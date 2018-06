Facebook

Hi, ich bin Marlene. Mach's wie wie ich: Schnapp Dir einen kühlen Spritzer und lass' deine Seele baumeln! © Hotel & Therme NOVA / Die Abbilderei

Das war ja wieder einmal eine anstrengende Woche. Du kennst das doch auch? Nach dem ganzen Stress beim Job fühlt man sich am Freitag komplett ausgepowert. Für mich ist gerade nach einer harten Arbeitswoche Relaxen im wohlig-warmen und gemütlichen Ambiente der Therme Nova eine wohltuende und gesunde Alternative zu meinen sonstigen Outdoor-Aktivitäten.

Gönn dir Abwechslung

Eine Liege direkt am Pool oder doch lieber auf der Wiese? Ein kühler Spritzer oder doch lieber ein selbstgemachter Eistee mit regionalen Kräutern und Früchten? Buch oder Musik? Ich liebe es ganz einfach, wenn ich die Qual der Wahl habe. Deshalb lasse ich auch gerne die Seele im Heil– und Thermalwasser baumeln - und du? Nimm Dir ein Beispiel: Tu' deinem Körper durch gesundes Schwitzen etwas Gutes . Foto © Hotel & Therme NOVA / Die Abbilderei

Schwitz' dich gesund

Anschließend wird in der Sauna geschwitzt, maximal 15 Minuten. Der Aufenthalt sollte für mich immer kurz, dafür aber intensiv sein. Am meisten stehe ich drauf, bei einem Panoramablick in die Ferne zu schweifen und dem eigenen Körper durch gesundes Schwitzen etwas Gutes zu tun. Wenn es dann wie in der Therme Nova auch noch spezielle Aufgüsse mit einigen Überraschungen gibt, bin ich auch schon im siebten Himmel. Bei einer Massage kann ich optimal entspannen, und du? Foto © Hotel & Therme NOVA / Die Abbilderei

Lass verspannte Muskeln lockern

Mein persönliches Highlight kommt dann stets zum Schluss. Ob kraftvolle Rückenmassage zur Lockerung von Verspannungen oder eine sanfte Wohlfühlmassage mit duftenden Ölen: Am meisten freue ich mich auf Hände, die geschickt über den Körper gleiten, verspannte Muskeln lockern, Energiebahnen aktivieren und den Alltag ein Stück in den Hintergrund treten lassen.