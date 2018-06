Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hoch die Paddel! Rafting ist ein Spaß für die ganze Familie. Versucht es selbst! © www.stefanleitner.com

Das Schwierigste kommt gleich zu Beginn. Wer schon einmal leicht verschwitzt versucht hat, sich in einen Neopren-Anzug zu zwängen wird das bestätigen. Sitzt die zweite Haut aus dem dicken, wärmedämmenden Synthesekautschuk aber einmal, wartet beim Rafting nur noch der pure Spaß. Okay, die ersten Schritte ins kalte Wasser kosten Überwindung. Aber hat sich zwischen Körper und Anzug erst einmal ein kleiner Wasserfilm gebildet, gibt’s kein Zittern mehr.

Ihr wollt mit Profis ins Wasser? Dann seid ihr beim Rafting Camp Palfau goldrichtig.

Foto © www.stefanleitner.com

Was ihr können müsst? Schwimmen!

Rafting ist ein Spaß-, Action- und vor allem Naturerlebnis, das einfach zu erreichen ist. Eine Badehose, ein Handtuch – mehr braucht es in der Regel nicht. Boot, Paddel, Neoprenanzug, Schwimmweste, Helm und Co. gibt es bei Raftinganbietern. Ebenso natürlich einen erfahrenen Guide, der im Heck sitzt, und das Raft mit einem Paddel und seinen Kommandos an die Truppe steuert.

Auch die körperlichen Grundvoraussetzungen sind niedrig: Schwimmen muss man können und in durchschnittlich guter körperlicher Verfassung sein. Und zumindest 6 Jahre alt. Dann kann der Spaß am Wasser schon losgehen. Das perfekte Familienerlebnis also. Oder für alle, die gern einmal im glasklaren Wasser, wie auf der Salza in der Steiermark einen actionreichen Tag erleben wollen ohne selbst gleich über die Gebühr sportlich sein zu müssen.

Foto © www.stefanleitner.com

Profitipp: Verliert euer Paddel nicht ...

Vorerfahrung im wilden Wasser? Schön, wenn man sie hat. Notwendig ist sie keinesfalls. Am Einstieg gibt es eine kurze Einschulung in Paddeltechnik, Kommandos und wie man optimal im Boot sitzt – vor allem: wie man nicht bei der ersten Welle über Bord geht. Schön außen auf der Bordwand sitzen – so hat man auch mit dem Paddel einen besseren Wirkungsgrad und die Füße in die Schlaufen am Boden einhängen.

Ist eine Schnelle, Welle oder Walze aber doch einmal zu stark, gilt die oberste Regel: Paddel nicht verlieren. Im Fluss selbst dann mit den abgewinkelten Beinen voraus treiben lassen – die wirken dann bei Hindernissen als Stoßdämpfer.

Aber keine Sorge: lange dauert so ein Wassergang ohnehin nicht. Denn der Guide hat eine Rettungswurfleine dabei, mit der er Rausgefallene schnell wieder ins Boot holen kann.

Foto © www.stefanleitner.com

Angst vor kaltem Wasser? Nicht doch!

Nach der Einschulung folgt an der Einstiegstelle ein kurzer Akklimatisierungs-Sprung ins Wasser und los geht’s. Rechts, links, vor, zurück, stop – mehr Kommandos braucht es nicht, um das wilde Wasser zu befahren. Für ein paar Paddelschläge und Kaltwasserspritzer bekommt man aber sehr viel: Ein Naturerlebnis der besonderen Art. Gerade in ruhigeren Passagen kam man die Gegend ringsum aus einem sehr speziellen Blickwinkel vom Wasser aus genießen. Das Gruppenerlebnis zieht immer wieder Firmen und Teams aller Art ins Boot, auch Familien schweißt das Action-Erlebnis fern des Alltags zusammen.

Also: volle Kraft voraus. Zum Beispiel im „steirischen Grand Canyon“, der Palfauer Schlucht, einem der legendärsten und bekanntesten Rafting-Spots des Landes.