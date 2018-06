Facebook

Pack deine Liebsten ein und erkunde mit ihnen die Steiermark © S-Bahn Steiermark/Lamm

Roadtrips sind toll und eine beliebte Urlaubs- oder Ausflugsform für Budgetreisende. Auch für Familien! Nicht einmal ein Auto muss sein, wenn Ihr euch in der Steiermark auf Abenteuertrip begeben möchtet: Viele spannende Freizeitziele sind ganz einfach per Bus, Bahn und Bim erreichbar – wir haben die Highlights für euch auf einen Blick!

Startet im Herzen: Ab nach Graz mit euch! Die Landeshauptstadt zeigt sich besonders familienfreundlich. Tipp: Reist öffentlich an und schaut im Kindermuseum Frida & Fred vorbei. Einem Ort der Fantasie und des Wohlfühlens... für Kleine und etwas Größere! Hier laufen derzeit die Ausstellungen "blubberblubb" und "Hin und Weg". Freut euch darauf!

Foto © S-Bahn Steiermark/Lamm

Genuss plus: Toskana? Wieso in die Ferne schweifen. Kommt mit euren Lieben in die südsteirische Toskana. Die Gegend rund um die Weinstraße gilt als eine der Schönsten der Steiermark. Und sie schmeckt auch herrlich! Zum Beispiel im Genussregal in Vogau. Euer Motto hier: Verkosten – verlieben – verpacken. Im Ausstellungsbereich könnt Ihr diese Schätze und deren Geschichte interaktiv erleben. Besorgt euch für euren Ausflug am Besten das Freizeit-Ticket Steiermark.

Ihr seid Technik-Fans? Dann reist nach Knittelfeld! Hier sind Technik und Industrie quasi zu Hause und es gibt soviel zu entdecken. Euer Highlight: Das Eisenbahnmuseum. Begebt euch auf eine Reise durch die Welt des Eisenbahnwesens von einst und heute! Wie großartig. Zu sehen ist auch eine im „Guinness-Buch der Rekorde“ eingetragene Eisenbahnkappensammlung.

Foto © S-Bahn Steiermark/Lamm

Im Osten viel Neues: Am Rande des steirischen Jogllandes liegt Hartberg - etwa 40 nordöstlich von Graz. Hier lohnt sich unbedingt ein Besuch in das Gartenatelier Bella Bayer! Ein Spaß für die ganze Familie. Tipp: Der entzückende Skulpturenpark beherbergt ab Ende Juni für zwei Wochen Werke international bekannter Künstler - und lässt neben Kunstgenuss bei Lotosteich und Tulpenbaum auch gleich eure Seele baumeln.

Wissensdurst nach Feuer: Go West – nächster Halt: Groß St. Florian (Nomen est omen). Ab ins Feuerwehrmuseum! Die Kulturgeschichte von Feuer und der Feuerwehr treffen hier auf Kunst. Und Feuer fasziniert doch schließlich jedes Kind. Derzeit gibt es außerdem eine Ausstellung von Werner Augustiner, einem wichtigen Vertreter der steirischen Moderne, zu bestaunen.

Foto © S-Bahn Steiermark/Lamm

Raus in die Natur: Ihr mögt es aktiv - dann macht euch am besten auf den Weg in die Ramsau. Entdeckt das Alpinmuseum Austriahütte! Dafür gilt es erstmal die letzten der 1.638 Höhenmeter zu überwinden, bevor ihr euer frisch durch gelüftetes Gehirn mit Wissenswertem zur erdgeschichtlichen Entstehen des Dachsteingebietes füttern könnt.

Besonderes für Naschkatzen: Nachdem ihr in jedem Fall eine kleine lukullische Auszeit verdient habt, bietet sich der steirische Norden mit der Erlebniszelterei Pirker in Mariazell als krönender Abschluss jedes Familienausflugs an! Hier seht ihr und erfährst ihr alles über die berühmte Lebkuchenproduktion, aber am allerwichtigsten: Die Kostproben. Mhhhh, ihr habt es euch verdient.