetes Gehirn mit Wissenswerten zur erdgeschichtlichen Entstehen des Dachsteingebietes füttern kann.

Foto © chanwitohm - stock.adobe.com

Leben ist Kuchen! Nachdem du dir in jedem Fall eine kleine lukullische Auszeit verdient hast, bietet sich der steirische Norden mit der Erlebniszelterei Pirker in Mariazell als krönender Abschluss jeder steiermarkweiten Öffi-Tour. Hier siehst und erfährst du alles über die berühmte Lebkuchenproduktion, aber am allerwichtigsten: die Kostproben!

Foto © payamona - stock.adobe.com (PAYA_MONA)